ย้อนฟัง ข้าวโพด จะกลับมาเป็นเพื่อนนานาไหม ต้องมีกฎเหล็ก ขอคนไม่โกหก-จริงใจ

ย้อนฟังคลิป ไฮโซข้าวโพด เพื่อนสนิท นานา เปิดใจในรายการ GP Gossip Pool ถึงมรสุมความสัมพันธ์ ย้ำ การคัดเลือกเพื่อนคือสิ่งสำคัญที่สุด ต้องมีพื้นฐานความไว้วางใจและต้องไม่หักหลังกัน!
เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 ข้าวโพด สมิทธินันท์ หรือ ไฮโซข้าวโพด CEO นักธุรกิจหญิงคนเก่ง เพื่อนสนิท นานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา ตันวิมล ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งในรายการ GP Gossip Pool ถึงหลักการในการคัดเลือกกลุ่มเพื่อนที่ต้องการเก็บไว้ในชีวิตนับจากนี้อย่างชัดเจน
ข้าวโพด ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความ ไว้วางใจ ความจริงใจ และการไม่โกหกกัน เจ้าตัวระบุว่า ตอนนี้เธอมีเพื่อนเยอะแล้ว แต่สิ่งที่ต้องการคือการเก็บไว้แค่เพื่อนที่มีคุณภาพ เพื่อนที่รักและแสดงความจริงใจต่อกันเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์
“แต่ดีกัน… กลับไปเป็นเพื่อน เพื่อนเยอะแล้วค่ะ คืออยากจะเก็บไว้แค่เพื่อนเยอะ ที่เรารักกัน ที่เรา… เพื่อนที่ไม่โกหกกัน เพื่อนที่จริงใจให้กัน ดีกว่านะคะ เนาะ เอาอย่างงี้จ้าค่ะ”
ถ้อยคำของข้าวโพดบ่งบอกว่าแม้เธอพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับเพื่อน แต่ก็จะไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องความซื่อสัตย์อีกต่อไป ความสัมพันธ์ต่อจากนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่หักหลังและต้องแสดงความจริงใจต่อกันเท่านั้น
ย้อนรอยความเคลื่อนไหวจากเพื่อนผู้เสียหาย
ข้าวโพด สมิทธินันท์ เป็นที่รู้จักในฐานะซีอีโอแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม Liv White Diamond และเป็นผู้บริหาร บริษัท ริช เกิร์ลส์ จำกัด (Rich Girls Co., Ltd.) สื่อหลายสำนักระบุว่าข้าวโพดเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินอย่างหนักจากดราม่าหนี้สินครั้งนี้ ซึ่งมีตัวเลขความเสียหายถูกพาดพิงถึงหลักสิบล้านบาท
ก่อนที่เธอจะออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ ข้าวโพดเคยมีความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษเชิงตัดพ้อและให้แง่คิด โดยมีเนื้อหาสาระที่พูดถึง ความซื่อสัตย์ และ การถูกหักหลัง โดยคนที่รักและไว้ใจที่สุด รวมถึงการที่เธอสามารถก้าวผ่านสถานการณ์เลวร้ายที่เกือบทำให้เสียสติมาได้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
