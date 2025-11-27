ข่าวดาราบันเทิง

‘เคที่ เพอร์รี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 22:12 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 16:52 น.
56
'เคที่ เพอร์รี่' ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

ศึกคฤหาสน์เดือด ‘เคที่ เพอร์รี่’ เรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน จากทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างป๊อปสตาร์สาวชื่อดัง เคที่ เพอร์รี่ (Katy Perry) วัย 41 ปี กับ นายคาร์ล เวสต์คอตต์ ทหารผ่านศึกสหรัฐฯ วัย 85 ปี ผู้ทุพพลภาพ ยังคงยืดเยื้อรุนแรงขึ้น ล่าสุดฝ่ายนักร้องสาวได้ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมเป็นเงินสูงถึง 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 163 ล้านบาท) จากกรณีการซื้อขายคฤหาสน์หรูในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2020 เมื่อเคที่ เพอร์รี่ ตกลงซื้อคฤหาสน์ในย่านมอนเตซิโต จากนายเวสต์คอตต์ ในราคา 15 ล้านดอลลาร์ (ราว 520 ล้านบาท) ซึ่งเป็นทำเลทองที่มีเพื่อนบ้านระดับโลกอย่าง เจ้าชายแฮร์รี่, เมแกน มาร์เคิล และโอปราห์ วินฟรีย์

อย่างไรก็ตาม หลังการตกลงซื้อขายเพียงไม่กี่วัน นายเวสต์คอตต์พยายามขอยกเลิกสัญญา อ้างว่าเขาขาดสติสัมปชัญญะขณะลงนาม เนื่องจากอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์หลังเข้ารับการผ่าตัดหลังนาน 6 ชั่วโมง ประกอบกับเขาป่วยเป็น “โรคฮันติงตัน” ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การเคลื่อนไหว และภาวะอารมณ์

ต่อมา เดือนพฤษภาคม 2024 ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เพอร์รี่เป็นฝ่ายชนะคดี วินิจฉัยว่านายเวสต์คอตต์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขณะทำสัญญา และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะอ้างภาวะขาดความสามารถในการทำนิติกรรม

'เคที่ เพอร์รี่' ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

ล่าสุด เอกสารทางกฎหมายที่ยื่นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 ระบุว่า เพอร์รี่ต้องการให้นายเวสต์คอตต์ชดใช้ค่าเสียหายรวม 4,718,698.95 ดอลลาร์ โดยแบ่งเป็น ค่าเสียโอกาสในการปล่อยเช่า 3.5 ล้านดอลลาร์ (ราว 121 ล้านบาท) ซึ่งเธออ้างว่าสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปเนื่องจากข้อพิพาทที่ยืดเยื้อ ค่าซ่อมแซมบ้าน 1.3 ล้านดอลลาร์ (ราว 45 ล้านบาท)

ฝั่งครอบครัวคู่กรณีโต้กลับ-จวกยับ “รีดเลือดกับปู” ด้านทีมกฎหมายของนายเวสต์คอตต์ ผู้ก่อตั้งธุรกิจดอกไม้ 1-800-Flowers โต้แย้งว่า แท้จริงแล้วเพอร์รี่เพิ่งจ่ายเงินค่าบ้านไปเพียง 9 ล้านดอลลาร์ และยังค้างชำระอีก 6 ล้านดอลลาร์ หากหักลบกลบหนี้ค่าซ่อมแซมแล้ว เพอร์รี่ยังต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ทางเวสต์คอตต์อีกกว่า 5.7 ล้านดอลลาร์

ครอบครัวของเวสต์คอตต์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อท่าทีของนักร้องสาว ระบุผ่านสื่อว่า “เห็นได้ชัดว่าเธอพยายามจะบีบเอาเงินทุกดอลลาร์ไปจากครอบครัวของคาร์ล เธอเอาบ้านของพ่อพวกเขาไปแล้ว อย่างน้อยที่สุดเธอก็ควรจะกล้าสู้หน้าพวกเขาบ้าง”

ขณะที่เพอร์รี่เคยให้การต่อศาลผ่านวิดีโอคอลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า เธอจะสูญเสียเงินหากคดีนี้ไม่เป็นไปในทางที่เธอต้องการ และเมื่อทนายฝั่งตรงข้ามถามว่าเธอต้องการเงินหรือสิ่งอื่นใดจากการฟ้องร้องนี้ เธอตอบสั้นๆ ว่า “ใช่… ฉันต้องการความยุติธรรม”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ &#039;ไฟแช็ก&#039; กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด ข่าวต่างประเทศ

ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ ‘ไฟแช็ก’ กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

23 วินาที ที่แล้ว
&#039;เคที่ เพอร์รี่&#039; ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้ บันเทิง

‘เคที่ เพอร์รี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด อุตุฯญี่ปุ่นเตือนภัย ฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน สุดท้ายกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตชี้รูปร่างมันคุ้นๆ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีก 5 ปีรู้กัน! นักฟิลิกส์ดังวางเดิมพัน โลกจะยืนยันการค้นพบ “เอเลี่ยน” ภายในปี 2030

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน ข่าวต่างประเทศ

ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้นกับเงินเยนร่วงครั้งใหญ่ จะหยุดที่ตรงไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อดอล์ฟ ฮิตเลอร์&quot; แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี ข่าวต่างประเทศ

“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พอลลีน&quot; อาลัยถึง &quot;ท่านชายใหม่&quot; ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง ข่าว

“พอลลีน” อาลัยถึง “ท่านชายใหม่” ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มัลโม ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์ ข่าวกีฬา

กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 ใช้ ai แต่งภาพ ข่าว

“ตชด.437 สะเดา” โร่แจง ใช้ AI แต่งภาพจนท.อาวุธครบมือ เข้าเขต 8

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แถลงยอด ‘ผู้เสียชีวิต’ เฉพาะ ‘สงขลา’ พุ่ง 100 ราย คาดจะมากกว่านี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมาเพราะน้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว ข่าว

ภาพใจฟู! เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมา น้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รพ.สงขลานครินทร์ เผย มีศพเข้ามาจำนวนมาก เร่งพิสูจน์ตัวตน ก่อนส่งคืนญาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอนด์ โพสต์อาลัยสุญเสียตุณพ่อกะทันหัน บันเทิง

จอย บียอนด์ ร่ำไห้ สูญเสียพ่อ เหมือนฟ้าผ่ากลางอก-ตาบอด เจอข่าวร้ายที่สุดในชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมทานหมูช่วงน้ำท่วมได้ไหม บันเทิง

“บังโต” ห่วงพี่น้องมุสลิม ชี้ทานหมูได้ถ้าจำเป็น ขอให้ทุกศาสนารอดวิกฤต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอหมู วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ผู้ประสบภัยไล่ยิงกู้ภัย ชี้ภาวะ สมองแปรปรวน จากเหตุวิกฤติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” ช่วยประสาน–กระจายความช่วยเหลือ ข่าว

เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวประกาศตามหาตัวน้องแพดเม่ วัย 4 ขวบ หลังประสบเหตุเรือคว่ำกลางกระแสน้ำเชี่ยว ข่าว

ด่วน ตามหา ‘น้องแพดเม่’ ลูกครึ่ง 4 ขวบ เรือคว่ำหลุดจากมือแม่ น้ำท่วมหาดใหญ่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต 8 หาดใหญ่ ประวัติ ข่าว

“เขต 8 หาดใหญ่” ไขดราม่าอุทกภัยหนัก! แต่ยิงปืนขู่กู้ภัย 20 นัด ชื่อนี้คนพื้นที่การันตี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้า ทักษิณ ชินวัตร ในชุดนักโทษวันเยี่ยมญาติ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง เผยภาพพร้อมหน้า ทักษิณ ชินวัตร สวมชุดนักโทษ วันเยี่ยมญาติในเรือนจำ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวหาดใหญ่ติดคอนโด 6 วัน รีวิวถุงยังชีพพรีเมียมจากกองทัพ ข่าว

ส่องรีวิวถุงยังชีพจากกองทัพ มีอะไรบ้าง? คนหาดใหญ่ชื่นชม เกิดมาไม่ได้เคยได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 22:12 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 16:52 น.
56
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ &#039;ไฟแช็ก&#039; กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ ‘ไฟแช็ก’ กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568

หัวจะปวด อุตุฯญี่ปุ่นเตือนภัย ฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน สุดท้ายกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตชี้รูปร่างมันคุ้นๆ

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568

อีก 5 ปีรู้กัน! นักฟิลิกส์ดังวางเดิมพัน โลกจะยืนยันการค้นพบ “เอเลี่ยน” ภายในปี 2030

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน

ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button