สมาร์ทโฟนเทคโนโลยี

Samsung เปิดตัว Galaxy Z TriFold จอพับ 3 ทบ สเปกอลังการ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 11:18 น.
54
ซัมซุงเขย่าวงการมือถือ เปิดตัว ‘Galaxy Z TriFold’ นวัตกรรมจอพับ 3 ทบ จอใหญ่สะใจ 10 นิ้ว พร้อมขุมพลัง AI แห่งอนาคต

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ประกาศเปิดตัว Galaxy Z TriFold อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนจอพับด้วยดีไซน์สุดล้ำแบบ พับ 3 ทบ (Multi-folding) กางออกได้กว้างถึง 10 นิ้ว ผสานความบางเฉียบเข้ากับประสิทธิภาพระดับแฟล็กชิปและเทคโนโลยี AI ล่าสุด เตรียมวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรกวันที่ 12 ธันวาคมนี้

ทีเอ็ม โรห์ ประธานธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ของซัมซุง กล่าวว่า Galaxy Z TriFold คือการก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งสำคัญของวงการมือถือ แก้โจทย์เรื่องความสมดุลระหว่างหน้าจอขนาดใหญ่กับความสะดวกในการพกพาได้อย่างลงตัวที่สุด ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการพัฒนานวัตกรรมจอพับ

ดีไซน์บางเฉียบแต่อัดแน่นด้วยนวัตกรรม Galaxy Z TriFold มาพร้อมดีไซน์การพับแบบเข้าด้านใน (Inward-folding) เพื่อปกป้องหน้าจอหลัก โดยมีความบางเพียง 3.9 มิลลิเมตร ในจุดที่บางที่สุด ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตตัวท็อป Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy พร้อมกล้องความละเอียดสูง 200 ล้านพิกเซล

จุดเด่นสำคัญอยู่ที่ระบบบานพับใหม่ Armor FlexHinge แบบรางคู่ที่ทำงานสอดประสานกัน ทำให้การพับลื่นไหลและแนบสนิทไร้ช่องว่าง โครงสร้างเครื่องใช้วัสดุแกร่ง Advanced Armor Aluminum และฝาหลังโพลีเมอร์เสริมใยแก้วเซรามิก ทนทานแต่บางเบา

แบตเตอรี่ใหญ่สุดในตระกูล Fold ซัมซุงจัดเต็มด้วยแบตเตอรี่ขนาด 5,600 mAh แบบ 3 เซลล์ กระจายอยู่ในทั้ง 3 ส่วนของเครื่อง เพื่อความสมดุลและใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน รองรับชาร์จไว 45W

หน้าจอ 10 นิ้ว เปลี่ยนมือถือให้เป็น Workstation เมื่อกางออกจนสุด หน้าจอขนาด 10 นิ้ว จะมอบพื้นที่การทำงานเทียบเท่าสมาร์ทโฟน 6.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องเรียงต่อกัน รองรับการใช้งาน Multi-window เปิดแอปพร้อมกันได้ถึง 3 แอปแบบเต็มตา เหมาะสำหรับสายทำงานที่ต้องการดูพิมพ์เขียว เขียนข้อเสนอ และคำนวณตัวเลขไปพร้อมๆ กัน

พิเศษสุด Galaxy Z TriFold เป็นรุ่นแรกที่รองรับ Standalone Samsung DeX ในตัว ให้ผู้ใช้สร้างพื้นที่ทำงานแบบเดสก์ท็อปได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อจอเสริม สามารถรันแอปพร้อมกันได้สูงสุดถึง 20 แอป (4 Workspaces x 5 แอป) พร้อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดบลูทูธเพื่อทำงานจริงจังได้ทุกที่

ฟีเจอร์ AI อัจฉริยะ มาพร้อม Galaxy AI ปรับแต่งให้ใช้งานบนจอใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งฟีเจอร์แต่งภาพ Photo Assist, Generative Edit และ Sketch to Image รวมถึงผู้ช่วย Gemini Live ที่เข้าใจบริบทการสนทนาแบบ Multimodal สามารถถามตอบจากสิ่งที่เห็นบนหน้าจอหรือผ่านกล้องได้แบบเรียลไทม์

วันวางจำหน่าย Galaxy Z TriFold และสิทธิพิเศษ

Galaxy Z TriFold มีกำหนดวางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 12 ธันวาคม 2025 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนจะขยายไปยัง จีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา

ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ Google AI Pro ฟรี 6 เดือน พร้อมพื้นที่ Cloud Storage 2TB และสิทธิ์ส่วนลด 50% สำหรับการซ่อมหน้าจอ 1 ครั้ง เพื่อความอุ่นใจในการใช้งาน

สเปค Galaxy Z TriFold หน้าจอ กล้อง

หมวดหมู่ รายละเอียดสเปก
หน้าจอหลัก (Main Screen)

ขนาด 10 นิ้ว (เมื่อกางออกสุด)


ความสว่างสูงสุด 1,600 nits
หน้าจอด้านนอก (Cover Screen)

Dynamic AMOLED 2X


รีเฟรชเรท 120 Hz


ความสว่างสูงสุด 2,600 nits
ดีไซน์ & วัสดุ

บางเพียง 3.9 มม. (ส่วนที่บางที่สุด)


บานพับ: Armor FlexHinge รางคู่ พร้อมครอบด้วย ไทเทเนียม (Titanium)


กรอบตัวเครื่อง: Advanced Armor Aluminum


ฝาหลัง: โพลีเมอร์เสริมใยแก้วเซรามิก (Ceramic-glass fiber-reinforced polymer)
ชิปเซ็ต (Processor) Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (ปรับแต่งพิเศษ)
กล้อง (Camera) ความละเอียดสูงสุด 200 MP
แบตเตอรี่ & การชาร์จ

ความจุ 5,600 mAh (ระบบ 3 เซลล์ กระจายน้ำหนัก)


รองรับชาร์จไว 45W Super-Fast Charging
ซอฟต์แวร์ & AI

Standalone Samsung DeX (ใช้งานโหมดเดสก์ท็อปได้ในตัวไม่ต้องต่อจอ)


Galaxy AI: Photo Assist, Generative Edit, Sketch to Image


Gemini Live: รองรับ Multimodal AI
วันวางจำหน่าย 12 ธันวาคม 2025 (เกาหลีใต้เป็นที่แรก)

