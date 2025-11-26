ดราม่า อบต.ละงู โพสต์แรง ต้องยอมรับสภาพ-อย่าโทษหน่วยงาน หากไม่ยอมอพยพ
ถกสนั่น อบต.ละงู จ.สตูล โพสต์เดือดสั่งอพยพ 100% ลั่น หากดึงดันอยู่ ต้องยอมรับสภาพ อย่าโทษหน่วยงานเข้าช่วยไม่ได้ โซเชียลเสียงแตกตำหนิแอดมินปากแซ่บ อีกส่วนชื่นชมในความเด็ดขาด
ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่ล่าสุดเกิดประเด็นถกเถียงขึ้น หลังเพจเฟซบุ๊กของ องค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล ประกาศข้อความสั่งอพยพจากพื้นที่ด้วยถ้อยคำที่เด็ดขาดว่า “ประกาศ พื้นที่น้ำท่วมต้องอพยพ 100% หากยังดึงดันไม่ออกจากพื้นที่ ต้องยอมรับสภาพนะคะ อย่าโทษหน่วยงาน เพราะไปช่วยเหลือไม่ได้ น้ำสูงเกินต้าน”
เมื่อเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว
ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด เผยว่า ตำบลละงู ระดับน้ำลดลง ถนนหน้าป่าชายเลนฝั่งขาเข้ารถสัญจรได้ 1 เลน ในพื้นที่อื่น ๆ ระดับน้ำลดลงประมาณ 80 ซม.แต่ยังมีฝนตกสะสม ส่วนบริเวณ ม.16 บ้านคลองน้ำเค็ม รถเล็กสามารถสัญจรได้
จากประกาศอพยพผู้คนในพื้นที่ทำให้ความเห็นชาวเน็ตแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา เช่น “ทรัพย์สินยังหาได้ เอาชีวิตก่อน ล็อคบ้านให้ดี” , “ชัดเจนและเด็ดขาด” , “บางทีใช้คำพูดแรง ๆ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะ ไม่งั้นแต่ละคนจะเฉย ๆ ไม่ตื่นตัวกัน ไม่ยอมออกมา” และ “เค้าก็พูดถูกแล้วนิ ให้ออกแต่ไม่อยากออก ถ้ายังจะอยู่ก็ต้องรับสภาพไห้ได้ เวลามีไม่มากเค้าก็ต้องช่วยคนอื่นเหมือนกัน ช่วยให้ความร่วมมือด้วย คนอื่นเค้าก็เหนื่อย”
ขณะเดียวกัน มีผู้ที่เห็นว่าควรใช้คำพูดที่ดีกว่านี้ได้ เช่น “คำพูด คำจา!”, “แอดมินเพจปากแซ่บมาก จนอยากให้ชาวละงูตามหาตัวให้เจอ แก้ไขเพิ่มเติม คือ มีคนไปเม้นถามว่า “ควรบอกว่าให้อพยพไปที่ไหน ทันที จุดไหนที่รับ เตรียมอะไรออกไปบ้าง” แอดมินตอบ “เราประกาศไป100 ครั้งแล้ว ค่ะ ชาวบ้านรู้ดี ไปที่ไหน ศูนย์ อบต.ละงู อำเภอละงู แม้ไม่รู้ง่าไปที่ไหน ก็ควรออกมาก่อนมั้ย”
