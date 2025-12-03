บันเทิง

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 16:00 น.
59
ดีเจบอย รุดเยี่ยม-ให้กำลังใจ นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

ทุกคนยังช็อก! ดีเจบอย เล่านาที นานา ไรบีนา โผกอด ขณะเข้าเยี่ยม-ให้กำลังใจ หลังโดนจับ เผยห่วงลูก 2 คนมาก ด้านสามี ‘เวย์’ และครอบครัวเศร้าหนัก แต่ยอมรับกฎหมาย

ภายหลังการจับกุมตัว นานา ไรบีนา ในคดีฉ้อโกงประชาชน และในขณะนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

ล่าสุด ดีเจบอย ฌาฆฤณ เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เดินทางมาให้กำลังใจ นานา ไรบีนา ถึงที่ห้องสอบปากคำ ก่อนจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าว ระบุว่า

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม-1

“เมื่อกี้ก็ขึ้นไปให้กำลังใจเพราะว่านานาโทรมาตั้งแต่เช้าเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันเราก็กำลังจัดรายการอยู่ ซึ่งนานาบอกว่ามาให้เขาเห็นหน้าสักหน่อยก็ยังดีมาถึงก็ได้กอดกันให้กำลังใจกันนิดนึง

ถามว่าได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหม นานาบอกว่าเดี๋ยวคงเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเขาก็มีทนายของเขาอยู่ที่คอยช่วยดูในเรื่องต่าง ๆ ที่มันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ

ส่วนในเรื่องคดียังไม่ได้อัพเดตอะไรกัน สำหรับสภาพจิตใจของนานา อย่างที่บอกว่าเขาโทรมาหาตั้งแต่ตอนเช้าเขาแค่ต้องการกำลังใจอยากเห็นหน้าเราแต่เท่าที่มาเจอกันยอมรับว่าเขาก็ดูวิตกกังวล เรื่องที่เครียดที่สุดก็น่าจะเป็นลูก ๆ เขายังไม่ได้ฝากฝังอะไร ยังไม่ได้อัปเดตกันเรื่องนี้ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีคุยกันว่าอะไรก็ตามแต่ สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของลูก ๆ

เมื่อคืนผมกับเขาก็ยังนั่งไลฟ์อยู่ด้วยกัน นั่งคุยกันว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไง เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาแว่ว ๆ เหมือนกัน เราก็กลัวเหมือนกันเพราะวันนี้มันก็วันพุธแล้ว

เมื่อคืนตอนช่วงตี 1 ตี 2 ก็ยังนั่งคุยกันอยู่ว่า สรุปพรุ่งนี้จะเป็นยังไง เมื่อคืนเราก็แยกย้ายกันไปช่วงประมาณตี 2 ได้ แต่เท่าที่คุยกันเมื่อคืนนานาเขาก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะโดนจับ

คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าตกใจพอสมควรเหมือนกันรวมทั้งตัวเราด้วย เพราะว่าเมื่อคืนที่คุยกันทั้งหมดทั้งมวลก็ยังรู้สึกว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับ

ในส่วนของสิ่งที่นานาได้ทำสำหรับผมก็ได้เคลียร์ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าผมก็ไม่ได้เข้าข้าง ผิดก็ว่าไปตามผิด เราก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนอยู่แล้ว แต่ที่อยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเรายังอยู่ในฐานะพี่ชายของเขา

เราก็ไม่ได้อยากจะทิ้งไปเพราะสุดท้ายแล้วคนเป็นเพื่อนก็ต้องซัพพอร์ต อย่างน้อย ๆ ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้หลายคนก็เห็นว่าเขาก็หลังชนฝาแล้ว แน่นอนว่าเขาก็คงจะอยากหาใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ข้าง ๆ ในวันที่เขาแย่ที่สุดในชีวิต

สำหรับผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่นานาทำเลย น่าจะรู้ก่อนที่ดาด้ารู้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมาชวนลงทุนอะไร ยืมเงินก็ไม่เคยเหมือนกัน กับผมเขาจะมาปรึกษาพูดคุยในเรื่องทั่วไปมากกว่า”

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม-1

เมื่อนักข่าวถามถึงประเด็นที่ตำรวจมองเอาไว้ในเรื่องคดีและพฤติการณ์ของ นานา ไรบีนา นั้นอาจเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ ทางด้าน ดีเจบอย เผยว่า

“อันนี้ผมพูดไม่ได้เลยเพราะไม่ทราบเลย เรื่องของรูปคดีไม่ได้อัปเดตกัน ส่วนใหญ่จะอัปเดตในเรื่องของการให้กำลังใจกันมากกว่า สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากนั้น เรื่องเงิน เรื่องทอง เรื่องธุรกิจ เรื่องคดี ผมไม่ก้าวล่วง แล้วที่ผ่านมานานาก็ไม่เคยมาปรึกษาเรื่องเงินกับผมด้วย

หลังจากที่ทราบข่าวแล้วผมก็ได้มีการถามเขาเหมือนกันว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้าง ซึ่งก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาไลฟ์ให้ทุกคนฟังว่ามีการเอามาหมุนในการทำธุรกิจ เอาจริง ๆ ตั้งแต่เป็นข่าวมา ผมไม่กล้าถามอะไรเขามาก เพราะมีความรู้สึกว่าเพื่อนกัน พอพูดไรลึก ๆ ลงไปมันก็อาจจะมีการไปแทงใจดำกันได้ บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากเปิดเผย ผมก็ไม่อยากจะละลาบละล้วง อีกอย่างหนึ่งก็คือพอพูดกันกลัวจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจกัน ผมเลยพยายามเลี่ยงไปมากกว่า

ส่วนเรื่องประกันตัวเราเองก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันเร็วมาก ช็อกมาก ที่เจอกันเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ แค่เจอกันเขาก็โผเข้ามากอดบอกว่าขอบคุณมากนะที่มา ได้เห็นหน้ากันในวันที่เขาก็ตกใจมากเช่นกัน”

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม-2

เมื่อนักข่าวสอบถามเกี่ยวกับนิสัยการใช้จ่ายเงินของ นานา ไรบีนา ในช่วงก่อนหน้านี้ ดีเจบอย ก็ได้ให้คำตอบในประเด็นนี้ว่า

“เขาก็ใช้เงินปกติไม่ได้ถึงขนาดฟุ่มเฟือย ผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราอะไรถึงขั้นที่ว่าเราจะต้องรู้สึกตกใจ เจอเขาวันแรกที่อยู่ในวงการด้วยกันมายังไงก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าว หวือหวาหรือว่าพลิกจากหน้ามือหลังมือ สำหรับผมรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตปกติ

ส่วนเรื่องที่เขาประกาศขายบ้านก็เห็นแล้ว แต่ว่าเรื่องที่จะมีคนติดต่อมาซื้อไหมหรืออะไรยังไงยังไม่ทราบ หรือยังไม่มีก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน สำหรับเพื่อนคนอื่นต้องบอกว่า หลังจากที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีใครติดต่อผมมาเลย

ส่วนพี่ เวย์ ได้มีโอกาสเจอกัน สวนกันนิดนึง คือผมเองไม่ชอบอะไรที่อีโมชั่นเลยไม่ได้ถามลึก ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นข่าว ซัพพอร์ตกันในเรื่องจิตใจ เจอพี่เวย์ก็กอดกันทีนึงแล้วเขาก็บอกว่าแต้งกิ้วก็จบกันแค่นั้น เราก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรต่อมากกว่านั้น

ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นห่วงเพื่อนมาก แต่อย่างที่บอกทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ผิดถูกก็ต้องยอมรับกันไป แต่ก็หวังว่าคงจะมีอะไรใจดีกับนานาบ้างในมุมเล็ก ๆ ก็ยังดี เมื่อกี้ได้คุยกับพี่สาวนานาก็บอกกันว่ายอมรับตามนั้น แต่ก็แอบลุ้นและให้กำลังใจตามสิ่งที่เราพอจะทำได้”

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นายชูวิทย์วิจารณ์นายกฯ แป้นว่าเป็นแพะรับบาปในวิกฤตน้ำท่วม ข่าว

ชูวิทย์ ซัดเดือด ‘นายกฯ แป้น’ เป็นแค่แพะรับบาป ย้อนถาม ‘อนุทิน’ ควบ 2 เก้าอี้ทำไมไม่รับผิดชอบ

21 วินาที ที่แล้ว
ดีเจบอย รุดเยี่ยม-ให้กำลังใจ นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

13 นาที ที่แล้ว
รังสิมันต์ โรม เปิดใจเกี่ยวกับการฟ้องหมิ่นประมาทที่พะเยา ข่าว

โรม โดน ธรรมนัส ฟ้องหมิ่นฯ ต้องบินไป พะเยา เจ้าตัวแซวเจ็บ ต้นเรื่องคือ ชาดา ต่างหาก

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักข่าวดังเตือน คนขโมยไมโครเวฟ 7-11 น้ำท่วมหาดใหญ่ รีบคืนด่วน คลิปหลักฐานชัด!

20 นาที ที่แล้ว
ช็อก บุกทนายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต ข่าวอาชญากรรม

ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

26 นาที ที่แล้ว
แผนที่กรุงพนมเปญแสดงที่ตั้งบ้านฮุนเซนและแหล่งสแกมเมอร์. ข่าวต่างประเทศ

UN ชี้พิกัด แหล่ง “สแกมเมอร์” ตั้งฐานฟอกเงิน อยู่หลังบ้าน “ฮุน เซน”

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดีเจดาด้า ช็อก! รู้ข่าว นานา ไรบีนา โดนตร.จับ รับห่วงหลาน ๆ หวั่นกระทบสภาพจิตใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe ยันไม่ได้ด่าโง่ บันเทิง

ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe หมิ่นประมาท ยันไม่ได้ด่าโง่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โทรหา หนุ่ม กรรชัย ก่อนถูกจับกุมที่บ้าน บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คุยกับ นานา ก่อนถูกรวบ เครียดหนัก ยืนยันไม่หนี เผยสภาพจิตใจเพื่อน-เจ้าหนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้ำขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปัญหายังไม่หมด “ราชมังฯ” หลอดไฟขาดก่อนแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนาม 125 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 16:00 น.
59
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายชูวิทย์วิจารณ์นายกฯ แป้นว่าเป็นแพะรับบาปในวิกฤตน้ำท่วม

ชูวิทย์ ซัดเดือด ‘นายกฯ แป้น’ เป็นแค่แพะรับบาป ย้อนถาม ‘อนุทิน’ ควบ 2 เก้าอี้ทำไมไม่รับผิดชอบ

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
รังสิมันต์ โรม เปิดใจเกี่ยวกับการฟ้องหมิ่นประมาทที่พะเยา

โรม โดน ธรรมนัส ฟ้องหมิ่นฯ ต้องบินไป พะเยา เจ้าตัวแซวเจ็บ ต้นเรื่องคือ ชาดา ต่างหาก

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

นักข่าวดังเตือน คนขโมยไมโครเวฟ 7-11 น้ำท่วมหาดใหญ่ รีบคืนด่วน คลิปหลักฐานชัด!

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
ช็อก บุกทนายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button