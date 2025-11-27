ข่าว

เปิดประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล นักรบสมรภูมิเขาค้อ ราชองครักษ์ ผู้พิทักษ์สถาบัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:51 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:51 น.
193

ประวัติ ท่านชายใหม่ พลตรี ม.จ.จุลเจิม ยุคล ตั้งแต่ชาติกำเนิดราชสกุลยุคล การศึกษา-ชีวิตทหาร สมรภูมิเขาค้อ บทบาทราชองครักษ์ พิธีบรมราชาภิเษก 2562

พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านชายใหม่” ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นายทหารระดับพลโท–พลเรือโท–พลอากาศโท และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) แห่งราชสกุลยุคล

พระชาติกำเนิดเชื่อมโยงโดยตรงกับราชวงศ์จักรี ท่านชายใหม่เป็นพระนัดดา (หลาน) ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงถูกจัดไว้ในบัญชี “รัชทายาทโดยสันนิษฐาน” ลำดับต้น ๆ ตามกฎมณเฑียรบาลฯ ฉบับเดิมในอดีต

ในครอบครัว ท่านมีเชษฐา–เชษฐภคินี–ขนิษฐาร่วมอุทร 4 พระองค์ ได้แก่ มาลินีมงคล อมาตยกุล (ท่านหญิงหยอย) ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (ท่านหญิงเม้า) หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านชายมุ้ย ผู้กำกับหนังชื่อดัง) และหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล (ท่านหญิงยุ้ย) ซึ่งทำให้ราชสกุลยุคลเป็นตระกูลเจ้านายที่คนไทยคุ้นชื่อทั้งในแวดวงทหาร ศิลปะ และสังคมชั้นสูง

จากวชิราวุธสู่อเมริกา เด็กนักเรียนเตรียมทหารที่จบวิศวกรรมไฟฟ้า

เส้นทางการศึกษาของท่านชายใหม่เป็นสายเลือดลูกทหารชัดเจน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนประจำชายล้วนที่ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัย ก่อนย้ายไปเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หลังจากนั้นครอบครัวส่งไปต่อระดับมัธยมปลายที่ Kemper Military School รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา โรงเรียนทหารประจำที่ฝึกทั้งวิชาการและระเบียบแบบทหารเต็มตัว ก่อนจะเรียนต่อปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ Western Pacific University (ต่อมาพัฒนาเป็น California Miramar University) และจบหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬา ซึ่งเป็นสายวิชาที่ผสมทั้งด้านวิศวกรรมและการบริหารอยู่ในตัว

แม้พื้นฐานการศึกษาจะไม่ใช่โรงเรียนนายร้อย ตามภาพจำของนายทหารไทยส่วนใหญ่ แต่เมื่อกลับประเทศไทย หม่อมเจ้าจุลเจิมก็เลือกเดินเข้าสู่เส้นทางกองทัพเต็มตัว

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จบวชิราวุธ ก่อนไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา

ชีวิตทหารหน้าศูนย์สงครามพิเศษ สมรภูมิเขาค้อ

เมื่อสำเร็จการศึกษา ท่านชายใหม่เริ่มรับราชการทหารในกองทัพบก ยศร้อยตรี สังกัดศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี หน่วยรบพิเศษที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการยุทธวิธีเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยตรง

ตลอดช่วงทศวรรษ 2510–2520 ประเทศไทยยังเผชิญภัยคุกคามจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หนึ่งในสมรภูมิสำคัญคือ “เขาค้อ” จังหวัดเพชรบูรณ์ หม่อมเจ้าจุลเจิมเคยปฏิบัติหน้าที่ “ราชการสนาม” ในการปราบปราม ผกค. (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) ที่พื้นที่ดังกล่าวในปี 2518 จนได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 จากกรณีปฏิบัติการเขาค้อ ซึ่งกลายเป็นจุดหมายสำคัญในเส้นทางนายทหารของพระองค์

จากสนามรบ ท่านถูกโยกไปทำงานด้านข่าวกรองและความมั่นคง รับราชการที่กรมข่าวทหารบก และช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.) ก่อนค่อย ๆ ขยับเข้าสู่ “งานราชสำนัก” อย่างเต็มตัว ผ่านตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ได้แก่

