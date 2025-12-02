ข่าวการเมือง

“โสภณ” เชื่อประกาศปลดล็อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทันก่อนช่วงปีใหม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 11:18 น.
โสภณ เผยขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็น เชื่อประกาศปลดล็อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทันก่อนช่วงปีใหม่ ขอให้ผู้ประกอบการสบายใจได้

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ถึงความคืบหน้า กรณีคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยมีมติให้ปลดล็อกเวลาจำหน่าย ช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ว่าขณะนี้กระบวนการรับฟังความเห็นที่กำหนดกรอบระยะเวลา 15 วันเสร็จสิ้นแล้ว จึงเชื่อว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทันก่อนช่วงปีใหม่ ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการสบายใจได้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถขายได้ทุกร้านจะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจอย่างไร นายโสภณ กล่าวว่า ร้านที่จะขายได้และเป็นร้านที่จดทะเบียนจะสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 14.00 – 17.00 น.

ส่วนการนั่งดื่มสามารถทำได้จนถึง 01.00 น. ขณะที่ร้านขายของชำจะขายได้กรณีที่จดทะเบียนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงจะเข้าข่ายการปลดล็อคเวลานี้

