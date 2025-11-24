ข่าว

เอ้ สุชัชวีร์ เดือดซัด รัฐบาลล้มเหลว รู้ล่วงหน้าน้ำท่วม แต่ปล่อยชาวบ้านรอหายนะ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 13:19 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 13:19 น.
ท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยในพื้นภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างความเสียหายทั้งอำเภอ ฝนถล่มหนักสุดในรอบ 300 ปี ล่าสุด “เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย สะท้อนความล้มเหลวของการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ระบุว่าเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

สุชัชวีร์ เปิดเผยข้อมูลจากทีมงาน “พรรคไทยก้าวใหม่” ที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบความจริงที่น่าตกใจว่า ชาวบ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากถึงขีดสุด เนื่องจากหนีน้ำไม่ทัน สาเหตุหลักมาจาก ระบบเตือนภัยไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนไม่รู้ตัว ระบบล่ม ไฟฟ้าดับ อินเทอร์เน็ตล่ม ตัดขาดการสื่อสาร ไร้แผนรองรับไม่มีที่อยู่ที่ปลอดภัย ไม่มีการวางแผนอพยพ ล่วงหน้า

ประเด็นสำคัญที่สุชัชวีร์ตั้งคำถามคือ ปัจจัยต้นเหตุทั้งหมดเป็นสิ่งที่ภาครัฐรู้อยู่ คาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดฝนตกหนักและภัยพิบัติ แต่กลับไม่มีการเตรียมการรับมืออย่างเป็นรูปธรรม ปล่อยให้ประชาชนต้องรอรับหายนะเพียงอย่างเดียว

ข้อความในภาพกราฟิกที่โพสต์ระบุคำถามตรง ๆ จากคนใต้ว่า “มันทำอะไรกัน (วะ)? นอกจากผลาญภาษี” สะท้อนอารมณ์ความคับแค้นใจของผู้ประสบภัยได้อย่างชัดเจน

สุชัชวีร์ยังกล่าวถึงญาติที่อาศัยอยู่ในหาดใหญ่ ซึ่งโทรศัพท์มาระบายความรู้สึกทั้งเสียใจและแค้นใจจากการสูญเสียทรัพย์สิน โดยเขายกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ แม่สาย อยุธยา จนมาถึงหาดใหญ่ ว่าเป็นภาพสะท้อนของปัญหาเดิมที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข

“เมื่อไหร่? เราจะแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพเสียที” สุชัชวีร์ทิ้งท้าย พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมารับกรรมเช่นนี้อีก

เอ้ ชี้ ประเมินสถานการณ์ผิด ทำชีวิตคนหาดใหญ่เปลี่ยน ใครจะรับผิดชอบ?

หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ โพสต์เพิ่มเติมว่า น้ำท่วมหาดใหญ่คราวนี้ เสียงสะท้อนออกมาตรงกันว่า “ระบบเตือนภัยมีปัญหา” ฝนตกหนักระดับ “Rain Bomb”ในพื้นที่หาดใหญ่และหลายจังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. จนถึงวันที่ 22 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน วัดได้ 595 มิลลิเมตร มากกว่าปี 2553 (516 มิลลิเมตร) ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ เสียหายนับหมื่นล้านมาแล้ว

ปีนี้ ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่กลางดึกคืนวันที่ 22 พ.ย.โดย “แก้มลิงคลองเรียน” ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้แล้ว

ตามแผนเผชิญเหตุฯ จะต้องมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง หรือ 5 วัน ซึ่งหากนับเอาวันที่ 22 พ.ย. เป็นจุดวิกฤติ เท่ากับว่าต้องออกประกาศเตือนภัยตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. และหากข้อมูลที่มียืนยันว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 60 ให้แจ้งเตือนภัยไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงหรือวันที่ 19 พ.ย.(ซึ่งเป็นวันที่ฝนตกหนัก ระดับน้ำเริ่มสูง)

แต่ในวันที่ 20 พ.ย. หรือ 48 ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัยน้ำท่วม ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นผู้อำนวยการ ยังเพิ่งออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 และแจ้งว่า “อยู่ในสภาวะปกติ ธงเขียว”

นี่คือความผิดพลาดร้ายแรงในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และทำให้คนหาดใหญ่นับแสนต้องเผชิญชะตากรรม สูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน บ้าน รถ จมน้ำนับร้อยนับพัน มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท(เทียบกับน้ำท่วมใหญ่ปี 2553 )

ใครจะรับผิดชอบ

ด้วยความห่วงใยครับ

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

