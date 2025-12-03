ข่าวดาราบันเทิง

คลิปนาที น้องอินเตอร์ ลื่นล้ม-แขนหัก แอดมิด รพ. ด่วน เตรียมผ่าตัดดามเหล็ก

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:34 น.
69
น้องอินเตอร์ลื่นล้มในคลาสเต้นจนแขนหัก

ส่งกำลังใจ ‘น้องอินเตอร์’ ลื่นล้มในคลาสเต้นจนแขนหัก ต้องแอดมิด รพ. ด่วน เตรียมผ่าตัดดามเหล็ก เจ้าตัวโพสต์ขอโทษกองละครจะรีบหายโดยไว

แฟน ๆ และคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม หลัง น้องอินเตอร์ รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ ดาราเด็กคนดัง เกิดอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิด เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เธอลื่นล้มอย่างกะทันหันระหว่างเข้าเรียนคลาสเต้นจนได้รับบาดเจ็บหนักแขนหักและต้องเข้ารับการรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาล พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดดามเหล็ก

น้องอินเตอร์ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม inter_rungrada เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวขอโทษที่ทำให้กองถ่ายต่าง ๆ ต้องได้รับผลกระทบ ระบุว่า “อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา มาเรียนเต้น…แต่ลื่นล้ม แขนหัก เศร้าเลยค่ะ ขอโทษกองละครทุกกองด้วยค่ะ จะรีบหายไวไวนะคะ และ ขอบคุณครูจ๋าครูฝ้ายที่อุ้มมาส่งขึ้นรถ ตอนนี้รอผ่าตัดดามเหล็ก ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ส่งกำลังใจมาให้น้องอินเตอร์นะคะ”

หลังจากที่น้องอินเตอร์เผยแพร่คลิปวินาทีลื่นล้มและภาพขณะรอรับการผ่าตัดในโรงพยาบาลออกไป พี่ ๆ ในวงการบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม โดย วิว วรรณรท คอมเมนต์ว่า “โถ คนสวยของพี่ หายไวๆๆๆนะลูก” ขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา เมนต์ให้กำลังใจว่า “หายไวๆนะลูก” รวมทั้ง เบสท์ คำสิงห์ โพสต์ว่า “หายไวๆนะคะ”

น้องอินเตอร์เรียนเต้นลื่นล้มภาพจาก Instagram : inter_rungrada

น้องอินเตอร์เรียนเต้นลื่นล้มเข้ารพ.
ภาพจาก Instagram : inter_rungrada
น้องอินเตอร์ลื่นขณะเรียน
ภาพจาก Instagram : inter_rungrada
น้องอินเตอร์เรียนเต้นลื่นล้ม-3
ภาพจาก Instagram : inter_rungrada
น้องอินเตอร์
ภาพจาก Instagram : inter_rungrada

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

