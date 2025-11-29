สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68
29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS ฟูแล่ม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS ฟูแล่ม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – ฟูแล่ม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คริสเตียน โรเมโร่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น ชูเอา ปาลินญ่า, อาร์ชี่ เกรย์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ริชาร์ลิซอน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มุอานี่
ฟูแล่ม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าสัวน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะไม่มีชื่อของ อันโตนี่ โรบินสัน กับ โรดริโก้ มูนิซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แฮร์รี่ วิลสัน, อเล็กซ์ อิโวบี้, ซามูเอล ชุควูเอเซ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล ฆิเมเนซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS ฟูแล่ม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 16/03/25 ฟูแล่ม 2-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 01/12/24 สเปอร์ส 1-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 16/03/24 ฟูแล่ม 3-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/23 สเปอร์ส 2-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 29/08/23 ฟูแล่ม 1-1 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
ฟูแล่ม
- 22/11/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/10/25 สมอ วีคอมบ์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 5-4, คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ริชาร์ลิซอน – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, อเล็กซ์ อิโวบี้, ซามูเอล ชุควูเอเซ่ – ราอูล ฆิเมเนซ
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 2-1 ฟูแล่ม
