ข่าวกีฬาฟุตบอล

เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:29 น.
53

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง เปแอสเช พบ สเปอร์ส ที่สนาม พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เปแอสเช VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : เปแอสเช พบ สเปอร์ส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : PSG – Paris Saint-Germain

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เปแอสเช

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่, เดซิเร่ ดูเอ้ และ อัชราฟ ฮาคิมี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิลเลีย ซาบาร์นยี่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน วอร์เรน ซาอีร์-เอเมเรี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางนำทัพมาโดย เซนนี่ มายูลู, วิตินญ่า, ชูเอา เนเวส ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อี คัง-อิน, อิบราฮิม เอ็มบาย และ กอนซาโล่ รามอส

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

สเปอร์ส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ เบรนแนน จอห์นสัน ที่ติดโทษแบน ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางมี เชด สเปนซ์, ชูเอา ปาลินญ่า, โรดริโก้ เบนทานคูร์, เดสตินี่ อูโดกี้ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, วิลสัน โอโดแบร์ และ ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เปแอสเช – สเปอร์ส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 23/07/17 เปแอสเช 2-2 สเปอร์ส (ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ)
  • 13/08/25 เปแอสเช 2-4 สเปอร์ส (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เปแอสเช

  • 22/11/25 ชนะ เลอ อาฟร์ 3-0 (ลีกเอิง)
  • 09/11/25 ชนะ ลียง 3-2 (ลีกเอิง)
  • 04/11/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ นีซ 1-0 (ลีกเอิง)
  • 29/10/25 เสมอ ลอริยองต์ 1-1 (ลีกเอิง)

สเปอร์ส

  • 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
Credit : PSG – Paris Saint-Germain

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – เซนนี่ มายูลู, วิตินญ่า, ชูเอา เนเวส – อี คัง-อิน, กอนซาโล่ รามอส, อิบราฮิม เอ็มบาย

สเปอร์ส (3-4-3) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – เชด สเปนซ์, ชูเอา ปาลินญ่า, โรดริโก้ เบนทานคูร์, เดสตินี่ อูโดกี้ – โมฮาเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน, วิลสัน โอโดแบร์

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ทายผลบอล เปแอสเช 2-1 สเปอร์ส

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

31 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

60 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 11 68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รุ่นน้องยิงรุ่นพี่ปวช ปี 3 ปากช่อง ข่าวอาชญากรรม

คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้ำป่าถล่มตรัง ย่านตาขาว สาวใหญ่ ไม่ยอมทิ้งบ้าน ยืนกรานอยู่เฝ้าหมา 36 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปเนื้อเรื่อง ซีซั่น 1-4 ก่อนดู Stranger Things 5 เข้าฉาย Netflix วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! สับรัฐบาลเละ ลั่นถ้ารู้ว่า นายกฯ อนุทิน แค่ไปผัดกับข้าว คงจัดการเองไปแล้ว ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบต.ละงู จ.สตูล สั่งอพยพ ลั่น อย่าโทษหน่วยงานหากช่วยไม่ได้ ข่าว

ดราม่า อบต.ละงู โพสต์แรง ต้องยอมรับสภาพ-อย่าโทษหน่วยงาน หากไม่ยอมอพยพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เผยความในใจ สาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง ข่าว

สรยุทธ เล่าสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เคยโดนการเมืองตำหนิ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่ชั้นใน แม่เป็นลม บันเทิง

อนุวัต ลุยหาดใหญ่ชั้นใน กลั้นใจตะโกนบอกคนรอ เจ็ตสกีมีแค่ 3 ลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณรงค์พร ณ พัทลุง&quot; หรือ &quot;นายกฯ แป้น&quot; พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้ ข่าว

ประวัติ “ณรงค์พร ณ พัทลุง” หรือ “นายกฯ แป้น” พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลวงปู่ศิลา มอบปัจจัย 3.5 แสนบาท สั่งลูกศิษย์ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ด่วน!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้าเปิดใจสถานะน้องเนปจูน หลังเลิกรา บันเทิง

ลุ้นรีเทิร์น! ดีเจเพชรจ้า ยันเลิก ‘น้องเนปจูน’ แต่รอมาง้อ เคลียร์สถานะ ‘นิวเคลียร์’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรงถึงคนบริหารประเทศ หลังดึร่วมไลฟ์ช่วยน้ำท่วม คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง ข่าว

ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บทสัมภาษณ์พิเศษ “คาสเปอร์ ฮูลมันด์” กุนซือไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น พร้อมเผยแนวทางการพัฒนาทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สิริพงศ์&quot; ยัน รัฐบาลจัดการน้ำท่วม ไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว &quot;อนุทิน&quot; ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ ข่าว

“สิริพงศ์” ยัน รัฐบาลไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว แจงยิบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง แจกของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ อาจถูกร้องเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด เรือกู้ภัยล่มกลางเมืองหาดใหญ่ เด็กน้อยหลุดมือแม่ จมหายต่อหน้า ข่าว

สลด เรือกู้ภัยล่มกลางเมืองหาดใหญ่ เด็กน้อยหลุดมือแม่ จมหายต่อหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:29 น.
53
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
หวยลาววันนี้ 26 11 68

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
รุ่นน้องยิงรุ่นพี่ปวช ปี 3 ปากช่อง

คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button