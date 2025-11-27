ข่าว

อ.ตฤณห์ เตือนภัย น้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:46 น.
อ.ตฤณห์ เตือนภัย วิกฤตน้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย

“ดร.ตฤณห์” เตือนภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เสี่ยงหลอน-ทำร้ายกัน จากการขาดสารอาหารและน้ำตาล แนะเร่งส่งของหวานและอาหารพลังงานสูงช่วยเหลือ

ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล นักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรม โพสต์เตือนภัยเกี่ยวกับ อาการหลอนจากการขาดอาหาร หลังจากที่มีเหตุการณ์ชาวบ้านบางส่วนขัดขวางและทำร้ายเจ้าหน้าที่ ขณะลงพื้นที่ช่วยเหลือทั้งนำผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิง รวมไปถึงแจกอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น แต่เนื่องจากผู้ประสบภัยมีจำนวนมาก ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้า โดยระบุว่า

“ระวังจะมีเหตุการณ์หลอนจากการขาดสารอาหารและน้ำตาล นำไปสู่การทำร้ายกันด้วยนะครับ”

นอกจากนี้ ดร.ตฤณห์ ยังได้ระบุด้วยว่า “อาการหลอน เกิดอย่างไร? ทำไมถึงเห็นภาพหลอนเวลาหิวมาก ๆ?

เพราะสมองใช้กลูโคสตลอดเวลา พอไม่มีพลังงาน สมองส่วนที่ควบคุมการรับรู้ ความจำ และการประมวลผลภาพเริ่มรวน ระบบประสาท sympathetic ถูกกระตุ้น และทำให้เกิดอาการคล้ายกับขาดการนอนหรือขาดน้ำหนัก

ภาพหลอนที่มักเกิดได้

  • เห็นจุดดำ หรือเงาเดินผ่าน
  • ได้ยินเสียงคนเรียก
  • เห็นภาพแวบ ๆ ตอนลืมตา/หลับตา
  • ฝันหลอนตอนงีบสั้น ๆ (micro-sleep)

ถ้าเป็น คนทั่วไปสุขภาพปกติ มักต้องใช้เวลา 48–72 ชั่วโมงขึ้นไป ถึงจะเริ่มมีอาการหลอนจาก “ภาวะขาดพลังงาน + ขาดน้ำ + อดนอนร่วม” แต่ถ้า นอนครบ แต่ไม่ได้กินอย่างเดียว โอกาสเห็นภาพหลอนน้อยกว่า แม้ว่าจะหิวมาก

ถ้าน้ำตาลต่ำ (Hypoglycemia) อาจเริ่มเห็นภาพหลอนได้เร็วกว่า เช่น 12–24 ชั่วโมง โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวาน หรือคนที่มีระบบเผาผลาญไม่ปกติ ร่วมส่งของหวาน พลังงานสูงให้ผู้ประสบภัยกันนะครับ”

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ คืออะไร

สำหรับ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) เป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ 3.9 มิลลิโมลต่อลิตรในผู้ป่วยเบาหวาน หรือต่ำกว่า 55 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ 3.1 มิลลิโมลต่อลิตรในคนทั่วไป

โดยสาเหตุที่น้ำตาลในเลือดต่ำในคนทั่วไป ได้แก่

  • การรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเชิงเดี่ยว
  • การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร
  • การอดอาหาร
  • การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
  • อาการเจ็บป่วยรุนแรง เช่น โรคตับระยะสุดท้าย ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวาย
  • โรคต่อมหมวกไตทำงานบกพร่อง
  • เกิดจากเนื้องอก และเนื้องอกของตับอ่อน
  • การใช้ยาบางประเภท

อาการที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ได้แก่ หน้าซีด ปากซีด ตัวสั่น กระสับกระส่าย เหงื่อออก คลื่นไส้ หิว เวียนศีรษะ ปวดหัว ไม่มีสมาธิ หัวใจเต้นเร็ว และปาก ลิ้น แก้มชา

นอกจากนี้ หากอาการแย่ลง ทำให้สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน มองเห็นหรือพูดไม่ชัด เวลากลางคืนอาจนอนหลับไม่สนิท ฝันร้าย เหงื่อออกมาก ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นหรือมึนงง

อ.ตฤณห์ เตือนภัย วิกฤตน้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย

