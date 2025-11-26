ชายญี่ปุ่นวัย 70 ปีถูกหามส่งรพ. หลังใช้ AI สแกนเห็ดป่า ก่อนบอกว่ากินได้ สุดท้ายเป็น ‘เห็ดพิษ’
หวิดเกือบสิ้นชื่อ เมื่อชายญี่ปุ่นวัย 70 ปี ถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังใช้ AI ถ่ายภาพเห็ดป่าว่ากินได้ไหม แต่เห็ดที่ AI บอกว่ากินได้คือ “เห็ดพิษ”
เกิดกรณีอาหารเป็นพิษจากเห็ดที่สร้างความกังวลในเมืองวาคายามะ หลังจากที่เบื้องหลังการรับประทานเห็ดพิษของผู้เสียหายนั้น มาจากการตัดสินใจเชื่อคำวินิจฉัยของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ตามรายงานของแผนกอนามัยชีวิตเมืองวาคายามะ ชายวัย 70 กว่าปีที่อาศัยอยู่ในเมือง ได้เก็บเห็ดที่มีลักษณะคล้ายเห็ดฮิราทาเกะ (Hirataitake) และเห็ดชิตาเกะ (Shiitake) ในป่าที่หมู่บ้านชิโมคิตายามะ จังหวัดนารา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
ในวันรุ่งขึ้น (4 พ.ย.) เขาพยายามติดต่อสวนพฤกษศาสตร์เพื่อสอบถามว่าเห็ดกินได้หรือไม่ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เขาจึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวถ่ายภาพเห็ด แล้วให้ AI วินิจฉัย ซึ่ง AI ตอบกลับว่า “เป็นเห็ดชิตาเกะหรือฮิราทาเกะ และสามารถรับประทานได้”
ชายคนดังกล่าวจึงนำเห็ดไปย่างกิน แต่หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที เขาก็มีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง และต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชั่วคราว โชคดีที่ปัจจุบันเขาหายเป็นปกติแล้ว
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประจำจังหวัดและสถาบันวิจัยสุขอนามัยของเมืองได้ตรวจสอบเห็ดที่เหลือ และพบว่าเห็ดดังกล่าวคือ “เห็ดซึกิโยทาเกะ (Tsukiyotake)” ซึ่งเป็นเห็ดที่มีพิษ
เห็ดซึกิโยทาเกะมีลักษณะคล้ายเห็ดที่กินได้หลายชนิด แต่มีจุดเด่นคือ มีส่วนที่นูนขึ้นบริเวณโคนครีบ และส่วนใหญ่มีรอยด่างดำอยู่ภายในเนื้อ (แต่บางดอกอาจไม่มีรอยด่าง) โดยมีข้อควรระวังว่าพิษของมันนั้นไม่สลายตัวไแม้ว่าจะผ่านความร้อน
แผนกอนามัยชีวิตเมืองวาคายามะได้ออกคำเตือนแก่ประชาชนว่า “การตัดสินใจด้วยตัวเองโดยใช้ AI หรือหนังสือภาพเป็นอันตราย”
“เห็ดที่คุณไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเห็ดกินได้หรือไม่ จงอย่าเก็บ, อย่ากิน, อย่าขาย, และอย่ายกให้ใครเด็ดขาด”
