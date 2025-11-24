ข่าวดาราบันเทิง

นานา ปล่อยโฮกอด ดีเจบอย ยันไม่ได้เข้าข้าง แต่ขอยืนอยู่ข้าง ๆ ไม่เสียเงินแต่เสียใจ

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 13:58 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 13:58 น.
ดีเจบอย เปิดใจคุย นานา ไรบี เสียใจเพื่อนไม่บอกความจริง

น้ำตาแตกกลางไลฟ์! ‘นานา’ กอดคอ ‘ดีเจบอย’ ยอมรับเสียความรู้สึก เพื่อนรู้จักมา 30 ปี แต่ปิดบังปัญหาเรื่องเงิน ขอเป็นกำแพงให้พิงในวันที่ล้ม ลั่น ไม่ได้เข้าข้างแต่จะยืนอยู่ข้าง ๆ

มรสุมลูกใหญ่ที่กำลังผ่านชีวิตดาราตัวแม่ ‘นานา ไรบีนา’ ดูเหมือนจะยังไม่จางหายง่าย ๆ หลังจากที่เธอออกมายอมรับว่าเป็น ดารา น. ประสบปัญหาธุรกิจหมุนเงินไม่ทันจนกลายเป็นวิกฤตงูกินหางส่งผลให้ความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนรักอย่าง ‘แก๊งนางฟ้า’ สั่นคลอนเห็นได้จากโพสต์ปริศนาของ ‘เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์’ ระบุว่า “คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว …” ซึ่งเพื่อน ๆ ในกลุ่มแชร์ข้อความดังกล่าวต่อ รวมทั้งข้อความเดือดจาก ‘แอน อลิชา’ ที่ทำเอาแฟนคลับสงสัยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น

ในวันที่มืดมนที่สุดยังมีแสงสว่างจากมิตรภาพที่ยาวนานกว่า 30 ปี โดย ‘ดีเจบอย’ พี่ชายคนสนิท ได้ออกมาไลฟ์สดเคียงข้างนานา เปิดใจแบบหมดเปลือกทั้งน้ำตาถึงความรู้สึกที่แท้จริงในฐานะคนกลางและเพื่อนสนิท ในไลฟ์สดดีเจบอยได้พูดความในใจที่ทำเอานานากลั้นน้ำตาไม่อยู่

“จริง ๆ แล้วไม่ได้เข้าข้าง แล้วก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่จะอยู่ข้าง ๆ ในฐานะพี่ชายของแม่ตรงนี้ อย่างน้อย ๆ ให้รู้ว่าอะไรก็ตามแต่ แต่ละคนมีเหตุผลเหมือนกัน ลุงมีเหตุผลชัดเจนว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ แม่เซก็มาพิง” หลังจากได้ยินประโยคดังกล่าวนานาก็หลั่งน้ำตาและหันมากอดดีเจบอยด้วยความซึ้งใจ

เพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็ตามแต่ ลุงก็ฟัง ได้ยินเรื่องราวต่าง ๆ มามากมายใน 2 – 3 วันที่ผ่านมา มีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นหน้าสื่อหรือหลังไมค์ ลุงได้ยินหมด แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ถามว่าลุงจะยืนอยู่ตรงไหน ลุงขอยืนอยู่ตรงนี้แหละให้อีแม่มันพิง ให้รู้ว่าลุงบอยยังยืนอยู่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนถึงวันนี้ 30 ปี ไม่ได้เข้าข้างนะแต่จะยืนอยู่ข้าง ๆ แบบนี้”

ต่อมา นานา พูดเสริมว่า “พูดไปตามความจริงว่าสุดท้ายแล้ว เราคิดเอง เราทำเอง เข้าใจว่าตอนนี้หลายคนคงช็อกแล้วก็รู้สึกว่าเรากำลังรู้จักใครอยู่ ผู้หญิงคนนี้คือใคร นานาคือใคร ย้อนกลับไปก็ไม่รู้สึกภูมิใจในนานาเวอร์ชั่นนั้น วันนี้มันดูหนักนะ แต่วันนี้มันดูสว่างกว่าวันนั้นที่ผ่านมา”ดีเจบอย และ นานา ไรบีนา

ฝั่ง ดีเจบอย ยอมรับว่าอยากรู้เรื่องจำนวนเงินเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด พร้อมพูดกับนานาว่า “นานาก็ต้องชัดเจนเหมือนกันนะ ต้องยอมรับว่าลุงไม่ได้เสียเงิน แต่เสียความรู้สึก เพราะนานาไม่ได้เล่าให้ฟัง และบางเรื่องก็อยากรู้ว่าทำไมไม่เล่า เราจะได้ตั้งรับให้ถูกต้อง ทำไมเล่าไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเล่าให้เราฟัง มันก็มีคำถามอยู่ในใจ

ถามว่าเสียความรู้สึกไหม มันเสียความรู้สึก แต่ทำยังไงได้ มันก็ผ่านไปแล้ว เราเข้าใจว่าปัญหามันหนักเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถรับได้ สิ่งแรกที่เราถามคือนอนหลับได้ยังไง”

ดีเจบอย และ นานา ไรบีนา - 2

แก๊งนางฟ้า -2
ภาพจาก Instagram : janesuda
นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram : nanarybena

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 13:58 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 13:58 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

