ด่วน! หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบที่บ้านพัก ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สิริชันษา 78 ปี
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบที่บ้านพัก ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สิริชันษา 78 ปี
สำหรับท่านชายใหม่ หรือ หม่อมเจ้าจุลเจิม นั้นประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถือเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐาน ลำดับที่ 6 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 นอกจากนี้ยังเคยเป็นทหารกล้าที่ร่วมต่อสู่ในสมรภูมิเขาค้อเมื่อปี พ.ศ. 2518 อีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล นักรบสมรภูมิเขาค้อ ราชองครักษ์ ผู้พิทักษ์สถาบัน
- ม.จ.จุลเจิม ยุคล ร่ายกลอนราชสวัสดิ์ เคลื่อนไหวหลังถูกลดชั้นยศทหาร
- มจ.จุลเจิม ชื่นชม รังสิมันต์ โรม รบจีนเทา-ไทยเทา เมื่อก่อนไม่ชอบหน้า แต่ทำดีก็ต้องเชียร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: