เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68
30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.05 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ลอนดอน สเตเดี้ยม เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เวสต์แฮม VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เวสต์แฮม VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.05 น.
- สนาม : ลอนดอน สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เวสต์แฮม – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เวสต์แฮม
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพขุนค้อน ของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ จะยังไม่มีชื่อของ คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, โอลิเวอร์ สกาเลส และ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองซ์ อเรโอล่า พร้อมกองหลัง 3 คน แม็กซ์ คิลแมน, อิกอร์ ฮูลิโอ, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ แดนกลางเป็น อารอน วาน-บิสซาก้า, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, มาเตอุส เฟอร์นานเดส, มาลิค ดิยุฟ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย จาร์ร็อด โบเว่น, แฮร์รี่ วิลสัน และ หลุยส์ กิลแยร์เม
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เคอร์ติส โจนส์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เวสต์แฮม VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 13/04/25 ลิเวอร์พูล 2-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 29/12/24 เวสต์แฮม 0-5 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 25/09/24 ลิเวอร์พูล 5-1 เวสต์แฮม (คาราบาว คัพ)
- 27/04/24 เวสต์แฮม 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/23 ลิเวอร์พูล 5-1 เวสต์แฮม (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เวสต์แฮม
- 22/11/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/10/25 แพ้ ลีดส์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
ลิเวอร์พูล
- 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เวสต์แฮม (3-4-3) : อัลฟองซ์ อเรโอล่า (GK) – แม็กซ์ คิลแมน, อิกอร์ ฮูลิโอ, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ – อารอน วาน-บิสซาก้า, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, มาเตอุส เฟอร์นานเดส, มาลิค ดิยุฟ – จาร์ร็อด โบเว่น, แฮร์รี่ วิลสัน, หลุยส์ กิลแยร์เม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เคอร์ติส โจนส์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เวสต์แฮม 1-3 ลิเวอร์พูล
