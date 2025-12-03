ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม
ทุกคนยังช็อก! ดีเจบอย เล่านาที นานา ไรบีนา โผกอด ขณะเข้าเยี่ยม-ให้กำลังใจ หลังโดนจับ เผยห่วงลูก 2 คนมาก ด้านสามี ‘เวย์’ และครอบครัวเศร้าหนัก แต่ยอมรับกฎหมาย
ภายหลังการจับกุมตัว นานา ไรบีนา ในคดีฉ้อโกงประชาชน และในขณะนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ล่าสุด ดีเจบอย ฌาฆฤณ เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เดินทางมาให้กำลังใจ นานา ไรบีนา ถึงที่ห้องสอบปากคำ ก่อนจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าว ระบุว่า
“เมื่อกี้ก็ขึ้นไปให้กำลังใจเพราะว่านานาโทรมาตั้งแต่เช้าเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันเราก็กำลังจัดรายการอยู่ ซึ่งนานาบอกว่ามาให้เขาเห็นหน้าสักหน่อยก็ยังดีมาถึงก็ได้กอดกันให้กำลังใจกันนิดนึง
ถามว่าได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหม นานาบอกว่าเดี๋ยวคงเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเขาก็มีทนายของเขาอยู่ที่คอยช่วยดูในเรื่องต่าง ๆ ที่มันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ
ส่วนในเรื่องคดียังไม่ได้อัพเดตอะไรกัน สำหรับสภาพจิตใจของนานา อย่างที่บอกว่าเขาโทรมาหาตั้งแต่ตอนเช้าเขาแค่ต้องการกำลังใจอยากเห็นหน้าเราแต่เท่าที่มาเจอกันยอมรับว่าเขาก็ดูวิตกกังวล เรื่องที่เครียดที่สุดก็น่าจะเป็นลูก ๆ เขายังไม่ได้ฝากฝังอะไร ยังไม่ได้อัปเดตกันเรื่องนี้ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีคุยกันว่าอะไรก็ตามแต่ สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของลูก ๆ
เมื่อคืนผมกับเขาก็ยังนั่งไลฟ์อยู่ด้วยกัน นั่งคุยกันว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไง เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาแว่ว ๆ เหมือนกัน เราก็กลัวเหมือนกันเพราะวันนี้มันก็วันพุธแล้ว
เมื่อคืนตอนช่วงตี 1 ตี 2 ก็ยังนั่งคุยกันอยู่ว่า สรุปพรุ่งนี้จะเป็นยังไง เมื่อคืนเราก็แยกย้ายกันไปช่วงประมาณตี 2 ได้ แต่เท่าที่คุยกันเมื่อคืนนานาเขาก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะโดนจับ
คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าตกใจพอสมควรเหมือนกันรวมทั้งตัวเราด้วย เพราะว่าเมื่อคืนที่คุยกันทั้งหมดทั้งมวลก็ยังรู้สึกว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับ
ในส่วนของสิ่งที่นานาได้ทำสำหรับผมก็ได้เคลียร์ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าผมก็ไม่ได้เข้าข้าง ผิดก็ว่าไปตามผิด เราก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนอยู่แล้ว แต่ที่อยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเรายังอยู่ในฐานะพี่ชายของเขา
เราก็ไม่ได้อยากจะทิ้งไปเพราะสุดท้ายแล้วคนเป็นเพื่อนก็ต้องซัพพอร์ต อย่างน้อย ๆ ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้หลายคนก็เห็นว่าเขาก็หลังชนฝาแล้ว แน่นอนว่าเขาก็คงจะอยากหาใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ข้าง ๆ ในวันที่เขาแย่ที่สุดในชีวิต
สำหรับผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่นานาทำเลย น่าจะรู้ก่อนที่ดาด้ารู้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมาชวนลงทุนอะไร ยืมเงินก็ไม่เคยเหมือนกัน กับผมเขาจะมาปรึกษาพูดคุยในเรื่องทั่วไปมากกว่า”
เมื่อนักข่าวถามถึงประเด็นที่ตำรวจมองเอาไว้ในเรื่องคดีและพฤติการณ์ของ นานา ไรบีนา นั้นอาจเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ ทางด้าน ดีเจบอย เผยว่า
“อันนี้ผมพูดไม่ได้เลยเพราะไม่ทราบเลย เรื่องของรูปคดีไม่ได้อัปเดตกัน ส่วนใหญ่จะอัปเดตในเรื่องของการให้กำลังใจกันมากกว่า สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากนั้น เรื่องเงิน เรื่องทอง เรื่องธุรกิจ เรื่องคดี ผมไม่ก้าวล่วง แล้วที่ผ่านมานานาก็ไม่เคยมาปรึกษาเรื่องเงินกับผมด้วย
หลังจากที่ทราบข่าวแล้วผมก็ได้มีการถามเขาเหมือนกันว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้าง ซึ่งก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาไลฟ์ให้ทุกคนฟังว่ามีการเอามาหมุนในการทำธุรกิจ เอาจริง ๆ ตั้งแต่เป็นข่าวมา ผมไม่กล้าถามอะไรเขามาก เพราะมีความรู้สึกว่าเพื่อนกัน พอพูดไรลึก ๆ ลงไปมันก็อาจจะมีการไปแทงใจดำกันได้ บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากเปิดเผย ผมก็ไม่อยากจะละลาบละล้วง อีกอย่างหนึ่งก็คือพอพูดกันกลัวจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจกัน ผมเลยพยายามเลี่ยงไปมากกว่า
ส่วนเรื่องประกันตัวเราเองก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันเร็วมาก ช็อกมาก ที่เจอกันเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ แค่เจอกันเขาก็โผเข้ามากอดบอกว่าขอบคุณมากนะที่มา ได้เห็นหน้ากันในวันที่เขาก็ตกใจมากเช่นกัน”
เมื่อนักข่าวสอบถามเกี่ยวกับนิสัยการใช้จ่ายเงินของ นานา ไรบีนา ในช่วงก่อนหน้านี้ ดีเจบอย ก็ได้ให้คำตอบในประเด็นนี้ว่า
“เขาก็ใช้เงินปกติไม่ได้ถึงขนาดฟุ่มเฟือย ผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราอะไรถึงขั้นที่ว่าเราจะต้องรู้สึกตกใจ เจอเขาวันแรกที่อยู่ในวงการด้วยกันมายังไงก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าว หวือหวาหรือว่าพลิกจากหน้ามือหลังมือ สำหรับผมรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตปกติ
ส่วนเรื่องที่เขาประกาศขายบ้านก็เห็นแล้ว แต่ว่าเรื่องที่จะมีคนติดต่อมาซื้อไหมหรืออะไรยังไงยังไม่ทราบ หรือยังไม่มีก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน สำหรับเพื่อนคนอื่นต้องบอกว่า หลังจากที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีใครติดต่อผมมาเลย
ส่วนพี่ เวย์ ได้มีโอกาสเจอกัน สวนกันนิดนึง คือผมเองไม่ชอบอะไรที่อีโมชั่นเลยไม่ได้ถามลึก ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นข่าว ซัพพอร์ตกันในเรื่องจิตใจ เจอพี่เวย์ก็กอดกันทีนึงแล้วเขาก็บอกว่าแต้งกิ้วก็จบกันแค่นั้น เราก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรต่อมากกว่านั้น
ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นห่วงเพื่อนมาก แต่อย่างที่บอกทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ผิดถูกก็ต้องยอมรับกันไป แต่ก็หวังว่าคงจะมีอะไรใจดีกับนานาบ้างในมุมเล็ก ๆ ก็ยังดี เมื่อกี้ได้คุยกับพี่สาวนานาก็บอกกันว่ายอมรับตามนั้น แต่ก็แอบลุ้นและให้กำลังใจตามสิ่งที่เราพอจะทำได้”