  • นายทหารประจำส่วนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) กองทหารมหาดเล็ก

  • ราชองครักษ์พิเศษรักษาพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์

นอกเหนือจากงานในสถาบัน ท่านยังเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถี สะท้อนความสนใจด้านกีฬาและการจัดการทีมฟุตบอลอาชีพในยุคที่บอลไทยยังไม่บูมเท่าปัจจุบัน

หน้าที่ในพิธีบรมราชาภิเษก 2562 การเลื่อน–ลดยศ

ปี 2562 ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญ หม่อมเจ้าจุลเจิมได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านชายใหม่เป็นผู้ถวายบังคม 3 ครั้ง ก่อนเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วย “พระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4” ที่ใช้ทรงวักน้ำมาประพรมที่พระนลาฏของพระมหากษัตริย์ ตามแบบแผนพิธีโบราณอย่างเคร่งครัด

ในปีเดียวกันนั้น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ เลื่อนจาก “พลตรี” ขึ้นเป็น “พลเอก” และต่อมาทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงหลายชั้น เช่น มหาวชิรมงกุฎ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ รวมถึงเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10

อย่างไรก็ตาม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการปรับลดชั้นยศทหารสัญญาบัตรของหม่อมเจ้าจุลเจิมจากพลเอกกลับเป็นพลตรี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันดังกล่าว เหตุผลเชิงรายละเอียดไม่ได้ระบุในประกาศ ทำให้สังคมจับตาและตั้งคำถามกันอย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากฝ่ายราชการ

หลังประกาศออกไม่นาน สื่อออนไลน์หลายสำนักรายงานตรงกันว่าท่านชายใหม่ได้โพสต์กลอน “ราชสวัสดิ์” บนเฟซบุ๊กส่วนตัว “จุลเจิม ยุคล” ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการแสดงความในใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ตัวบทกลอนไม่ได้กล่าวถึงเรื่องยศโดยตรงแต่อย่างใด

หน้าที่ในพิธีบรมราชาภิเษก 2562 การเลื่อน–ลดยศ

ชีวิตส่วนตัว 2 การเสกสมรส บทบาท “คุณพ่อ–คุณปู่”

ด้านชีวิตครอบครัว หม่อมเจ้าจุลเจิมเสกสมรสครั้งแรกกับหม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสนาลักษณ์) มีโอรส–ธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์รังษิพันธ์ ยุคล (คุณชายเหมา) และหม่อมราชวงศ์จันทรลัดดา ยุคล (คุณหญิงแอร์) ก่อนที่หม่อมศิริพรจะถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในปี 2532

ต่อมาในปี 2533 ท่านชายใหม่เสกสมรสครั้งที่สองกับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (ขัติยสุรินทร์) มีธิดาอีก 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล (คุณหญิงแม้น – ปัจจุบันใช้สกุลสวัสดิ์-ชูโต เป็นคนดังในแวดวงบันเทิงและโซเชียล) และหม่อมราชวงศ์จันทรนิภา ยุคล (คุณหญิงไหม)

ภาพข่าวจากงานฉลองวันประสูติครบ 76 ปี ที่เผยแพร่ในสื่อไลฟ์สไตล์ แสดงให้เห็นบรรยากาศสบาย ๆ ในบ้าน มีลูกหลานรายล้อม หม่อมเจ้าจุลเจิมในชุดเครื่องแบบเต็มยศนั่งรับมาลัยและแต๊ะเอียจากลูก ๆ หลาน ๆ สลับกับภาพเล่นกับเด็กตัวเล็กในครอบครัว บอกเล่ามิติ “คุณพ่อ–คุณปู่” ที่ใกล้ชิดลูกหลานมากกว่าบุคลิกแข็งกร้าวบนเฟซบุ๊กที่คนทั่วไปคุ้นตา

ท่านชายใหม่บนโลกโซเชียล เสียงฝั่งอนุรักษนิยม

ภาพจำของท่านชายใหม่.สายตาคนจำนวนมากมาจากบทบาทบนเฟซบุ๊ก “จุลเจิม ยุคล” ที่มักโพสต์ความเห็นทางการเมืองและเรื่องสถาบันอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องปฏิรูปการเมืองและวิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ ท่านชายใหม่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน “แนวหน้า” ฝั่งอนุรักษนิยมที่ออกมาโต้แย้งม็อบสามนิ้วอย่างแข็งแรง โพสต์ของท่านถูกแชร์ในกลุ่มคนรักสถาบันจำนวนมาก

หนึ่งในดราม่าที่คนไทยจำได้ดี คือกรณีท่านชายใหม่เข้าใจสัญลักษณ์นิ้วมือของ “เพียว” อัจฉราพร คงยศ นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยผิดว่าเป็นการชูสามนิ้ว ทั้งที่แท้จริงเป็นสัญญาณภายในทีม สุดท้ายท่านลบโพสต์และเขียนขอโทษต่อ “น้องเพียว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของการออกมารับผิดชอบอย่างกล้าหาญ ได้รับคำชื่นชมอย่างมาก

ด้วยสไตล์การเขียนที่ตรงไปตรงมา ใช้ข้อมูลวงในและมุมมองส่วนตัวประกอบ ทำให้เฟซบุ๊กของหม่อมเจ้าจุลเจิมมีทั้งผู้ติดตามที่ชื่นชมในจุดยืน แต่ไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหน ชื่อของ “ท่านชายใหม่” ก็กลายเป็นหนึ่งในชื่อที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าฟีดเสมอทุกครั้งที่สังคมไทยมีประเด็นร้อนเรื่องการเมืองกับสถาบัน

พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถึงชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สิริชันษา 78 ปี

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets เศรษฐกิจ

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

12 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ ข่าวต่างประเทศ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

7 นาที ที่แล้ว
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา บันเทิง

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

10 นาที ที่แล้ว
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน ข่าว

อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน

12 นาที ที่แล้ว
เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น &#039;โคโตะ&#039; กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา ข่าว

เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

31 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

34 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว

53 นาที ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เผยนาทีช็อก เห็น5 ร่างลอยในบ้าน หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าว

เปิ้ล นาคร เห็นภาพติดตา 5 ร่างลอยในบ้าน-ขาโผล่หลังคา สะเทือนใจ เกินกำลังช่วยได้

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เช็กชื่อผู้อพยพ “ศูนย์พักพิง ม.อ.” แชร์ให้ผู้ตามหาญาติ-คนใกล้ชิดทราบด่วน !

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รอดตายแล้ว! ทีมกู้ภัยฯ ฝ่าน้ำท่วม ช่วยชาวหาดใหญ่ ส่งอาหารหลังติดค้างหลายวัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ ร้อยตรีหญิง ปิยากร ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชุดกู้ภัยทางอากาศมาแล้ว! ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่ เน้นพื้นที่เข้าถึงยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งระดมกำลัง เร่งฟื้นฟูเมือง เยียวยาผู้ประสบภัย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ลดลงแล้ว ข่าว

มท.สั่งระดมกำลัง เร่งฟื้นฟูเมือง เยียวยาผู้ประสบภัย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ลดลงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เกือบเอาชีวิตไม่รอด ขณะช่วย นายกฯ เมืองปากพูน กลางแม่น้ำเชี่ยว ข่าว

เปิดคลิป เปิ้ล นาคร ช่วย นายกเทศมนตรี เรือคว่ำกลางน้ำเชี่ยว เกือบเอาชีวิตไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศจิตอาสาทุกภาคส่วน ข่าว

ประกาศด่วน! รวมจิตอาสาทุกภาคส่วน วางแผนช่วยหาดใหญ่ “ศบภ.4 ส่วนหน้า”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล นักรบสมรภูมิเขาค้อ ราชองครักษ์ ผู้พิทักษ์สถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณห์ เตือนภัย วิกฤตน้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย ข่าว

อ.ตฤณห์ เตือนภัย น้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยซีลช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อคืน ข่าว

หน่วยซีล ปูพรม “ช่วยหาดใหญ่” 77,000 ชีวิต รอกลางน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครองสั่งย้าย นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ข่าว

สั่งเด้ง นายอำเภอหาดใหญ่ พ้นพื้นที่ ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจแจกข้าว จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด ข่าว

อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจ จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:51 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:51 น.
193
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button