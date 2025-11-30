Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

เผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 13:05 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 15:42 น.
57

30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.05 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ลอนดอน สเตเดี้ยม เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เวสต์แฮม VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เวสต์แฮม VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.05 น.
  • สนาม : ลอนดอน สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : West Ham United

วิเคราะห์บอล เวสต์แฮม – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เวสต์แฮม

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพขุนค้อน ของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ จะยังไม่มีชื่อของ คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, โอลิเวอร์ สกาเลส และ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองซ์ อเรโอล่า พร้อมกองหลัง 3 คน แม็กซ์ คิลแมน, อิกอร์ ฮูลิโอ, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ แดนกลางเป็น อารอน วาน-บิสซาก้า, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, มาเตอุส เฟอร์นานเดส, มาลิค ดิยุฟ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย จาร์ร็อด โบเว่น, แฮร์รี่ วิลสัน และ หลุยส์ กิลแยร์เม

Credit : West Ham United

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เคอร์ติส โจนส์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เวสต์แฮม VS ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 13/04/25 ลิเวอร์พูล 2-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/12/24 เวสต์แฮม 0-5 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/09/24 ลิเวอร์พูล 5-1 เวสต์แฮม (คาราบาว คัพ)
  • 27/04/24 เวสต์แฮม 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/23 ลิเวอร์พูล 5-1 เวสต์แฮม (คาราบาว คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เวสต์แฮม

  • 22/11/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/10/25 แพ้ ลีดส์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)

ลิเวอร์พูล

  • 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : West Ham United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เวสต์แฮม (3-4-3) : อัลฟองซ์ อเรโอล่า (GK) – แม็กซ์ คิลแมน, อิกอร์ ฮูลิโอ, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ – อารอน วาน-บิสซาก้า, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, มาเตอุส เฟอร์นานเดส, มาลิค ดิยุฟ – จาร์ร็อด โบเว่น, แฮร์รี่ วิลสัน, หลุยส์ กิลแยร์เม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เคอร์ติส โจนส์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เวสต์แฮม 1-3 ลิเวอร์พูล

 

Bas

Bas

