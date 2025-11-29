ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น
โฆษกกองทัพบก แถลงเดือด หลังหนุ่มจีนเหยียบทุ่นระเบิด บ้านหนองจาน แฉกัมพูชาเพิกเฉย ขัดขวางการเก็บกู้ เตรียมยื่นหลักฐานฟ้องนานาชาติ
เมื่อเวลา 05.50 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ทหารไทย รับแจ้งเหตุเสียงระเบิดดังขึ้นภายในป่าละเมาะ บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่ยังไม่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เมื่อเข้าตรวจสอบพบ ชายชาวจีน นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากการเหยียบกับระเบิด การเข้าช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากและทุลักทุเล เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยกับระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ ก่อนจะสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จ
ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องลึกของเหตุการณ์นี้ ระบุว่า ชายชาวจีนรายนี้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสันนิษฐานว่าอาจเชื่อมโยงกับขบวนการ Cyber Scam ที่กำลังระบาดหนัก อีกทั้งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนศรีเพ็ญเพียง 90 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทย แต่กลับพบว่า “ฝ่ายกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดตลอดแนวชายแดน” ในลักษณะจงใจขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทยและคุกคามความปลอดภัยของประชาชน
จากการตรวจสอบหลักฐานพบว่าเป็น “ทุ่นระเบิดแบบ PMN-2” จำนวนมาก ซึ่งเป็นชนิดใหม่ยิ่งทำให้เห็นว่า กัมพูชายังคงใช้วิธีการทางยุทธวิธีแบบดั้งเดิมในการลอบทำร้ายและขัดขวางฝ่ายตรงข้าม ทั้งที่ตนเองเป็นภาคีอนุสัญญาออตตาวา และได้รับเงินสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อเก็บกู้ระเบิด แต่กลับไม่ให้ความร่วมมือ ซ้ำร้ายยังนำระเบิดใหม่มาวางเพิ่ม
กองทัพบกยืนยันว่าจะนำข้อมูลและหลักฐานความรุนแรงครั้งนี้ ส่งให้องค์กรระหว่างประเทศพิจารณา เพื่อให้กัมพูชาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและผิดสัญญาประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงอาการบาดเจ็บของชายจีนคนดังกล่าวว่า
“เหตุการณ์ชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้เกิดเหตุการณ์ชาวจีนรายหนึ่งเหยียบทุ่นระเบิดในบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาและได้รับบาดเจ็บ ภายหลังเกิดเหตุ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รีบติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยโดยด่วน เพื่อประสารให้ฝ่ายไทยให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
ขณะนี้ชาวจีนที่ได้รับการบาดเจ็บรายดังกล่าวมีอาการทรงตัว สถานเอกอัครราชทูตจีนจะยังคงติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวจีนรายนี้ต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย
- กต. ออกแถลงยืนยัน ทุ่นระเบิดภูมะเขือ เป็นของใหม่ ยืนยันทุกลูกโดนฝังในไทย
อ้างอิงจาก : fm91bkk, FB สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: