นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

2 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Newcastle United

วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – สเปอร์ส

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์ริสัน แอชบี้, โยอัน วิสซ่า และ คีแรน ทริปเปียร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ วิลเลี่ยม โอซูล่า กับ สเวน บ็อตแมน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน ติโน่ ลิฟราเมนโต้, มาธิค เจา, แดน เบิร์น, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ และ นิค โวลเทอมาเดอ

Credit : Newcastle United

สเปอร์ส

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น ป๊าป ซาร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 29/10/25 นิวคาสเซิล 2-0 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)
  • 03/08/25 สเปอร์ส 1-1 นิวคาสเซิล (กระชับมิตร)
  • 04/01/25 สเปอร์ส 1-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/09/24 นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/05/24 นิวคาสเซิล 1-1 สเปอร์ส (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 29/11/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/25 แพ้ มาร์กเซย 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สเปอร์ส

  • 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ขนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – ติโน่ ลิฟราเมนโต้, มาลิค เจา, แดน เบิร์น, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – ป๊าป ซาร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส

 

