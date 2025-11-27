เปิดประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล นักรบสมรภูมิเขาค้อ ราชองครักษ์ ผู้พิทักษ์สถาบัน
ประวัติ ท่านชายใหม่ พลตรี ม.จ.จุลเจิม ยุคล ตั้งแต่ชาติกำเนิดราชสกุลยุคล การศึกษา-ชีวิตทหาร สมรภูมิเขาค้อ บทบาทราชองครักษ์ พิธีบรมราชาภิเษก 2562
พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านชายใหม่” ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นายทหารระดับพลโท–พลเรือโท–พลอากาศโท และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) แห่งราชสกุลยุคล
พระชาติกำเนิดเชื่อมโยงโดยตรงกับราชวงศ์จักรี ท่านชายใหม่เป็นพระนัดดา (หลาน) ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงถูกจัดไว้ในบัญชี “รัชทายาทโดยสันนิษฐาน” ลำดับต้น ๆ ตามกฎมณเฑียรบาลฯ ฉบับเดิมในอดีต
ในครอบครัว ท่านมีเชษฐา–เชษฐภคินี–ขนิษฐาร่วมอุทร 4 พระองค์ ได้แก่ มาลินีมงคล อมาตยกุล (ท่านหญิงหยอย) ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (ท่านหญิงเม้า) หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านชายมุ้ย ผู้กำกับหนังชื่อดัง) และหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล (ท่านหญิงยุ้ย) ซึ่งทำให้ราชสกุลยุคลเป็นตระกูลเจ้านายที่คนไทยคุ้นชื่อทั้งในแวดวงทหาร ศิลปะ และสังคมชั้นสูง
จากวชิราวุธสู่อเมริกา เด็กนักเรียนเตรียมทหารที่จบวิศวกรรมไฟฟ้า
เส้นทางการศึกษาของท่านชายใหม่เป็นสายเลือดลูกทหารชัดเจน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนประจำชายล้วนที่ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัย ก่อนย้ายไปเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หลังจากนั้นครอบครัวส่งไปต่อระดับมัธยมปลายที่ Kemper Military School รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา โรงเรียนทหารประจำที่ฝึกทั้งวิชาการและระเบียบแบบทหารเต็มตัว ก่อนจะเรียนต่อปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ Western Pacific University (ต่อมาพัฒนาเป็น California Miramar University) และจบหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬา ซึ่งเป็นสายวิชาที่ผสมทั้งด้านวิศวกรรมและการบริหารอยู่ในตัว
แม้พื้นฐานการศึกษาจะไม่ใช่โรงเรียนนายร้อย ตามภาพจำของนายทหารไทยส่วนใหญ่ แต่เมื่อกลับประเทศไทย หม่อมเจ้าจุลเจิมก็เลือกเดินเข้าสู่เส้นทางกองทัพเต็มตัว
ชีวิตทหารหน้าศูนย์สงครามพิเศษ สมรภูมิเขาค้อ
เมื่อสำเร็จการศึกษา ท่านชายใหม่เริ่มรับราชการทหารในกองทัพบก ยศร้อยตรี สังกัดศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี หน่วยรบพิเศษที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการยุทธวิธีเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยตรง
ตลอดช่วงทศวรรษ 2510–2520 ประเทศไทยยังเผชิญภัยคุกคามจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หนึ่งในสมรภูมิสำคัญคือ “เขาค้อ” จังหวัดเพชรบูรณ์ หม่อมเจ้าจุลเจิมเคยปฏิบัติหน้าที่ “ราชการสนาม” ในการปราบปราม ผกค. (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) ที่พื้นที่ดังกล่าวในปี 2518 จนได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 จากกรณีปฏิบัติการเขาค้อ ซึ่งกลายเป็นจุดหมายสำคัญในเส้นทางนายทหารของพระองค์
จากสนามรบ ท่านถูกโยกไปทำงานด้านข่าวกรองและความมั่นคง รับราชการที่กรมข่าวทหารบก และช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.) ก่อนค่อย ๆ ขยับเข้าสู่ “งานราชสำนัก” อย่างเต็มตัว ผ่านตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ได้แก่
-
นายทหารประจำส่วนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) กองทหารมหาดเล็ก
-
ราชองครักษ์พิเศษรักษาพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์
นอกเหนือจากงานในสถาบัน ท่านยังเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถี สะท้อนความสนใจด้านกีฬาและการจัดการทีมฟุตบอลอาชีพในยุคที่บอลไทยยังไม่บูมเท่าปัจจุบัน
หน้าที่ในพิธีบรมราชาภิเษก 2562 การเลื่อน–ลดยศ
ปี 2562 ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญ หม่อมเจ้าจุลเจิมได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านชายใหม่เป็นผู้ถวายบังคม 3 ครั้ง ก่อนเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วย “พระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4” ที่ใช้ทรงวักน้ำมาประพรมที่พระนลาฏของพระมหากษัตริย์ ตามแบบแผนพิธีโบราณอย่างเคร่งครัด
ในปีเดียวกันนั้น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ เลื่อนจาก “พลตรี” ขึ้นเป็น “พลเอก” และต่อมาทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงหลายชั้น เช่น มหาวชิรมงกุฎ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ รวมถึงเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10
อย่างไรก็ตาม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการปรับลดชั้นยศทหารสัญญาบัตรของหม่อมเจ้าจุลเจิมจากพลเอกกลับเป็นพลตรี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันดังกล่าว เหตุผลเชิงรายละเอียดไม่ได้ระบุในประกาศ ทำให้สังคมจับตาและตั้งคำถามกันอย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากฝ่ายราชการ
หลังประกาศออกไม่นาน สื่อออนไลน์หลายสำนักรายงานตรงกันว่าท่านชายใหม่ได้โพสต์กลอน “ราชสวัสดิ์” บนเฟซบุ๊กส่วนตัว “จุลเจิม ยุคล” ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการแสดงความในใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ตัวบทกลอนไม่ได้กล่าวถึงเรื่องยศโดยตรงแต่อย่างใด
ชีวิตส่วนตัว 2 การเสกสมรส บทบาท “คุณพ่อ–คุณปู่”
ด้านชีวิตครอบครัว หม่อมเจ้าจุลเจิมเสกสมรสครั้งแรกกับหม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสนาลักษณ์) มีโอรส–ธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์รังษิพันธ์ ยุคล (คุณชายเหมา) และหม่อมราชวงศ์จันทรลัดดา ยุคล (คุณหญิงแอร์) ก่อนที่หม่อมศิริพรจะถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในปี 2532
ต่อมาในปี 2533 ท่านชายใหม่เสกสมรสครั้งที่สองกับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (ขัติยสุรินทร์) มีธิดาอีก 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล (คุณหญิงแม้น – ปัจจุบันใช้สกุลสวัสดิ์-ชูโต เป็นคนดังในแวดวงบันเทิงและโซเชียล) และหม่อมราชวงศ์จันทรนิภา ยุคล (คุณหญิงไหม)
ภาพข่าวจากงานฉลองวันประสูติครบ 76 ปี ที่เผยแพร่ในสื่อไลฟ์สไตล์ แสดงให้เห็นบรรยากาศสบาย ๆ ในบ้าน มีลูกหลานรายล้อม หม่อมเจ้าจุลเจิมในชุดเครื่องแบบเต็มยศนั่งรับมาลัยและแต๊ะเอียจากลูก ๆ หลาน ๆ สลับกับภาพเล่นกับเด็กตัวเล็กในครอบครัว บอกเล่ามิติ “คุณพ่อ–คุณปู่” ที่ใกล้ชิดลูกหลานมากกว่าบุคลิกแข็งกร้าวบนเฟซบุ๊กที่คนทั่วไปคุ้นตา
ท่านชายใหม่บนโลกโซเชียล เสียงฝั่งอนุรักษนิยม
ภาพจำของท่านชายใหม่.สายตาคนจำนวนมากมาจากบทบาทบนเฟซบุ๊ก “จุลเจิม ยุคล” ที่มักโพสต์ความเห็นทางการเมืองและเรื่องสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องปฏิรูปการเมืองและวิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ ท่านชายใหม่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน “แนวหน้า” ฝั่งอนุรักษนิยมที่ออกมาโต้แย้งม็อบสามนิ้วอย่างแข็งแรง โพสต์ของท่านถูกแชร์ในกลุ่มคนรักสถาบันจำนวนมาก
หนึ่งในดราม่าที่คนไทยจำได้ดี คือกรณีท่านชายใหม่เข้าใจสัญลักษณ์นิ้วมือของ “เพียว” อัจฉราพร คงยศ นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยผิดว่าเป็นการชูสามนิ้ว ทั้งที่แท้จริงเป็นสัญญาณภายในทีม สุดท้ายท่านลบโพสต์และเขียนขอโทษต่อ “น้องเพียว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของการออกมารับผิดชอบอย่างกล้าหาญ ได้รับคำชื่นชมอย่างมาก
ด้วยสไตล์การเขียนที่ตรงไปตรงมา ใช้ข้อมูลวงในและมุมมองส่วนตัวประกอบ ทำให้เฟซบุ๊กของหม่อมเจ้าจุลเจิมมีทั้งผู้ติดตามที่ชื่นชมในจุดยืน แต่ไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหน ชื่อของ “ท่านชายใหม่” ก็กลายเป็นหนึ่งในชื่อที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าฟีดเสมอทุกครั้งที่สังคมไทยมีประเด็นร้อนเรื่องการเมืองกับสถาบัน
พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถึงชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สิริชันษา 78 ปี
- ด่วน! หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี
- มจ.จุลเจิม หดหู่ใจ นิสิตจุฬาวาง ‘ตราพระเกี้ยว’ บนหลังคารถกอล์ฟ ไม่ใช่ศิษย์เก่า แต่ขอพูด
- ม.จ.จุลเจิม ยุคล ร่ายกลอนราชสวัสดิ์ เคลื่อนไหวหลังถูกลดชั้นยศทหาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: