‘เคที่ เพอร์รี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

ศึกคฤหาสน์เดือด ‘เคที่ เพอร์รี่’ เรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน จากทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างป๊อปสตาร์สาวชื่อดัง เคที่ เพอร์รี่ (Katy Perry) วัย 41 ปี กับ นายคาร์ล เวสต์คอตต์ ทหารผ่านศึกสหรัฐฯ วัย 85 ปี ผู้ทุพพลภาพ ยังคงยืดเยื้อรุนแรงขึ้น ล่าสุดฝ่ายนักร้องสาวได้ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมเป็นเงินสูงถึง 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 163 ล้านบาท) จากกรณีการซื้อขายคฤหาสน์หรูในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2020 เมื่อเคที่ เพอร์รี่ ตกลงซื้อคฤหาสน์ในย่านมอนเตซิโต จากนายเวสต์คอตต์ ในราคา 15 ล้านดอลลาร์ (ราว 520 ล้านบาท) ซึ่งเป็นทำเลทองที่มีเพื่อนบ้านระดับโลกอย่าง เจ้าชายแฮร์รี่, เมแกน มาร์เคิล และโอปราห์ วินฟรีย์
อย่างไรก็ตาม หลังการตกลงซื้อขายเพียงไม่กี่วัน นายเวสต์คอตต์พยายามขอยกเลิกสัญญา อ้างว่าเขาขาดสติสัมปชัญญะขณะลงนาม เนื่องจากอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์หลังเข้ารับการผ่าตัดหลังนาน 6 ชั่วโมง ประกอบกับเขาป่วยเป็น “โรคฮันติงตัน” ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การเคลื่อนไหว และภาวะอารมณ์
ต่อมา เดือนพฤษภาคม 2024 ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เพอร์รี่เป็นฝ่ายชนะคดี วินิจฉัยว่านายเวสต์คอตต์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขณะทำสัญญา และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะอ้างภาวะขาดความสามารถในการทำนิติกรรม
ล่าสุด เอกสารทางกฎหมายที่ยื่นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 ระบุว่า เพอร์รี่ต้องการให้นายเวสต์คอตต์ชดใช้ค่าเสียหายรวม 4,718,698.95 ดอลลาร์ โดยแบ่งเป็น ค่าเสียโอกาสในการปล่อยเช่า 3.5 ล้านดอลลาร์ (ราว 121 ล้านบาท) ซึ่งเธออ้างว่าสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปเนื่องจากข้อพิพาทที่ยืดเยื้อ ค่าซ่อมแซมบ้าน 1.3 ล้านดอลลาร์ (ราว 45 ล้านบาท)
ฝั่งครอบครัวคู่กรณีโต้กลับ-จวกยับ “รีดเลือดกับปู” ด้านทีมกฎหมายของนายเวสต์คอตต์ ผู้ก่อตั้งธุรกิจดอกไม้ 1-800-Flowers โต้แย้งว่า แท้จริงแล้วเพอร์รี่เพิ่งจ่ายเงินค่าบ้านไปเพียง 9 ล้านดอลลาร์ และยังค้างชำระอีก 6 ล้านดอลลาร์ หากหักลบกลบหนี้ค่าซ่อมแซมแล้ว เพอร์รี่ยังต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ทางเวสต์คอตต์อีกกว่า 5.7 ล้านดอลลาร์
ครอบครัวของเวสต์คอตต์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อท่าทีของนักร้องสาว ระบุผ่านสื่อว่า “เห็นได้ชัดว่าเธอพยายามจะบีบเอาเงินทุกดอลลาร์ไปจากครอบครัวของคาร์ล เธอเอาบ้านของพ่อพวกเขาไปแล้ว อย่างน้อยที่สุดเธอก็ควรจะกล้าสู้หน้าพวกเขาบ้าง”
ขณะที่เพอร์รี่เคยให้การต่อศาลผ่านวิดีโอคอลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า เธอจะสูญเสียเงินหากคดีนี้ไม่เป็นไปในทางที่เธอต้องการ และเมื่อทนายฝั่งตรงข้ามถามว่าเธอต้องการเงินหรือสิ่งอื่นใดจากการฟ้องร้องนี้ เธอตอบสั้นๆ ว่า “ใช่… ฉันต้องการความยุติธรรม”
