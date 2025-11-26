อนุวัต ลุยหาดใหญ่ชั้นใน กลั้นใจตะโกนบอกคนรอ เจ็ตสกีมีแค่ 3 ลำ
หน้างานจริง อนุวัต ลุยหาดใหญ่ชั้นในหลังรับแจ้งจากผู้ประสบภัยมีคุณแม่เป็นลม ! กลั้นใจตะโกนลั่นบนเจ็ตสกีของทีมงาน แจ้งเหตุผล บอกคนขอความช่วยเหลือ รออีกนิด เจ็ตสกีมี 3 ลำ ต้องไปช่วยเคสเร่งด่วนก่อน
วันนี้ (26 พ.ย.) เฟซบุ๊กแฟนเพจของอนุวัติ จัดให้ ผู้สื่อข่าวช่องวัน 31 เปิดเผยคลิปวิด๊โอนาทีลงเรือเจ็ตสกีเข้าไปให้ความข่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอหาดใหญ่ชั้นใน จ.สงขลา โดยล่าสุดผู้สื่อข่าวระบุได้รับแจ้งจากผู้ประสบภัยว่า พื้นที่ดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือน้อยมากและตอนนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่ง เป็นลมอยู่ข้างในบ้านขณะที่สถานการณ์น้ำยังคงไม่มีทีท่าจะลดโดยง่าย
ทั้งนี้ในคลิปจะได้ยินเสียงของผู้สื่อข่าวซึ่งซ้อนท้ายเจ็ตสกีของทีมงานอยู่ได้ตะโกนสอบถามเสียงดังลั่นว่า ใช่ บ้านหลังนี้หรือไม่ที่แจ้งว่ามีมารดาเป็นลมอยู่ โดยตลอดทางที่เจ็ตสกีของนายอนุวัตขับผ่านเจ้าตัวต้องตะโกนบอกผู้ประสบภัยที่กำลังรอความช่วยเหลือรายอื่น ให้รอสักครู่ ตนไม่สามารถจอดเจ็ตสกีได้เพราะมีเคสเร่งด่วนพร้อมกับเน้นย้ำว่า เจ็ตสกีของทีมงานตนเองนั้นมีมากันแค่เพียง 3 ลำด้วย
“แม่ใจเย็นนะแม่ครับ ผมอธิบายนิดนึง หู้ โซนนี้คนเยอะมากเราจะขนหมดหรอพี่” หลังจากพยายามสื่อสารกับคนข้างบนบ้านของผู้ประสบภัยที่มารดาเกิดเป็นลม ด้านของทีมช่สยเหลือต้องประเมินสถานการณ์ทั้งด้านความลอดภัยของโครงสร้างหลังคาซึ่งต้องปีนขึ้นไปรับตัวของ มารดาผู้ประสบภัยที่จากรายงานล่าสุดทราบว่า อายุ 78 ปี ซึ่งตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากที่พักเรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องรออัปดตความคืบหน้าอีกครั้งว่าจะตะเตรียมขนย้ายผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงใก้ลเคียงได้ที่ไหนบ้าง
สำหรับนายอนุวัต ได้ระบุเป้าหมายของทีมงานตัวเองนั้น จริงๆ พิกัดใหญ่ที่ต้องรีบไปช่วย คือ เขต 8 หรือ “องค์การโทรศัพท์ (เขต 8) หาดใหญ่” แต่วินาทีที่ให้ความช่วยเหลือล่าสุดเจ้าตัวยังได้ฝากไปถึงหน่วยงานอื่นว่า ตอนนี้หาดใหญ่ชั้นในความช่วยเหลือเข้าถึงยังน้อย โดยทีมงานของตนที่มีเจ็ตสกีเพียงสามลำต้องปฏิเสธชาวบ้านอีกจำนวนมากที่พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือตอลดเส้นทางที่เรือเจ็ตสกีขับผ่าน (ดูคลิป).
