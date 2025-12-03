ข่าว

“อนุทิน” ย้ำขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 14:28 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 14:28 น.
62

อนุทิน ขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ ย้ำไม่ได้มีอะไรให้ปิดบังประชาชน เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข้อสังเกตว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้นั้นมากถึง 1,000 ศพ ว่า ตนเชื่อแพทย์ เชื่อกระทรวงสาธารณสุข เชื่อสถาบันนิติเวช หน่วยงานของราชการ ส่วนความเห็นก็อย่างที่ตนบอก ปล่อยให้ทุกคนได้ระบายออกมา เวลาใครระบายมาก็เป็นเรื่องดี จะได้ไปตรวจสอบว่ามีอะไรตกค้างตกหล่นหรือไม่ ดูแล้วไม่มีอะไรเป็นนัยสำคัญ ต้องยึดความเห็นของแพทย์เป็นหลัก เราต้องทำแบบเปิดเผย

“คนที่เสียชีวิตทุกคน มีญาติมีครอบครัว ถ้าใครหายไปโดยที่ไม่ได้รับการแจ้ง คิดว่าเอาไปซ่อน ไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหน เพราะไม่จำเป็นต้องซ่อน ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ปิดบังประชาชน นี่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ มีอะไรต้องเปิดเผยกัน จะได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ ผมรับฟังหมด อันไหนดีก็เอาไปปฏิบัติ รวมถึงให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น” นายกฯ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นายชูวิทย์วิจารณ์นายกฯ แป้นว่าเป็นแพะรับบาปในวิกฤตน้ำท่วม ข่าว

ชูวิทย์ ซัดเดือด ‘นายกฯ แป้น’ เป็นแค่แพะรับบาป ย้อนถาม ‘อนุทิน’ ควบ 2 เก้าอี้ทำไมไม่รับผิดชอบ

36 วินาที ที่แล้ว
ดีเจบอย รุดเยี่ยม-ให้กำลังใจ นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

13 นาที ที่แล้ว
รังสิมันต์ โรม เปิดใจเกี่ยวกับการฟ้องหมิ่นประมาทที่พะเยา ข่าว

โรม โดน ธรรมนัส ฟ้องหมิ่นฯ ต้องบินไป พะเยา เจ้าตัวแซวเจ็บ ต้นเรื่องคือ ชาดา ต่างหาก

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักข่าวดังเตือน คนขโมยไมโครเวฟ 7-11 น้ำท่วมหาดใหญ่ รีบคืนด่วน คลิปหลักฐานชัด!

21 นาที ที่แล้ว
ช็อก บุกทนายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต ข่าวอาชญากรรม

ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

27 นาที ที่แล้ว
แผนที่กรุงพนมเปญแสดงที่ตั้งบ้านฮุนเซนและแหล่งสแกมเมอร์. ข่าวต่างประเทศ

UN ชี้พิกัด แหล่ง “สแกมเมอร์” ตั้งฐานฟอกเงิน อยู่หลังบ้าน “ฮุน เซน”

49 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดีเจดาด้า ช็อก! รู้ข่าว นานา ไรบีนา โดนตร.จับ รับห่วงหลาน ๆ หวั่นกระทบสภาพจิตใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe ยันไม่ได้ด่าโง่ บันเทิง

ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe หมิ่นประมาท ยันไม่ได้ด่าโง่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โทรหา หนุ่ม กรรชัย ก่อนถูกจับกุมที่บ้าน บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คุยกับ นานา ก่อนถูกรวบ เครียดหนัก ยืนยันไม่หนี เผยสภาพจิตใจเพื่อน-เจ้าหนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้ำขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปัญหายังไม่หมด “ราชมังฯ” หลอดไฟขาดก่อนแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนาม 125 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 14:28 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 14:28 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเจบอย รุดเยี่ยม-ให้กำลังใจ นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
ช็อก บุกทนายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
แผนที่กรุงพนมเปญแสดงที่ตั้งบ้านฮุนเซนและแหล่งสแกมเมอร์.

UN ชี้พิกัด แหล่ง “สแกมเมอร์” ตั้งฐานฟอกเงิน อยู่หลังบ้าน “ฮุน เซน”

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ดีเจดาด้า ช็อก! รู้ข่าว นานา ไรบีนา โดนตร.จับ รับห่วงหลาน ๆ หวั่นกระทบสภาพจิตใจ

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button