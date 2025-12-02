การเงินเศรษฐกิจ

แอปฯ ขายหวยเจ้าดัง ประกาศปิดตัว หลังให้บริการสลากออนไลน์มานานกว่า 5 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 10:54 น.
60

คอหวยช็อก! แอปฯ ขายหวยเจ้าดัง ประกาศปิดตัว หลังให้บริการสลากออนไลน์มานานกว่า 5 ปี ภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งดันลอตเตอรี่ออนไลน์โตขึ้น

สภาพปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยขณะนี้กำลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลาย ๆ ธุรกิจทั้งรายย่อยและรายใหญ่จำนวนมาก ล่าสุดแอปพลิเคชั่นขายลอตเตอรี่ออนไลน์เจ้าดัง ได้ออกมาประกาศข่าวช็อกวงการด้านตัวเลข ปิดตำนานหวยออนไลน์ลงอย่างถาวร โดยวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก มังกรฟ้า สำนักงานใหญ่ ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าแก่วงการหวยไทยระบุว่า

“ประกาศสำคัญจาก “มังกรฟ้า”

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด ทำให้เกิด “มังกรฟ้า” นับเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีมาแล้วที่เราได้เริ่มต้นและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ “ลอตเตอรี่ออนไลน์” เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากผู้คนมากมายเสมอมา

เมื่อผู้คนรู้จักลอตเตอรี่ออนไลน์กันอย่างแพร่หลายแล้ว ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ โดยที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น ทำให้ลอตเตอรี่ออนไลน์ได้ถูกจัดให้ไปอยู่อย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง มังกรฟ้าจึงได้ “ปิด” ให้บริการระบบให้บริการซื้อ-ขาย และเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา พวกเราได้รับความไว้วางใจ ความเข้าใจ และการสนับสนุนจากทุกท่าน พลังเหล่านั้นที่เราได้รับ ล้วนเป็นกำลังใจสำคัญของทีมงานมังกรฟ้าทุกคน นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างที่เราจะจดจำไว้เป็นอย่างดี

และนี่จะเป็นอีกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เราต้องขอประกาศให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทฯ จะขอยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน “มังกรฟ้า” อย่างเป็นทางการ

แม้ระบบจะยุติลงแต่ความทรงจำ ความหวัง และความผูกพันจากทุกการสนับสนุนจะยังคงอยู่ในใจของทีมงานมังกรฟ้าทุกคนอย่างตราตรึง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่มีให้เสมอมา”

แอปฯ ขายหวยเจ้าดัง ประกาศปิดตัว หลังให้บริการหวยออนไลน์มานานกว่า 5 ปี

สำหรับ มังกรฟ้า ผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มซื้อ-ขายหวยออนไลน์ ในประเทศไทย มังกรฟ้า คือแพลตฟอร์มที่ช่วยจัดการ การซื้อขายบนโลกออนไลน์ ให้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะที่ให้ผู้จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล นําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจําหน่ายผ่านระบบแพลตฟอร์มด้วยวิธีสแกนสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าระบบมังกรฟ้ามีค่าธรรมเนียม 3 บาท ต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบ โดยบริษัทฯ ไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นของตนเอง แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น และสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถูกโอนสิทธิเป็นของผู้ซื้อต่อเมื่อมีการชําระเงินหรือมีหลักฐานการโอน

จุดเริ่มต้นของ มังกรฟ้า ลอตเตอรี่ออไลน์ เกิดขึ้นในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถขายลอตเตอรี่ได้ตามปกติ เนื่องจากผู้ซื้อไม่อยากออกจากบ้านมาเสี่ยงกับเชื้อโควิด-19 ที่อยู่นอกบ้าน ทำให้ผู้ค้าสลากฯ หลายเจ้าเกิดความลำบากในการขาย ส่งผลให้รายได้น้อยลงกว่าปกติ

แพลตฟอร์มหวยออนไลน์ ของ มังกรฟ้า ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์อันดับ 1 ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ค้าและผู้ที่ต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นของตัวเอง

จุดเด่นของมังกรฟ้า คือ ผู้ซื้อสามารถค้นหาเลขได้มากกว่าล้านใบ ซึ่งช่วยลดปัญหาที่ผู้ซื้อหาเลขไม่เจอ หรือหาเลขไม่ได้ ทั้งยังสามารถเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถหาซื้อสลากฯ ที่ต้องการได้ตลอดเวลา ถ้ามีตัวเลขตามที่ต้องการ สามารถกดซื้อลงตะกร้าได้เลย จะมีช่องแสดงว่าราคาสลากฯ 80 บาท ค่าดำเนินการ 20 บาท รวมราคา 100 บาท ก่อนทำการโอนเงินไปตามหมายเลขบัญชีของตัวแทนขาย ระบบจะบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และมีข้อความ SMS แจ้งมาที่โทรศัพท์มือถือของลูกค้า เพื่อให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และใช้เป็นหลักฐานขึ้นเงินรางวัลด้วย เรียกได้ว่าเป็นการซื้อหวยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับยุคสมัยเป็นอย่างมาก ทำให้ผลตอบรับจากประชาชนเป็นไปอย่างดีเลยทีเดียว นับว่าเป็นบริษัทผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์เจ้าแรก ๆ ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

มังกรฟ้า ลอตเตอรี่ออนไลน์

อ้างอิงจาก : FB มังกรฟ้า สำนักงานใหญ่

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

