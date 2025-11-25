ข่าว
ส่งกำลังใจ บุคลากรแพทย์ รพ.หาดใหญ่ พร้อมดูแลเต็มที่ แม้ไม่มีไฟ น้ำไม่ไหล
ส่งกำลังใจ บุคลากรแพทย์ รพ.หาดใหญ่ หลังมวลน้ำเข้ามา และเปลี่ยนไปใช้ระบบโทรเวช พร้อมดูแลเต็มที่ แม้ไม่มีไฟ น้ำไม่ไหล
จากกรณีที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “ตั้งเเต่เวลา 8.30 น. มีมวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ แนะนำให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านระบบโทรเวช (Telemedicine)” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด “ปาซียะห์ เถาะ” ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ โพสต์ข้อความระบุว่า “พ่อๆแม่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เราจะดูแลอย่างดี
ถึงไฟไม่มี นํ้าไม่ไหล เราจะดูแลพวกเค้าอย่างดี เราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนลูกตัวเองคนหนึ่ง พวกเด็กๆมีความอดทนมากๆเลยนะคะ ไม่งอแงเลย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รพ.หาดใหญ่ ประกาศให้ผู้ป่วยใช้บริการผ่านระบบโทรเวช มวลน้ำหนุนเข้ามา
- “เปิ้ล นาคร” หลั่งน้ำตา เกินกำลังผมแล้วรัฐบาล หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
- วอนชาวเน็ต หยุดใช้ภาพ AI เหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ ทำ จนท. ลงพื้นที่ล่าช้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี
14 นาที ที่แล้ว
ข่าว
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว