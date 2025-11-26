ข่าว

กู้ภัยระทึก ถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิงไล่หลังสามนัด โมโหช่วยล่าช้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 08:24 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 08:24 น.
71

กู้ภัยระทึก ถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิงไล่หลังสามนัด โมโหช่วยล่าช้า อธิบายต้องช่วยจุดที่อันตรายกว่าก่อน ข้าวกล่อง 300 กล่อง 3 บ้านก็หมดแล้ว

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่า “มาช่วยน้ำท่วม แต่โดนยิงตามหลัง 3 นัด เก็บเรือ กลับก่อนครับ ขอโทษด้วยครับ” ขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่สถานการณ์ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนเดิมยังโพสต์ต่อว่า “พี่น้องชาวหาดใหญ่ ใจเย็นๆหน่อยนะครับ การที่ช่วยคุณไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากช่วย ข้าวกล่อง 300 กล่อง แจก 3 บ้านก็หมดแล้ว แต่ละบ้านอยู่กัน เพียบเลย ตกใจหมด โดนยิงปืนตามหลัง”

ต่อมา จูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์คลิปยืนยันว่าเหตุการณ์ที่กู้ภัยขับเจ็ตสกีแล้วโดนยิงไล่หลัง 3 นัด คือ เรื่องจริง พร้อมเล่าว่าตนก็โดนซัดไม้และขวดใส่เรือเช่นกัน สาเหตุที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เพราะเวลาเรือหรือเจ็ตสกีวิ่งไป ก็จะมีจุดหมายที่จะไปช่วยจุดที่อันตรายกว่า หรือเอาข้าวไปส่งในจุดที่คนอดข้าว 3 วันแล้ว ก่อนที่จะช่วยจุดที่น้ำท่วมขังวันเดียว แต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจ

และที่ยิงปืนไล่หลัง 3 นัด เหมือนในใจคิดว่า ทุกคนที่ติดอยู่ก็อยากได้รับความช่วยเหลือกันทั้งหมด แต่บางทีกู้ภัยเขาจะประเมิน เอาเคสที่มันหนักกว่าแล้วช่วยขึ้นมาก่อน แต่ไม่มีเวลาอธิบายให้คนเหล่านี้เขาเข้าใจ

ทุกคนคืออยากได้ความช่วยเหลือกันทั้งหมด แล้วก็จะเห็นว่าเรือวิ่งไป ทำไมไม่ช่วยเขา แต่จริงๆ อยากบอกให้รู้ว่าข้างหน้ามันยังมีเคสที่หนักกว่า เขาเลยมุ่งไปขนคนข้างหน้ามาก่อน

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมตำหนิผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรง และตั้งคำถามว่า หากกู้ภัยยังต้องเผชิญอันตรายเช่นนี้ ใครจะกล้าเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในอนาคต

