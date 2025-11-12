ข่าว

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิ ยุติการตั้งครรภ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้หญิงที่ไม่พร้อม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 13:30 น.
ประกันสังคมเปิดเงื่อนไขผู้ประกันตนท้องไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้ฟรี

ประกันสังคมไฟเขียว ผู้ประกันตนหญิงท้องไม่พร้อม ยุติการตั้งครรภ์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ หรือ รพ. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย เช็กเงื่อนไขที่นี่

สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ใหม่เพื่อผู้ประกันตนหญิงที่กำลังเผชิญปัญหาท้องไม่พร้อม และต้องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึงจึงประกาศให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การยุติการตั้งครรภ์นี้ถือเป็นสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการใช้สิทธิ-การส่งตัว

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ทันที หากสถานพยาบาลตามสิทธิจำเป็นต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น ทั้งที่เป็นสถานพยาบาลศักยภาพสูง หรือสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในความรับผิดชอบของสถานพยาบาลตามสิทธิ ดังนั้น ผู้ประกันตนจึงมีทางเลือกในการเข้ารับบริการได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

ผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย

  • เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยสามารถ ใช้สิทธิ์ได้ เช่นเดียวกับผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ กรณีสถานพยาบาล ตามสิทธิ์ไม่สามารถให้การรักษาได้ให้ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ตามที่กรมอนามัยกําหนด หรือหากส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ศักยภาพสูงหรือสถานพยาบาลอื่นให้สถานพยาบาลตามสิทธิ รับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนที่ไม่ให้สัญชาติไทย

ให้เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิ์ไม่สามารถให้การรักษาได้ให้ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ตามที่กรมอนามัยกําหนด หรือหากส่งต่อไปยังสถานพยาบาลศักยภาพสูงหรือสถานพยาบาลอื่น โดยให้สถานพยาบาลตามสิทธิรับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน

ประกันสังคมให้สิทธิรักษา ท้องไม่พร้อม ยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย
ภาพจาก Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

ข้อมูลจาก : sso

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

