หญิงลี ชิงเก้าอี้นายกฯ อบต. บ้านคู ลงสนามการเมืองท้องถิ่น อาสาพัฒนาบ้านเกิด

หญิงลี ศรีจุมพล ประกาศลงสมัครชิงเก้าอี้ นายก อบต. บ้านคู บุรีรัมย์ ขออาสาพัฒนาชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมสโลแกน บริหารงานโปร่งใส หัวใจคือประชาชน
แฟนเพลงฮือฮา หญิงลี ศรีจุมพล หรือ นางสาวธิดารัตน์ ศรีจุมพล นักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชน ประกาศเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตด้วยการลงสู่สนามการเมืองท้องถิ่น เพื่อชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเอง
หญิงลี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yinglee Srijumpol ประกาศจุดยืนและเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงความผูกพันกับบ้านเกิด ระบุว่า “เปิดประสบการณ์ใหม่ ขออาสาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดในตำบลบ้านคู ขอให้หญิงลีได้ลองทำงานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนะคะ สู้ชีวิตมาก็ทำงานหลากหลาย สนุกและท้าทาย กล้าคิดกล้า ผจญภัยมาเยอะ วันนี้อยู่กับญาติพี่น้องของเราที่บ้านเกิดอบอุ่นดีเลยค่ะ ลองให้หญิงได้เป็น นายกลี กันจร้า”
ทีมงานกลุ่มบ้านคูก้าวหน้ามาพร้อมกับสโลแกนที่เน้นความโปร่งใสและประโยชน์ของชาวบ้าน “บ้านคู ก้าวหน้า พัฒนาทุกด้าน บริหาร งานโปร่งใส หัวใจคือประชาชน”
สำหรับ หญิงลี ศรีจุมพล หรือ นางสาวธิดารัตน์ ศรีจุมพล เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2526 เป็นชาวอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นลูกสาวคนกลางในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายทองเลื่อน และนางบุญล้อม ศรีจุมพล โดยพ่อและแม่มีอาชีพทำนาและรับเหมาก่อสร้าง
ก่อนหน้านี้ หญิงลีเคยออกอัลบั้มสังกัดค่าย เอ็ม.ดี.เทป หลังจากนั้นก็กลับไปอยู่บ้านที่บุรีรัมย์ ต่อมา อ.สวัสดิ์ สารคาม ชักชวนให้เข้ามาทดสอบเสียงที่แกรมมี่โกลด์ เพราะทางค่ายต้องการนักร้องแนวลูกทุ่ง จากนั้นเป็นที่รู้จักจากเพลงฮิตมากมาย เช่น ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ปัจจุบันนอกจากอาชีพนักร้องแล้วยังทำธุรกิจรีสอร์ทหญิงลีสวนน้ำ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
