ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:21 น.
66

3 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน คู่ระหว่าง ติมอร์ เลสเต พบ ทีมชาติไทย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 ติมอร์ เลสเต VS ไทย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบแบ่งกลุ่ม
  • แมตช์การแข่งขัน : ทีมชาติติมอร์ เลสเต VS ทีมชาติไทย
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.
  • สนาม : ราชมังคลากีฬาสถาน
  • ถ่ายทอดสด : NBT 2HD , T Sports 7 , One 31
Credit : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

วิเคราะห์บอล ซีเกมส์ 2025 ติมอร์ เลสเต – ไทย

สภาพความพร้อมของทีมชาติไทย

ทีมชาติไทย เจ้าภาพในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หมายมั่นปั้นมือว่าจะทวงบัลลังก์แชมป์รายการนี้อีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายจากการคว้าเหรียญทองไปนานถึง 8 ปีเลยทีเดียว

ส่วนสภาพความพร้อมของทีมภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล อาจจะมีปัญหาในการจัดตัวพอสมควร เนื่องจากนักเตะบางคนติดภารกิจช่วยตันสังกัด โดยเฉพาะเหล่าแข้งหลักทั้ง อิคลาส สันหรน, คคนะ คำยก หรือ เสกสรรค์ ราตรี ที่เพิ่งลงเล่นในเกมลีกมาเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน

Credit : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ติมอร์ เลสเต VS ทีมชาติไทย

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 19/07/25 ติมอร์ เลสเต 0-4 ไทย (ชิงแชมป์อาเซียน)
  • 17/02/19 ไทย 1-0 ติมอร์-เลสเต (ชิงแชมป์อาเซียน)
  • 17/08/17 ไทย 1-0 ติมอร์-เลสเต (ซีเกมส์)
  • 01/06/15 ไทย 1-0 ติมอร์-เลสเต (ซีเกมส์)
  • 18/09/14 ไทย 3-0 ติมอร์-เลสเต (เอเชียน เกมส์)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ติมอร์ เลสเต

  • 09/09/25 ชนะ นอร์เธิร์น มาเรียนา 6-0 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
  • 06/09/25 แพ้ ออสเตรเลีย 0-6 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
  • 03/09/25 แพ้ จีน 1-2 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
  • 19/07/25 แพ้ ไทย 0-4 (ชิงแชมป์อาเซียน U23)
  • 16/07/25 เสมอ เมียนมา 4-4 (U23 ชิงแชมป์อาเซียน U23)

ทีมชาติไทย

  • 15/11/25 ชนะ อินเดีย 4-0 (กระชับมิตร)
  • 14/10/25 เสมอ จีน 0-0 (กระชับมิตร)
  • 09/09/25 ชนะ มาเลเซีย 2-1 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 เสมอ เลบานอน 2-2 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
  • 01/09/25 ชนะ มองโกเลีย 6-0 (เอเชียนคัพ U23 รอบคัดเลือก)
Credit : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทย

ทีมชาติไทย (4-3-3) : ชมพัฒน์ บุญเลิศ (GK) – วาริส ชูทอง, ภัทรพล ศึกษากิจ, ชนภัช บัวพันธ์, พลเอก มณีกร – สิทธา บุญหล้า, เสกสรรค์ ราตรี, คคนะ คำยก – ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย, ยศกร บูรพา, อิคลาส สันหรน

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล ซีเกมส์ 2025

ติมอร์ เลสเต 0-3 ไทย

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

