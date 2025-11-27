ข่าว

ด่วน! หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:58 น.
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบที่บ้านพัก ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สิริชันษา 78 ปี

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบที่บ้านพัก ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สิริชันษา 78 ปี

สำหรับท่านชายใหม่ หรือ หม่อมเจ้าจุลเจิม นั้นประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถือเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐาน ลำดับที่ 6 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 นอกจากนี้ยังเคยเป็นทหารกล้าที่ร่วมต่อสู่ในสมรภูมิเขาค้อเมื่อปี พ.ศ. 2518 อีกด้วย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

