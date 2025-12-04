ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยม นานา เข้าใจคนด่า-แซะ แต่ขออยู่ข้าง ๆ ทำเพื่อหลาน

ดีเจบอย โพสต์ถึง นานา ไรบีนา หลังเข้าเยี่ยม ย้ำผิดว่าไปตามผิด ขออยู่เคียงข้างให้หลานรู้ว่าแม่ไม่โดดเดี่ยว แม้ถูกด่า-แซะแต่เข้าใจ ขณะที่ เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวคอมเมนต์ส่งหัวใจให้กำลังใจ
หลังจากชีวิตของ นานา ไรบีนา เจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ถูกเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้าทยอยอันฟอลโลว์ไอจี กระทั่งวานนี้ (3 ธันวาคม 2568) ถูกตำรวจสอบสวนกลางเข้าคุมตัว ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากผู้เสียหายเข้าดำเนินคดี พบมูลค่าความเสียหายรวม 195 ล้านบาท
ล่าสุด ดีเจบอย ฌาฆฤณ เพื่อนสนิทของ นานา ไรบีนา ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาไลฟ์คู่กัน ยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้าง แต่ขอให้กำลังใจอยู่ข้าง ๆ ในฐานะพี่ชายที่รู้จักกันมายาวนานกว่า 30 ปี หลังจากที่นานาถูกคุมตัวอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางช่วงเช้าวานนี้ เจ้าตัวได้เดินทางมาเดินทางมาให้กำลังใจที่ห้องสอบปากคำ ก่อนเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสภาพจิตใจของดาราสาว เรื่องที่เธอเครียดและเป็นกังวลที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องลูก เพราะยังไม่ได้ฝากฝังอะไรเลย ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมาก แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ผิดถูกต้องยอมรับกันไป
ในวันเดียวกัน ดีเจบอย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม djboy955 กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นผิดก็คือผิดว่าไปตามกระบวนการ ไม่เคยเข้าข้างเรื่องนั้น …แต่ก็จะยืนอยู่ตรงนี้ข้าง ๆ ในฐานะพี่ชาย ถึงจะถูกด่า ถูกว่า ถูกแซะบ้างผมเข้าใจมากครับ บอกตัวเองในใจว่านอกจากทําเพื่อน้องสาวก็ทําเพื่อหลาน พอเค้าโตมาจะได้รู้ว่าในวันที่แม่เค้าลำบากที่สุด แย่ที่สุดก็ยังมีลุงที่ยังยืนอยู่ข้าง ๆ แม่เค้าไม่ได้ โดดเดี่ยว…. เท่าที่ผมพอจะ ทําได้ ..ก็เท่านั่นเอง !!”
ต่อมา แอน อลิชา เพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้าคอมเมนต์เสริมว่า “ป้ายืนตรงนี้เพื่อหลานเหมือนกัน” รวมทั้ง เวย์ ไทเทเนียม สามีของ นานา ไรบีนา ที่ไม่ได้พิมพ์ข้อความใด ๆ แต่คอมเมนต์เป็นอิโมจิหัวใจสีแดง 3 ดวง
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม
- นานา ปล่อยโฮกอด ดีเจบอย ยันไม่ได้เข้าข้าง แต่ขอยืนอยู่ข้าง ๆ ไม่เสียเงินแต่เสียใจ
- รู้แล้ว เวย์ อยู่ไหน? ตอน นานา ถูกรวบคาบ้าน ตร. จ่อสอบเส้นเงิน มีส่วนเอี่ยวไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: