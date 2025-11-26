“อนุทิน” นำคณะลงสงขลา ช่วยน้ำท่วม จัดเจ็ทสกีและขนของเต็มเครื่อง
อนุทิน นำคณะลงพื้นที่สงขลา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมจัดเจ็ทสกีและขนของอุปโภคบริโภคไปเต็มเครื่องบิน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังจะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงต่างๆเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้
โดยครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้จัดหาเจ็ทสกีและคนขับร่วมคณะไปด้วย พร้อมกับขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเต็มลำเครื่องบิน C130
ทั้งนี้นายอนุทินไม่ได้พูดคุยหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่แต่อย่างใด มีเพียงแต่ยิ้มทักทายเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม
- “อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ
- “เปิ้ล นาคร” หลั่งน้ำตา เกินกำลังผมแล้วรัฐบาล หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: