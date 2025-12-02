2 ธ.ค. น้ำประปาไม่ไหล เช็ก 9 พื้นที่ น้ำไม่ไหลกี่โมง คืนนี้
วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 68 กปน. ประกาศน้ำไม่ไหล 9 พื้นที่ บริเวณซอยเทศบาลบางปู 95 ถนนสุขุมวิทสายเก่า /ซอยทุ่งมังกร 7ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
น้ำไม่ไหล ปรับปรุงระบบท่อประธาน บริเวณซอยเทศบาลบางปู 95
การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการปรับปรุงระบบท่อประธาน ในพื้นที่บริเวณซอยเทศบาลบางปู 95 ถนนสุขุมวิทสายเก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในคืนวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- ถนนสุขุมวิทสายเก่า ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู 59 (วิทยุการบิน) ถึงสามแยกตำหรุ
- ถนนตำหรุ-บางพลี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่หมู่บ้านพฤกษา 106 ถึงสามแยกตำหรุ
น้ำไม่ไหล ติดตั้งประตูน้ำ บริเวณซอยทุ่งมังกร 7
การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ในพื้นที่บริเวณซอยทุ่งมังกร 7ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 35 ถึงซอย 59
- ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 36 ถึงซอย 40
- ถนนทุ่งมังกร ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยทุ่งมังกร 3 ถึงซอยทุ่งมังกร 17
- ซอยสวนผัก 35 ซอยสวนผัก 38
ตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่บริเวณแยกประเวศ
การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ ในพื้นที่บริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีนครินทร์ ถึงคลองตาพุก
- ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ซอย 39 ถึงแยกประเวศ
- ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ ถึงซอยศรีนครินทร์ 59
การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน”
โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android
