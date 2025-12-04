ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า
ตำรวจเผย เวย์ ไทเทเนียม ยังอยู่ในประเทศ เตรียมออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า ขณะที่ นานา ไรบีนา ยังคงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของ นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
โดย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า จากการสอบปากคำ นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และขอทำคำให้การยื่นในชั้นศาล หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบอีกครั้งว่าจะต้องสอบปากคำผู้ใด หรือประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่
ส่วน เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของนานา เบื้องต้น ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่ายังอยู่ในประเทศ โดยจะมีการออกหมายเรียกมาให้ปากคำประเด็นที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์หน้า รวมทั้งจะเปิดแฟลชไดรฟ์ของกลางที่ตรวจยึดได้ในวันดังกล่าวพร้อมกัน เนื่องจากนานาอ้างว่าแฟลชไดรฟ์เป็นของนายเวย์
ส่วนหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ บอกว่า เป็นรูปภาพสลีปโอนเงินในไลน์ที่นานาปลอมแปลงวันที่โอนเงินบางส่วนให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่ามีการโอนเงินต่อไปยังบุคคลที่สาม เพื่อลงทุนแล้ว เนื่องจากผู้เสียหายบางรายทวงถามถึงเงินที่โอนไปว่ามีการนำไปลงทุนแล้วหรือไม่ ส่วนเอกสารฉบับจริงเจ้าหน้าที่ยังไม่พบ
ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นยังอยู่ที่ 195 ล้านบาท เพราะแม้เมื่อวานที่ผ่านมา จะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมแต่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ลังเลว่าจะเข้าแจ้งความหรือไม่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือบางรายอาจมีมูลค่าความเสียหายไม่มาก หรืออาจจะเคยมีบุญคุณต่อกัน ซึ่งตนอยากให้มาแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
