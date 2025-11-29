ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 14:42 น.
57

29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS ฟูแล่ม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS ฟูแล่ม
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Tottenham Hotspur

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – ฟูแล่ม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คริสเตียน โรเมโร่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น ชูเอา ปาลินญ่า, อาร์ชี่ เกรย์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ริชาร์ลิซอน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มุอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

ฟูแล่ม

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าสัวน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะไม่มีชื่อของ อันโตนี่ โรบินสัน กับ โรดริโก้ มูนิซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แฮร์รี่ วิลสัน, อเล็กซ์ อิโวบี้, ซามูเอล ชุควูเอเซ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล ฆิเมเนซ

Credit : Fulham FC Official

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS ฟูแล่ม

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/03/25 ฟูแล่ม 2-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/12/24 สเปอร์ส 1-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/03/24 ฟูแล่ม 3-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/10/23 สเปอร์ส 2-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/08/23 ฟูแล่ม 1-1 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)

ฟูแล่ม

  • 22/11/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/10/25 สมอ วีคอมบ์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 5-4, คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ริชาร์ลิซอน – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, อเล็กซ์ อิโวบี้, ซามูเอล ชุควูเอเซ่ – ราอูล ฆิเมเนซ

Credit : Fulham FC Official

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 2-1 ฟูแล่ม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

41 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

45 นาที ที่แล้ว
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ กายารี่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต 8 นายกแป้น ข่าว

นายกแป้นฯ มาฟัง เสียงคนเขต 8 พาตร.ดูบ้าน-มืดแปดด้าน น้ำมาไม่มีแผนอะไรสักอย่าง!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ดาวตลกฝีมือดี หลังถูกนำส่งรพ.ด้วยอาการปอดติดเชื้อ-เกล็ดเลือดต่ำ บันเทิง

วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม ปิดถนน 26 สาย ข่าว

กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ รอยเท้าคิปโชเก้ ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 12 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออกซ้ำ 4 รอบ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออก 4 รอบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “ผู้มีอิทธิพล” สั่งปล้นเบียร์ตู้รถไฟ รวบแล้ว 6 ราย ลุ้นขยายผล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก บันเทิง

น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ ทนายเกิดผล ข่าวการเมือง

กองทัพเรือ จ่อคุย ทนายเกิดผล โพสต์ข่าวปลอม “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ข่าว

หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสมนึก อายุ 60 ข่าว

จบตำนาน 18 ปี คลินิกนพ.สมนึก กำลังใจส่งไม่ขาดสาย นึกไม่ถึงหมออายุ 60 แล้ว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 14:42 น.
57
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
เขต 8 นายกแป้น

นายกแป้นฯ มาฟัง เสียงคนเขต 8 พาตร.ดูบ้าน-มืดแปดด้าน น้ำมาไม่มีแผนอะไรสักอย่าง!

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
Back to top button