“อนุทิน” ย้ำขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ
อนุทิน ขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ ย้ำไม่ได้มีอะไรให้ปิดบังประชาชน เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข้อสังเกตว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้นั้นมากถึง 1,000 ศพ ว่า ตนเชื่อแพทย์ เชื่อกระทรวงสาธารณสุข เชื่อสถาบันนิติเวช หน่วยงานของราชการ ส่วนความเห็นก็อย่างที่ตนบอก ปล่อยให้ทุกคนได้ระบายออกมา เวลาใครระบายมาก็เป็นเรื่องดี จะได้ไปตรวจสอบว่ามีอะไรตกค้างตกหล่นหรือไม่ ดูแล้วไม่มีอะไรเป็นนัยสำคัญ ต้องยึดความเห็นของแพทย์เป็นหลัก เราต้องทำแบบเปิดเผย
“คนที่เสียชีวิตทุกคน มีญาติมีครอบครัว ถ้าใครหายไปโดยที่ไม่ได้รับการแจ้ง คิดว่าเอาไปซ่อน ไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหน เพราะไม่จำเป็นต้องซ่อน ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ปิดบังประชาชน นี่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ มีอะไรต้องเปิดเผยกัน จะได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ ผมรับฟังหมด อันไหนดีก็เอาไปปฏิบัติ รวมถึงให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น” นายกฯ กล่าว
