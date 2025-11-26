ข่าว

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 15:12 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 15:12 น.
112
ความในใจ อาสากู้ภัย โพสต์ระบายหลังถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง Toxic จนไม่กล้าเงยหน้ามอง

ภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ และพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ยังคงวิกฤตอยู่ในตอนนี้ ประชาชนหลายคนไม่ได้กิน ไม่ได้รับการช่วยเหลือมาหลายวันแล้ว ด้วยสถานการณ์เช่นนี้มันบีบคั้นให้เกิดทั้งความกลัว ความกังวล ความเหนื่อย หลากหลายอารมณ์ความรู้สึกรวม ๆ กันทำให้ผู้ประสบภัยหลายคนโมโหเวลาถูกเมินเฉยจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็มีเหตุผลในการประเมินความช่วยเหลือ อีกทั้งในบางพื้นที่น้ำไหลเชี่ยวและแรงมาก ทำให้เป็นไปได้ยากที่จะเข้าช่วยเหลือ จนอาสากู้ภัยบางทีมก็ถูกตะโกนด่า บ้างก็ถูกยิงไล่ ทำให้ต้องตัดสินใจหันเรือกลับไม่ได้เข้าช่วยเหลือในพื้นที่นั้น ๆ

ล่าสุด 26 พ.ย. 68 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tar Kachanon Khangkarn หนึ่งในทีมอาสากู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ ได้โพสต์ข้อความลงในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เหมือนเป็นตัวแทนสะท้อนความในใจที่สุดจะกลั้นของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุก ๆ ทีมที่ถูกชาวบ้านตะโกนด่า

“ก่อนสัญญาณหาย ฝากแชร์นะ เผื่อชาวบ้านมีเน็ต

ผมโดนจนผมขอทีมงานว่า… อย่าหันไปมอง อย่าไปตอบ มัน Toxic ในใจมาก

  • เลิกตะโกนด่าเรือ ด่าทำไม เจ็บคอแทน (ทีมไหนยังไม่โดนด่าบ้าง เขาขยันด่ามาก ทั้งเมือง)
  • เรือมันสร้างคลื่นเป็นปกติ เราไม่ได้มาขับเล่นอะ ใครอยากขับเล่น เหนื่อยจะตาย มันคนละฟีลตอนออกทริปนะ มันใช้สมองในการดูไลน์น้ำ การจอด การเทียบ การโหลดคน และน้ำหาดใหญ่ เก่งแค่ไหน ก็คว่ำ ทีมพี่กันมีแต่ตัวเทพของวงการ คว่ำมันปกติเลย น้ำแปดทิศ
  • ขับช้าได้คับ แต่ขับช้าได้กรณีน้ำนิ่งๆ เท่านั้น ต้องทำความเร็วเพื่อไม่ให้เรือโดนพัด – พัดชนเสา มันคว่ำได้ครับ น้ำมันแรงมาก
  • เราอยากช่วย เราอยากจอด แต่เราต้องดูน้ำ หรือไปวนเรือ เพราะถ้าจอดเลย = น้ำพัดได้ พอพัด = คว่ำ
  • ขับช้าเมื่อเจอขยะ โดนเชือกกินเรือแน่ ๆ บางทีต้องบิดใส่ขยะ
  • บ้านพี่ ๆ มันพังแล้วคับ ไม่พังมากกว่านี้แล้ว

โดนด่าจนไม่กล้าเงยหน้าไปตามตึกตามบ้านละสู หาดใหญ่ใจดีกับฉันด้วย”

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง-2 ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง-1

อ้างอิงจาก : FB Tar Kachanon Khangkarn

