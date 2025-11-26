ข่าว

คลิปรพ.หาดใหญ่ ล่าสุด ลำเลียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง-ส่งอาหาร

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 15:40 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 15:57 น.
90
ภาพ @RoyalThaiNavyFanpage

โรงพยาบาลหาดใหญ่ตอนนี้ ล่าสุด อากาศยาน ทัพเรือภาคที่ 2 ส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอาหาร กระทรวงสาธารณสุข เร่งสับเปลี่ยนบุคลากร พยาบาล หมอ เข้าพื้นที่ช่วยด่วน

จากกรณี กระทรวงสาธารณสุข แจ้งถึงภารกิจเร่งด่วน ! ในวันนี้ (26 พ.ย.) ซึ่งจะใช้เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก รพ.หาดใหญ่ 51 ราย ขาเข้านำอาหารและทีมบุคลากรการแพทย์ไปสับเปลี่ยน นโดยก่อนหน้านี้มีการนำส่งข้าวกล่องจาก รพ.สงขลา 1,000 ชุด ได้ลำเลียงส่งให้บุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ด้วยเฮลิคอปเตอร์

อย่างไรก็ดีเสียงขอความช่วยเหลือจำนวนมาก ยังคงมีเข้ามาต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพยาบาลของรพ.หาดใหญ่ แจ้งขอความช่วยเหลือด่วนมาก !! เนื่องจากห้องผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไอซียู กระแสไฟฟ้าดับสนิทนานกว่า 5 ชั่วโมง จนบุคลากรของรพ.หาดใหญ่ ซึ่งเข้าเวรตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. สารภาพว่า จะไม่ไหวแล้วเนื่องจากไม่ได้นอนมาเป็นเวลานาน

ล่าสุด กองทัพเรือ อัปเดตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2568 เวลา 06.30 น. ทัพเรือภาคที่ 2 ส่งอากาศยาน ฮ.ลล.4 (S-76B) ส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จำนวน 2 เครื่องให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นที่ผลิตไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 โทร 1696 หรือ 074325805 ตลอด 24 ชั่วโมง (ดูคลิป)

ขณะที่เมื่อเวลา 13.40 น. ที่ผ่านม กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตว่า ขณะนี้ระดับน้ำในรพ.สงขลา เพิ่มสูงขึ้น กระทบการจัดการเตรียมอาหารส่ง รพ.หาดใหญ่ จึงได้ย้ายจุดจัดเตรียมอาหารเป็น รพ.พัทลุง และรพ.ตรัง แทน ขณะเดียวกันยังได้ส่งทีมบุคลากรสนับสนุนดังนี้

  • จาก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 18 คนอยู่ รพ.หาดใหญ่ แล้ว
  • จาก กรมการแพทย์ 21 คน อยู่ ศปก.ส่วนหน้า สนามบินหาดใหญ่ รอ ฮ. น่าส่ง
  • จาก กรมการแพทย์ 15 คน ตรัง 20 คน พัทลุง 20 คน รพ.เขตฯ 11 อีก 30 คน กําลังไปจุดนัดพบ
  • จาก กรมการแพทย์ 120 คน เตรียมเดินทาง

ทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลหาดใหญ่เองนั้น ล่าสุดแจ้งขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดแชร์ข้อมูลเท็จ !!! อันจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนหมู่มาก ทั้งยังเป็นการซ้ำเติมความเจ็บปวดให้กับชาวโรงพยาบาลหาดใหญ่

นอากนี้ยังเผยแพร่ภาพสถานการณ์น้ำท่วมในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อเวลา 8.59 น.ที่ผ่านมา.

โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ เวลา 08.59 น. วันที่ 26 พ.ย.2568
โรงพยาบาลหาดใหญ่ เวลา 08.59 น
โรงพยาบาลหาดใหญ่ เวลา 08.59 น. วันที่ 26 พ.ย.2568
กระทรวงสาธารณสุข ช่วยรพ หาดใหญ่ถึงไหนแล้ว
ภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ช่วยเปลี่ยนเวร รพ หาดใหญ่
ภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ช่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่วันนี้
RoyalThaiNavyFanpage
อากาศยาน ฮ.ลล.4
RoyalThaiNavyFanpage
กองทัพเรือช่วยรพ หาดใหญ่
RoyalThaiNavyFanpage
เครื่องปั่นไฟโรงพยาบาลหาดใหญ่
RoyalThaiNavyFanpage
ช่วยรพหาดใหญ่วันนี้
RoyalThaiNavyFanpage
ลำเลียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่องไปส่งให้อาหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
RoyalThaiNavyFanpage

