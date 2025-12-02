นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68
2 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์ริสัน แอชบี้, โยอัน วิสซ่า และ คีแรน ทริปเปียร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ วิลเลี่ยม โอซูล่า กับ สเวน บ็อตแมน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน ติโน่ ลิฟราเมนโต้, มาธิค เจา, แดน เบิร์น, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ และ นิค โวลเทอมาเดอ
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น ป๊าป ซาร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 29/10/25 นิวคาสเซิล 2-0 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)
- 03/08/25 สเปอร์ส 1-1 นิวคาสเซิล (กระชับมิตร)
- 04/01/25 สเปอร์ส 1-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/09/24 นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 22/05/24 นิวคาสเซิล 1-1 สเปอร์ส (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 29/11/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 แพ้ มาร์กเซย 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สเปอร์ส
- 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ขนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – ติโน่ ลิฟราเมนโต้, มาลิค เจา, แดน เบิร์น, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – ป๊าป ซาร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส
