บ่าวสาวไฟคลอก ลูกโป่งไฮโดรเจนระเบิด งานแต่งกลายเป็นฝันร้าย
วิวาห์ระทึก! ลูกโป่งไฮโดรเจนระเบิด บ่าวสาวอินเดียไฟคลอก-ผมไหม้ เหตุสเปรย์ฉลองงานแต่งฉีดโดน
เหตุสยองเกิดขึ้นขณะที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังเดินเข้าสู่สถานที่จัดงานท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี โดยมีกลุ่มลูกโป่งอัดแก๊สไฮโดรเจนประดับอยู่เหนือศีรษะ ระหว่างนั้น กลุ่มเพื่อนและญาติที่เดินตามหลังได้ฉีดสเปรย์สีเพื่อสร้างสีสัน แต่จังหวะหนึ่งสเปรย์สีได้พุ่งไปโดนลูกโป่งจนแตก เกิดประกายไฟและระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแขกที่มาร่วมงาน
ภาพจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เผยให้เห็นวินาทีที่เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ลุกวาบขึ้น คู่บ่าวสาวต่างวิ่งหลบหนีไปด้านข้างด้วยความตกใจเพื่อป้องกันตัวเองจากเปลวเพลิงที่ลุกไหม้อย่างกะทันหัน
ตามรายงานระบุว่า แรงระเบิดและเปลวไฟทำให้เจ้าสาวได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกบริเวณใบหน้าและแผ่นหลัง ส่วนเจ้าบ่าวได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือและหลัง นอกจากนี้เส้นผมของทั้งคู่ยังถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน
คู่บ่าวสาวเปิดเผยในภายหลังว่า ไม่คาดคิดว่าวันสำคัญที่สุดในชีวิตจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แม้จะต้องใช้เครื่องสำอางปกปิดร่องรอยบาดแผล แต่ยังรู้สึกดีใจที่พิธีการสามารถดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ พวกเขาตัดสินใจเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้ผู้คนระมัดระวังการทำตามกระแสหรือเทรนด์ในโลกออนไลน์ที่อาจแฝงอันตรายถึงชีวิต
คลิปสยอง สาวฉลองวันเกิด ลูกโป่งโดนเทียนระเบิดใส่หน้า เสียโฉมแถมแผลทั่วร่าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: