ย้อนฟัง ข้าวโพด จะกลับมาเป็นเพื่อนนานาไหม ต้องมีกฎเหล็ก ขอคนไม่โกหก-จริงใจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:35 น.
ข้าวโพดเปิดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนนานาในรายการ GP Gossip Pool

ย้อนฟังคลิป ไฮโซข้าวโพด เพื่อนสนิท นานา เปิดใจในรายการ GP Gossip Pool ถึงมรสุมความสัมพันธ์ ย้ำ การคัดเลือกเพื่อนคือสิ่งสำคัญที่สุด ต้องมีพื้นฐานความไว้วางใจและต้องไม่หักหลังกัน!

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 ข้าวโพด สมิทธินันท์ หรือ ไฮโซข้าวโพด CEO นักธุรกิจหญิงคนเก่ง เพื่อนสนิท นานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา ตันวิมล ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งในรายการ GP Gossip Pool ถึงหลักการในการคัดเลือกกลุ่มเพื่อนที่ต้องการเก็บไว้ในชีวิตนับจากนี้อย่างชัดเจน

ข้าวโพด ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความ ไว้วางใจ ความจริงใจ และการไม่โกหกกัน เจ้าตัวระบุว่า ตอนนี้เธอมีเพื่อนเยอะแล้ว แต่สิ่งที่ต้องการคือการเก็บไว้แค่เพื่อนที่มีคุณภาพ เพื่อนที่รักและแสดงความจริงใจต่อกันเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์

“แต่ดีกัน… กลับไปเป็นเพื่อน เพื่อนเยอะแล้วค่ะ คืออยากจะเก็บไว้แค่เพื่อนเยอะ ที่เรารักกัน ที่เรา… เพื่อนที่ไม่โกหกกัน เพื่อนที่จริงใจให้กัน ดีกว่านะคะ เนาะ เอาอย่างงี้จ้าค่ะ”

ถ้อยคำของข้าวโพดบ่งบอกว่าแม้เธอพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับเพื่อน แต่ก็จะไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องความซื่อสัตย์อีกต่อไป ความสัมพันธ์ต่อจากนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่หักหลังและต้องแสดงความจริงใจต่อกันเท่านั้น

การไม่หักหลังกันเป็นกฎเหล็กในการรักษาความสัมพันธ์
IG/ @khaopod

ย้อนรอยความเคลื่อนไหวจากเพื่อนผู้เสียหาย

ข้าวโพด สมิทธินันท์ เป็นที่รู้จักในฐานะซีอีโอแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม Liv White Diamond และเป็นผู้บริหาร บริษัท ริช เกิร์ลส์ จำกัด (Rich Girls Co., Ltd.) สื่อหลายสำนักระบุว่าข้าวโพดเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินอย่างหนักจากดราม่าหนี้สินครั้งนี้ ซึ่งมีตัวเลขความเสียหายถูกพาดพิงถึงหลักสิบล้านบาท

ก่อนที่เธอจะออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ ข้าวโพดเคยมีความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษเชิงตัดพ้อและให้แง่คิด โดยมีเนื้อหาสาระที่พูดถึง ความซื่อสัตย์ และ การถูกหักหลัง โดยคนที่รักและไว้ใจที่สุด รวมถึงการที่เธอสามารถก้าวผ่านสถานการณ์เลวร้ายที่เกือบทำให้เสียสติมาได้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

การเปิดใจครั้งนี้เป็นการวางกฎใหม่ให้กับกลุ่มเพื่อนสนิท
FB : GP Gossip Pool
เธอเน้นความสำคัญของการเลือกเพื่อนที่มีความจริงใจและไม่โกหก
IG/ @khaopod
ข้าวโพดกล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานของความไว้วางใจ
IG/ @khaopod
เธอมีเพื่อนเยอะ แต่ต้องการเพื่อนที่มีคุณภาพเท่านั้น
IG/ @khaopod
ข้าวโพดพูดถึงความซื่อสัตย์และการถูกหักหลังที่ทำให้เธอเจ็บปวด
IG/ @khaopod

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

