ข่าว
“อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม
อนุทิน โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม รัฐบาลช่วยเต็มที่ การปฏิบัติการไม่มีการติดขัด ทำงานเต็มที่
จากกรณีสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ โดยประชาชนว่ารัฐบาลทำงานช้า ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังประชุมครม.ว่า “ในการปฏิบัติไม่ได้ล่าช้า ไม่ติดขัด เราทำงานเต็มที่ รัฐบาลไม่ได้ช้า คนทำงานไม่ได้ช้า รัฐบาลช่วยเต็มที่”
ทั้งนี้มีรายงานว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ ประกาศพื้นที่ จ.สงขลา เป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน หลังสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกับมอบ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผบ.ทสส. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
