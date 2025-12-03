เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน
เปิดพฤติการณ์ นานา ไรบีนา ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย วงเงินความเสียหายรวม 190 ล้านบาท อาศัยความเชื่อใจชวนลงทุน
จากกรณีที่ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4.บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความ กก.4.บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ได้ไลฟ์สดเปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า มีผู้เสียหาย 17 รายแจ้งความร้องทุกข์ บก.ปอศ. วงเงินความเสียหายรวม 190 ล้านบาท
พฤติการณ์ของดาราสาว ผู้เสียหายประมาณ 17 รายเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ ระบุว่า เมื่อปี 2565 ดาราสาวได้ชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนธุรกิจต่างๆ หลายประเภท โดยหลักๆ สรุปได้ว่ามี 4 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล มีการให้ผลตอบแทนสูง ร้อยละ 4-7% ต่อเดือน
2.ลงทุนเทรดหุ้นกับผู้มีชื่อเสียงในวการเทรดหุ้น 3. การลงทุนขายหุ้นในธุรกิจกีฬา ร้านอาหาร 4.การลงทุนในกองทุนเครือธุรกิจครอบครัวรายใหญ่ซึ่งได้ชักชวนเพื่อนสนิท กลุ่มบุคคลใกล้ชิดและผู้ปกครองของโรงเรียนในการร่วมทุนและร่วมหุ้น
หลักๆ พฤติการณ์ของการกระทำเป็นลักษณะของการอาศัยความเชื่อใจ น่าเชื่อถือของดาราท่านนี้ รวมถึงการแอบอ้างบุคคลบางท่านในธุรกิจ ทำให้ผู้เสียหายใจหลายคนตัดสินใจร่วมลงทุนจนเป็นที่มาทำให้เกิดการนำเงินไปกระทำการต่างๆ ซึ่งที่สุดตำรวจตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายความผิดฉ้อโกงจนนำมาสู่การขอศาลออกหมายจับและล่าสุดศาลได้ออกหมายจับเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ในข้อฉ้อโกงและพ.ร.ก.กู้ยิมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน จนนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
