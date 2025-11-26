เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง เปแอสเช พบ สเปอร์ส ที่สนาม พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เปแอสเช VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : เปแอสเช พบ สเปอร์ส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เปแอสเช
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่, เดซิเร่ ดูเอ้ และ อัชราฟ ฮาคิมี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิลเลีย ซาบาร์นยี่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน วอร์เรน ซาอีร์-เอเมเรี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางนำทัพมาโดย เซนนี่ มายูลู, วิตินญ่า, ชูเอา เนเวส ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อี คัง-อิน, อิบราฮิม เอ็มบาย และ กอนซาโล่ รามอส
สเปอร์ส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ เบรนแนน จอห์นสัน ที่ติดโทษแบน ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางมี เชด สเปนซ์, ชูเอา ปาลินญ่า, โรดริโก้ เบนทานคูร์, เดสตินี่ อูโดกี้ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, วิลสัน โอโดแบร์ และ ริชาร์ลิซอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เปแอสเช – สเปอร์ส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 23/07/17 เปแอสเช 2-2 สเปอร์ส (ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ)
- 13/08/25 เปแอสเช 2-4 สเปอร์ส (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เปแอสเช
- 22/11/25 ชนะ เลอ อาฟร์ 3-0 (ลีกเอิง)
- 09/11/25 ชนะ ลียง 3-2 (ลีกเอิง)
- 04/11/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ นีซ 1-0 (ลีกเอิง)
- 29/10/25 เสมอ ลอริยองต์ 1-1 (ลีกเอิง)
สเปอร์ส
- 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – เซนนี่ มายูลู, วิตินญ่า, ชูเอา เนเวส – อี คัง-อิน, กอนซาโล่ รามอส, อิบราฮิม เอ็มบาย
สเปอร์ส (3-4-3) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – เชด สเปนซ์, ชูเอา ปาลินญ่า, โรดริโก้ เบนทานคูร์, เดสตินี่ อูโดกี้ – โมฮาเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน, วิลสัน โอโดแบร์
Thaiger ทายผลบอล เปแอสเช 2-1 สเปอร์ส
