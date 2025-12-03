“ชิบูย่า” ประกาศยกเลิกงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ หวั่นคนทะลัก-เหล้าเบียร์เต็มถนน

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวเศร้านักท่องเที่ยว เขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประกาศยกเลิกการจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่อย่างเป็นทางการ หวั่นเหตุวุ่นวายจากจำนวนฝูงชน

วันนี้ (3 ธันวาคม) ทางการเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศยกเลิกการจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่บริเวณด้านหน้าสถานีชิบูย่าอย่างเป็นทางการ โดยเจ้าหน้าที่ระบุในแถลงการณ์ว่า พวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนฝูงชนจำนวนมากที่อาจมารวมตัวกันบริเวณสถานีและห้าแยกชิบูย่าที่มีชื่อเสียงในคืนวันส่งท้ายปีเก่า

นาย เคน ฮาเซเบะ นายกเทศมนตรีเขตชิบูย่า กล่าวว่า “ผมยินดีที่ผู้คนจำนวนมากมาสัมผัสเสน่ห์ของชิบูย่า และถนนของเราเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและพลังงานในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนจะปลอดภัยและมั่นคง เรายังคงเฝ้าระวังพฤติกรรมวุ่นวายและเหตุการณ์ฝูงชนที่เกิดจากการดื่มสุราตามท้องถนน และด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริหารการจัดงานเคาท์ดาวน์ชิบูย่าจึงตัดสินใจยกเลิกงานเคาท์ดาวน์ในปีนี้”

ทั้งนี้ เขตชิบูย่า จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นในคืนวันส่งท้ายปีเก่า โดยมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และการประสานงานกับตำรวจ, ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับฝูงชน ขอความร่วมมือจากร้านสะดวกซื้อและผู้ค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลากลางคืน

นอกจากนี้ เขตชิบูย่าจะติดตั้งรั้วชั่วคราวรอบรูปปั้นฮาจิโกะ สถานที่เช็คอินสุดฮิตตั้งแต่เวลา 06:00 น. ของวันพุธที่ 31 ธันวาคม จนถึง 01:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เพื่อป้องกันความแออัดและความสับสน

อนึ่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขตชิบูย่าได้บังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มสุราตามท้องถนนในช่วงเวลากลางคืนตลอดทั้งปี เพื่อกำจัดพฤติกรรมการดื่มที่สร้างความวุ่นวายโดยสิ้นเชิง

อ้างอิง : japantoday.com

 

