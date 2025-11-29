เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68
29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ไบ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – ดอร์ทมุนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ คาสเปอร์ ฮูลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกล พาลาซิออส, ลูคัส บาสเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ และ อักเซล ทาเป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ยานิส บลาสวิช
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, อาร์ตูร์, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็ซ์ กริมัลโด้, มาลิค ทิลล์มัน, เออร์เนสต์ โปกู และ พาทริค ชิค
ดอร์ทมุนด์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ นิคลาส ซูเล่ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง มักซิมิเลียน ไบเออร์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, เฟลิกซ์ เมช่า, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์อู กีราสซี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – ดอร์ทมุนด์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 11/05/25 เลเวอร์คูเซ่น 2-4 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 10/01/25 ดอร์ทมุนด์ 2-3 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 21/04/24 ดอร์ทมุนด์ 1-1 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 03/12/23 เลเวอร์คูเซ่น 1-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 29/01/23 เลเวอร์คูเซ่น 0-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 25/11/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 08/11/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 6-0 (บุนเดสลีกา)
- 05/11/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-3 (บุนเดสลีกา)
ดอร์ทมุนด์
- 25/11/25 ชนะ บียาร์เรอัล 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 เสมอ สตุ๊ตการ์ท 3-3 (บุนเดสลีกา)
- 08/11/25 เสมอ ฮัมบูร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 05/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็ซ์ กริมัลโด้ – มาลิค ทิลล์มัน, เออร์เนสต์ โปกู – พาทริค ชิค
ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, เฟลิกซ์ เมช่า, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า – มักซิมิเลียน ไบเออร์, แซร์อู กีราสซี่
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
เลเวอร์คูเซ่น 2-1 ดอร์ทมุนด์
