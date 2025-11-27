แถลงยอด ‘ผู้เสียชีวิต’ เฉพาะ ‘สงขลา’ พุ่ง 100 ราย คาดจะมากกว่านี้
ด่วน! ศป.กฉ. แถลงตัวเลข ‘ผู้เสียชีวิต’ เฉพาะในจังหวัด ‘สงขลา’ 85 ราย คาดตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ฯ แถลงตัวเลขผู้เสียชีวิต โดยระบุว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 85 รายที่จังหวัดสงขลา ซึ่งแบ่งเป็นเขตน้ำท่วม 55 ราย และเคสที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วม 30 ราย คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้
ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงว่า ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เผยพบร่างผู้ เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ กว่า 100 ราย มีกว่า 20 ราย ต้องพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล “ผบ.ตร.” สั่งระดม ทีมนิติเวช พฐ. ตำรวจ พร้อมห้องเย็น ลงพื้นที่แล้ว ณ 18.00 น. 27 พ.ย.68
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด ช่วงเย็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงข รายงานว่า น้ำเริ่มลดแต่ยังไม่หมด! บริเวณหอนาฬิกาหาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง ถนนยังชุ่มน้ำ รถสัญจรช้า เจ้าหน้าที่คอยอำนวยการอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งตั้งศูนย์พักพิงเพิ่มเติม จัดทีมเคลื่อนที่เร็วดูแลประชาชน พร้อมเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งบประมาณรัฐและการบริจาคเพื่อฟื้นฟูอย่างครบวงจร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า เครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทยอยออกเดินทางจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกับทีม ปภ. ส่วนหน้า ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
หลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ ระดับน้ำในหลายพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มลดระดับลง โดยเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 68 เวลา 16.00 น.) จะมีทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถตักล้อยาง และรถตรวจการณ์สมรรถนะสูง และอื่น ๆ รวมกว่า 122 หน่วย เข้าปฏิบัติภารกิจด้านการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยจะเข้ารายงานตัว (Check – in) ณ จุดระดมทรัพยากร (Staging Area) ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป /
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล”
- อัปเดตล่าสุด เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมาเพราะน้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว
- สรุปสถานการณ์ น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด เสียหายกว่า 1 ล้านครัวเรือน ดับ 25 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: