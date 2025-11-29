แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68
29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ลีดส์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ลีดส์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ลีดส์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ลีดส์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ กับ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดนมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย แบร์นาร์โด้ ซิบวา, รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดรกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ลีดส์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพยูงทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เปร์รี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน แดนกลางเป็น ฌอน ลองสตาฟฟ์, อัธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เบรนเดน อารอนสัน, ลูคัส เมช่า และ โนอาห์ โอกาฟอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS ลีดส์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 06/05/23 แมนซิตี้ 2-1 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/22 ลีดส์ 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 30/04/22 ลีดส์ 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/21 แมนซิตี้ 7-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 10/04/21 แมนซิตี้ 1-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนซิตี้
- 25/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
ลีดส์
- 23/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 แพ้ เบิร์นลี่ย์ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส เปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน – ฌอน ลองสตาฟฟ์, อัธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ – เบรนเดน อารอนสัน, ลูคัส เมช่า, โนอาห์ โอกาฟอร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 3-0 ลีดส์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: