ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

3 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน คู่ระหว่าง ติมอร์ เลสเต พบ ทีมชาติไทย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 ติมอร์ เลสเต VS ไทย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบแบ่งกลุ่ม
- แมตช์การแข่งขัน : ทีมชาติติมอร์ เลสเต VS ทีมชาติไทย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.
- สนาม : ราชมังคลากีฬาสถาน
- ถ่ายทอดสด : NBT 2HD , T Sports 7 , One 31
วิเคราะห์บอล ซีเกมส์ 2025 ติมอร์ เลสเต – ไทย
สภาพความพร้อมของทีมชาติไทย
ทีมชาติไทย เจ้าภาพในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หมายมั่นปั้นมือว่าจะทวงบัลลังก์แชมป์รายการนี้อีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายจากการคว้าเหรียญทองไปนานถึง 8 ปีเลยทีเดียว
ส่วนสภาพความพร้อมของทีมภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล อาจจะมีปัญหาในการจัดตัวพอสมควร เนื่องจากนักเตะบางคนติดภารกิจช่วยตันสังกัด โดยเฉพาะเหล่าแข้งหลักทั้ง อิคลาส สันหรน, คคนะ คำยก หรือ เสกสรรค์ ราตรี ที่เพิ่งลงเล่นในเกมลีกมาเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ติมอร์ เลสเต VS ทีมชาติไทย
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 19/07/25 ติมอร์ เลสเต 0-4 ไทย (ชิงแชมป์อาเซียน)
- 17/02/19 ไทย 1-0 ติมอร์-เลสเต (ชิงแชมป์อาเซียน)
- 17/08/17 ไทย 1-0 ติมอร์-เลสเต (ซีเกมส์)
- 01/06/15 ไทย 1-0 ติมอร์-เลสเต (ซีเกมส์)
- 18/09/14 ไทย 3-0 ติมอร์-เลสเต (เอเชียน เกมส์)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ติมอร์ เลสเต
- 09/09/25 ชนะ นอร์เธิร์น มาเรียนา 6-0 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 แพ้ ออสเตรเลีย 0-6 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
- 03/09/25 แพ้ จีน 1-2 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
- 19/07/25 แพ้ ไทย 0-4 (ชิงแชมป์อาเซียน U23)
- 16/07/25 เสมอ เมียนมา 4-4 (U23 ชิงแชมป์อาเซียน U23)
ทีมชาติไทย
- 15/11/25 ชนะ อินเดีย 4-0 (กระชับมิตร)
- 14/10/25 เสมอ จีน 0-0 (กระชับมิตร)
- 09/09/25 ชนะ มาเลเซีย 2-1 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 เสมอ เลบานอน 2-2 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
- 01/09/25 ชนะ มองโกเลีย 6-0 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทย
ทีมชาติไทย (4-3-3) : ชมพัฒน์ บุญเลิศ (GK) – วาริส ชูทอง, ภัทรพล ศึกษากิจ, ชนภัช บัวพันธ์, พลเอก มณีกร – สิทธา บุญหล้า, เสกสรรค์ ราตรี, คคนะ คำยก – ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย, ยศกร บูรพา, อิคลาส สันหรน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล ซีเกมส์ 2025
ติมอร์ เลสเต 0-3 ไทย
