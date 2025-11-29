แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ลีดส์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ลีดส์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ลีดส์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ลีดส์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ กับ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดนมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย แบร์นาร์โด้ ซิบวา, รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดรกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

ลีดส์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพยูงทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เปร์รี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน แดนกลางเป็น ฌอน ลองสตาฟฟ์, อัธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เบรนเดน อารอนสัน, ลูคัส เมช่า และ โนอาห์ โอกาฟอร์

Credit : Leeds United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS ลีดส์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 06/05/23 แมนซิตี้ 2-1 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/12/22 ลีดส์ 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/04/22 ลีดส์ 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/21 แมนซิตี้ 7-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/04/21 แมนซิตี้ 1-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนซิตี้

  • 25/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)

ลีดส์

  • 23/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ เบิร์นลี่ย์ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส เปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน – ฌอน ลองสตาฟฟ์, อัธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ – เบรนเดน อารอนสัน, ลูคัส เมช่า, โนอาห์ โอกาฟอร์

Credit : Leeds United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 3-0 ลีดส์

 

