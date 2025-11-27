ข่าว

แถลงยอด ‘ผู้เสียชีวิต’ เฉพาะ ‘สงขลา’ พุ่ง 100 ราย คาดจะมากกว่านี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 17:51 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 18:50 น.
77

ด่วน! ศป.กฉ. แถลงตัวเลข ‘ผู้เสียชีวิต’ เฉพาะในจังหวัด ‘สงขลา’ 85 ราย คาดตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ฯ แถลงตัวเลขผู้เสียชีวิต โดยระบุว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 85 รายที่จังหวัดสงขลา ซึ่งแบ่งเป็นเขตน้ำท่วม 55 ราย และเคสที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วม 30 ราย คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้

ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงว่า ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เผยพบร่างผู้ เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ กว่า 100 ราย มีกว่า 20 ราย ต้องพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล “ผบ.ตร.” สั่งระดม ทีมนิติเวช พฐ. ตำรวจ พร้อมห้องเย็น ลงพื้นที่แล้ว ณ 18.00 น. 27 พ.ย.68

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด ช่วงเย็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงข รายงานว่า น้ำเริ่มลดแต่ยังไม่หมด! บริเวณหอนาฬิกาหาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง ถนนยังชุ่มน้ำ รถสัญจรช้า เจ้าหน้าที่คอยอำนวยการอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งตั้งศูนย์พักพิงเพิ่มเติม จัดทีมเคลื่อนที่เร็วดูแลประชาชน พร้อมเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งบประมาณรัฐและการบริจาคเพื่อฟื้นฟูอย่างครบวงจร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า เครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทยอยออกเดินทางจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกับทีม ปภ. ส่วนหน้า ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

หลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ ระดับน้ำในหลายพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มลดระดับลง โดยเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 68 เวลา 16.00 น.) จะมีทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถตักล้อยาง และรถตรวจการณ์สมรรถนะสูง และอื่น ๆ รวมกว่า 122 หน่วย เข้าปฏิบัติภารกิจด้านการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยจะเข้ารายงานตัว (Check – in) ณ จุดระดมทรัพยากร (Staging Area) ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป /

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

