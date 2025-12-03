ปัญหายังไม่หมด “ราชมังฯ” หลอดไฟขาดก่อนแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนาม 125 ล้าน

วันๆ พันกว่าเรื่องของจริง เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า ราชมังคลากีฬาสถาน หลอดไฟขาด ก่อนใช้แข่งขันฟุตบอล ซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนามไปถึง 125 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ล่าสุดวันนี้ (3 ธันวาคม) สุรเดช อภัยวงศ์ ผู้สื่อข่าวของ TNN ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงปัญหาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ที่จะใช้งานเป็นสนามทำการแข่งขันฟุตบอล ซีเกมส์ 2025 ที่จะเริ่มฟาดแข้งกันในวันนี้เอาไว้ว่า
“ซีเกมส์วันแรกก็ลุ้นกันทันทีบอลจะเตะวันนี้ หลอดไฟสนามราชมังคลาขาดหลายดวงสต็อกเปลี่ยนไม่มีต้องวิ่งไปโคราช ขอยืมสนาม 80 ปีมาใช้ก่อน”
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยเอกสาร ของบประมาณปรับปรังสนามราชมังคลากีฬาสถาน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การกีฬาแห่งประเทศไทน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสิ้น 8 รายการ วงเงิน 125,200,000 บาท ซึ่งมีทั้งปรับปรุงโครงสร้าง, ห้องน้ำ, งานระบบไฟฟ้า, ระบบกล้องวงจรปิด, เสาไฟฟ้า แต่กลับไม่มีการเปลี่ยนหลอดไฟสนามราชมังคลากีฬาสถาน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ก่อนที่ฟุตบอลชายซีเกมส์ 2025 จะเริ่มแข่งขันวันนี้
