“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย
โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย โดยจะคุยกับทรัมป์อีกครั้ง ส่องเงื่อนไขหยุดยิง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน กล่าวว่าเขาพร้อมจะทำงานอย่าง “ซื่อสัตย์” หลังจากที่ยูเครนได้รับร่างดีลสันติภาพยุติสงครามกับรัสเซีย หลังจากที่ทั้งสองชาติสู้รบกันมาหลายปี
โดยอ้างอิงจากสื่อสหรัฐฯรายงานตรงกันว่าภายใต้ดีลดังกล่าว กองทัพยูเครนจะยอมสละพื้นที่ในดอนบาส, ลดจำนวนกำลังพลเหลือไม่เกิน 6 แสนนาย และไม่ร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO โดยทางยูเครนจะได้รับการคุ้มครองที่พึ่งพาได้ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ในข้อตกลงดังกล่าว ทางรัสเซียยังเรียกร้องให้กลับสู่เศรษฐกิจโลกอีกครั้ง และยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร พร้อมกันนี้ยังเชิญให้รัสเซียกลับเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ G7 และกลับมาเป็น G8 อีกครั้ง
ซึ่งคาดว่าผู้นำยูเครนจะพูดคุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเร็วๆนี้ โดยทางทำเนียบขาวยืนยันว่าทางสหรัฐฯ เข้าพูดคุยกับทั้งรัสเซียและยูเครนอย่างเท่าเทียม
