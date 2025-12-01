ข่าวดาราบันเทิง

สรุปดราม่า เป็กกี้ ศรีธัญญา ถูกอดีตสามี ฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลั่นกลับมาเรียกร้องเงินทอง

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 15:42 น.
65
เป็กกี้ ศรีธัญญา เปิดใจเกี่ยวกับดราม่าฟ้องแบ่งทรัพย์สินจากอดีตสามี
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา

สรุปประเด็นร้อนเมื่อดาราตลกสาวชื่อดังถูกอดีตคนรักยื่นฟ้องเรียกส่วนแบ่งทรัพย์สินที่อ้างว่าสร้างร่วมกัน ทนายแก้วลุยช่วยเต็มสูบพร้อมงัดหลักฐานสู้กลับทุกเม็ด

วงการบันเทิงกลับมาร้อนระอุส่งท้ายปี เมื่อ เป็กกี้ ศรีธัญญา หรือ ดรุณี สุทธิพิทักษ์ นักร้องและพิธีกรสายฮา ต้องเผชิญมรสุมชีวิตระลอกใหม่ หลังอดีตสามีที่เลิกรากันไปกว่า 2 ปี ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งทรัพย์สิน โดยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างใช้ชีวิตคู่ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์การฟ้องร้องที่สังคมจับตามอง

ย้อนมหากาพย์ดราม่า จุดเริ่มต้นดราม่าหมายศาล

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เป็กกี้ได้โพสต์ภาพหมายศาลลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชันตัดพ้อว่าได้รับของขวัญจากคนในอดีตที่ทำให้รู้สึกตัวเย็นไปหมด พร้อมประกาศตามหา ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายทันที สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและสื่อมวลชนที่ต่างติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

หลังจากได้รับหมายศาล เป็กกี้ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมทนายแก้ว โดยเปิดใจทั้งน้ำตาว่ารู้สึกช็อกและเสียใจอย่างมาก เพราะคิดว่าเรื่องราวความสัมพันธ์จบลงไปนานแล้ว

เป็กกี้ เล่าว่า ตลอดระยะเวลาที่คบกัน เธอเป็นฝ่ายทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวฝ่ายชายแทบทั้งหมด อีกฝ่ายอยู่ในสถานะลูกจ้างบริษัทที่มีเงินเดือนและสวัสดิการ ไม่ได้มีส่วนร่วมลงทุนหรือช่วยสร้างทรัพย์สินในลักษณะหุ้นส่วนชีวิตตามที่กล่าวอ้าง

สิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดที่สุดคือความรู้สึกเหมือนถูกทำร้ายซ้ำสอง ทั้งที่เธอพยายามเยียวยาจิตใจตัวเองจากโรคแพนิคหลังการเลิกราจนกลับมาเข้มแข็งได้แล้ว เจ้าตัวย้ำชัดว่าอดีตคนรักควรยืนด้วยลำแข้งตัวเองและหาเลี้ยงครอบครัวใหม่ ไม่ใช่วนกลับมาเรียกร้องเงินทองจากเธอแบบนี้

อดีตสามีของเป็กกี้ยื่นฟ้องเรียกส่วนแบ่งทรัพย์สินที่อ้างว่าสร้างร่วมกัน
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา

ข้อกล่าวหาเรื่องคุกคามและแฮกข้อมูล

นอกจากประเด็นเรื่องทรัพย์สิน เป็กกี้ยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าหลังเลิกกัน เธอถูกคุกคามทางโทรศัพท์จนรู้สึกไม่ปลอดภัย ถึงขั้นต้องให้ตำรวจมาติดกล่องแดงที่หน้าบ้าน ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังอ้างว่าอีกฝ่ายพยายามแฮกข้อมูลส่วนตัว

ทั้งระบบไอคลาวด์และคีย์การ์ดเข้าบ้าน ซึ่งทนายแก้วเตรียมนำหลักฐานเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อดำเนินการฟ้องกลับในข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และคดีอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็กกี้เผยรู้สึกช็อกหลังได้รับหมายศาลจากอดีตคนรัก
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา

มุมมองกฎหมายจากทนายแก้ว

ทนายแก้ว มนต์ชัย ชี้แจงในมุมข้อกฎหมายว่า กรณีนี้ไม่ใช่การแบ่งสินสมรสตามปกติ เนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่เป็นการฟ้องร้องในประเด็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน

ฝ่ายโจทก์ต้องมีภาระพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพย์สินนั้นจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่อาศัยอยู่ด้วยกัน ทนายแก้วมั่นใจว่ามีหลักฐานแน่นหนาที่ยืนยันสถานะลูกจ้างของฝ่ายชาย และพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลทุกประเด็น

ขณะนี้คดียังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นฟ้องร้อง โดยศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาตัดสินชี้ขาด เรื่องราวดราม่าครั้งนี้จึงเป็นเพียงการเปิดฉากยกแรกของการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริง

ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของมหากาพย์การแบ่งสมบัติครั้งนี้จะจบลงอย่างไร และฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะในศึกศักดิ์ศรีครั้งนี้

คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น ไม่มีคำพิพากษาชี้ขาด
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา
เป็กกี้ระบุว่าเธอเป็นฝ่ายหาเงินเลี้ยงครอบครัวตลอดระยะเวลาคบกัน
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา
ประเด็นคุกคามทางโทรศัพท์ทำให้เป็กกี้รู้สึกไม่ปลอดภัย
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา
เป็กกี้ย้ำว่าอดีตสามีควรหาเลี้ยงตัวเองแทนการเรียกร้องเงิน
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา
ทนายแก้วชี้ว่าคดีนี้ไม่ใช่การแบ่งสินสมรสตามกฎหมาย
FB/เป็กกี้ ศรีธัญญา

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 15:42 น.
65
