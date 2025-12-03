ดราม่า พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 คนออกแบบโชว์ ทุ่มเททำ 7 เดือน ถูกเทฟ้าผ่า หลังเปลี่ยนรัฐบาลใหม่

ข่าว

ดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์! ไดเรคเตอร์ผู้ออกแบบโชว์ โพสต์ระบาย ทุ่มเททำมา 7 เดือน ถูกเทกลางอากาศ ทีมใหม่เสียบแทนก่อนเริ่มงานแค่เดือนเดียว

นายเรืองฤทธิ์ สันติสุข (ต้น) ไดเรคเตอร์และนักออกแบบโชว์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบายความรู้สึก เบื้องหลังการทำงานเตรียมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ตนกับทีมงานทุ่มเททำมานานกว่า 7 เดือน แต่กลับถูกยกเลิกงานกะทันหัน โดยมีทีมงานชุดใหม่เข้ามาแทนที่เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือนก่อนจะถึงวันงานจริง

นายเรืองฤทธิ์ เปิดเผยว่า ได้รับการชักชวนให้เข้ามาทำหน้าที่ไดเรคเตอร์ตั้งแตกลางเดือนมีนาคม มีความตั้งใจที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับงานระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คนกลุ่มใหม่ๆ ที่ไม่ใช่เจ้าเดิมที่ผูกขาดงานภาครัฐได้แสดงฝีมือ ทีมงานเริ่มต้นด้วยคนเพียง 4 คน ตัดสินใจลงมือทำงานและออกค่าใช้จ่ายกันเองก่อนเพื่อนำเสนอไอเดีย จนได้รับความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ให้เริ่มงานได้

ตลอดระยะเวลา 7 เดือน ทีมงานต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งงบประมาณที่จำกัด เปรียบเทียบว่า “น้อยกว่างานสงกรานต์ที่สนามหลวง และงานวิ่งในช่วงเวลาเดียวกัน” รวมถึงความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ทำให้ต้องย้ายสถานที่จัดงานจากท้องสนามหลวงมาเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งทำให้ต้องออกแบบโชว์ใหม่ทั้งหมด

ทีมงานได้วางโครงสร้างโชว์ที่ท้าทายขนบเดิมๆ ของงานภาครัฐ ทั้งการผลักดันให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) หรือ “กะเทย” ได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างมีหน้ามีตาในพิธีเปิด, การนำ “แร็ปเปอร์สาว” ที่เคยถูกห้ามขึ้นโชว์หลายรอบมาร่วมแสดง, การนำเสนอศิลปะ “มวยไทย” ในรูปแบบใหม่ และการให้พื้นที่กับศิลปินเพื่อวัฒนธรรมที่ต่อสู้มายาวนาน ซึ่งทั้งหมดผ่านการอนุมัติจากผู้ใหญ่แล้ว

แต่ช่วงปลายเดือนกันยายนหลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่ เข้ามาบริหารประเทศ เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอน เมื่อศิลปินแจ้งว่ามีทีมงานซีเกมส์อีกชุดติดต่อเข้ามาทับซ้อน จนกระทั่งต้นเดือนตุลาคม ทราบว่ามีทีมงานจากผู้ใหญ่คนใหม่เข้ามาดูสถานที่และประชุมงาน โดยที่ทีมของนายเรืองฤทธิ์ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จึงตัดสินใจยุติการทำงานเพื่อไม่ให้กระทบกับคิวศิลปินและทีมงาน

นายเรืองฤทธิ์ ได้ตั้งคำถามถึงระบบการทำงานของภาครัฐ ไม่เข้าใจการสร้างงานระดับประเทศใหม่ภายในเวลาเพียง 1 เดือน และสะท้อนถึงปัญหาระบบอุปถัมภ์ ความไม่โปร่งใส โดยไม่สนหน้าตาของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ทำงานชิ้นนี้แล้ว แต่ตนยังคงให้กำลังใจทีมงานชุดใหม่ให้ทำงานได้ลุล่วงประสบความสำเร็จเพื่อชื่อเสียงของประเทศ

“เราไม่เข้าใจการสร้างงานระดับประเทศใหม่ภายใน 1 เดือน ได้แต่หวังว่ามันจะออกมาไม่อายคนทั้งโลก… หรือเรามาถึงจุดที่เราโกงกินกันด้วยอำนาจรัฐ โดยไม่สนหน้าตาของประเทศ ขอเพียงอำนาจนั้นสามารถ ‘ให้เงินทอน’ ที่สมเหตุสมผลแก่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ”

ภาพจาก: Facebook Rueangrith Suntisuk Ton

ผู้สื่อข่าว รายงานเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงแค่พิธีเปิด แต่ก่อนหน้านี้ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดงานซีเกมส์ครั้งนี้ ไทยเจอดราม่าหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องไม่พร้อม ของฝ่ายจัดการแข่งขัน ประชาชนวิจารณ์ว่าการประชาสัมพันธ์ล้มเหลว คนไทยจำนวนมากยังไม่รู้ว่าแข่งที่ไหน เมื่อไร บรรยากาศเงียบเหงาต่างจากครั้งก่อนๆ ที่เชียงใหม่หรือโคราช จนมีการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท

ความฉุกละหุกหน้างาน สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่เจอปัญหาบัตรประจำตัว (AD Card) ออกล่าช้ามาก ทั้งที่ใกล้วันแข่ง การจัดรถรับ-ส่งสื่อมวลชนไปยังสนามต่างๆ ไม่ทั่วถึง ทำให้การทำงานยากลำบาก

สนามแข่งเปลี่ยนกะทันหัน เดิมทีจะมีสนามแข่งที่ จ.สงขลา ด้วย แต่เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่จนสนามเสียหาย ซ่อมไม่ทัน ต้องย้ายสนามแข่งกลับมาส่วนกลางและชลบุรี ทำให้ตารางแข่งวุ่นวาย

ที่สำคัญ ดราม่าไทยกัมพูชา กัมพูชาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันหลายชนิดกีฬา (เช่น วอลเลย์บอลชาย, ตะกร้อ) อ้างเหตุผลต่างๆ นานา ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมการแข่งขันต้องปรับเปลี่ยนวุ่นวาย

โลโก้ผิด คณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาเผลอใช้โลโก้ซีเกมส์ 2025 ผิดแบบ (ไปเอาแบบร่างเก่ามาใช้) จนต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ

ภาพจาก: Facebook Rueangrith Suntisuk Ton

