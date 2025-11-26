ข่าว

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 15:17 น.
165
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน
ภาพ TikTok @prhatyaicity

เสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ นายกเทศบาลหาดใหญ่อยู่ไหน ? ไทยรัฐ ย้อนคลิป “นายกแป้น” นายณรงค์พร ณ พัทลุง สื่อสารพลาดหรือไม่ ตรวจสอบจากโพสต์ เมื่อ 5 วันก่อน

จากกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยถึงเวลานี้ เมื่อประมาณ 13.00 น.ที่ผ่านมา ปภ. รายงานจังหวัดสงขลายังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 118 ตำบล 909 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 320,887 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ เผย 9 จังหวัดภาคใต้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม โดย ปภ. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกับสู่ภาวะปกติ

ขณะที่โลกออนไลน์เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ โดยถามหาความรับผิดชอบของบุคคลสำคัญๆ ที่มีหน้าที่หลักในการรองรับสถานการณ์ที่จนถึงเวลานี้ยังมีผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ รอความช่วยเหลืออีกมาก โดยล่าสุด ไทยรัฐทีวี มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ “นายกแป้น” นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยตั้งคำถามว่า การสื่อสารผิดพลาดจริงไม่? เนื่องจากก่อนจะเกิดวิกฤตนั้น เทศบาลบอกประชาชนว่า น้ำไม่ท่วมจริงหรือไม่ ซึ่งพอตรวจสอบด้วยการย้อนไปดูคลิป นายณรงค์พร เคยบอกเอง “เอาอยู่” ซึ่งโพสต์ไว้เมื่อ 21 พ.ยที่ผ่านมา

ที่มา : คลิป @prhatyaicity

นายกแป้น
แฟ้มภาพ TikTok @prhatyaicity
นายกแป้น สื่อสารผิดพลาด
แฟ้มภาพ TikTok @prhatyaicity

ทั้งนี้เสียงวิพากษ์วิจารณืที่เกิดขึ้น หลายฝ่ายทั้งในมุมของผู้ประสบภัยและนักวิชาการที่ต่างระดมกำลังกันช่วยวิเคราะห์พร้อมกบเป็นกระบอกเสียงในหลายทาง เพื่อกู้วิกฤตนี้ โดยบางส่วนมองว่า การประเมินสถานการณืที่ผิดพลาดถือว่ามีส่วนไม่น้อยที่ก่อให้เกิดผลพวงการเสียชีวิตที่ตอนนี้ ยืนยันตัวเลขเบื้องต้นจาก ปภ. น้ำท่วม 9 จังหวัดภาคใต้ พื้นที่ 101 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 986,018 ครัวเรือน 2,734,318 คน เสียชีวิตรวม 18 คน ซึ่งอย่างน้อยๆ ต้องมีคนที่รับผิดชอบหรือไม่ ? ถ้าเหตุการณ์วิกฤตผ่านพ้น

นายกหาดใหญ่ 5 วันก่อน
แฟ้มภาพ TikTok @prhatyaicity

“รู้ว่าเขาแค่ตั้งคำถามนะ แต่ลองมาอยู่หาดใหญ่สักปี ฝนตกมันเป็นเรื่องปกติมาก เหมือนอยู่ใน Daily Life เช้าแดดออก บ่ายฟ้าครึ้ม เย็นฝนตก แบบนี้เกือบทั้งปี ใต้เลย ฝน8 แดด4 ไง รอบนี้พวกเราเชื่อใจนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะ เขาพูดให้เรามั่นใจ พาไปดูอ่างต่างๆ จนทำให้เราหลงคิดว่ามีผู้นำที่ดี”

“ตลอดหลายวันที่ผ่านมามีแต่ประชาชนช่วยเหลือกันเอง แต่ละคนเอาชีวิตตัวเองก็จะไม่รอดกันแล้ว รัฐบาลทำส้นตีนไรอยู่วะ นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ก็หายหัวไปเลย ศูนย์บัญชาการก็ไม่มี ไม่มีอะไรเลย ส่วนนายกฯนอกจากบินมาเพื่อผัดข้าวโชว์ ก็ไม่มีอะไรแล้ว นอกจาก พล่ามไปเรื่อย ท้อว่ะ”

นายกเทศบาลนครหาดใหญ่พูดไว้ก่อนน้ำจะท่วมหนักว่าหาดใหญ่เอาอยู่ ไหว แล้วตอนนี้นายกท่านั้นหัวหดอยู่ไหนคะ ไหนคะการรับมือที่เตรียมไว้ที่ท่านว่ามันอยู่ไหน การบริหารล้มเหลวที่สุดเท่าที่เคยอยู่หาดใหญ่มาเลย หรือมันล้มเหลวแบบนี้มาตั้งนานแล้ว? #น้ำท่วมหาดใหญ่”

นายกหาดใหญ่พูดก่อนน้ำท่วมวิกฤต
แฟ้มภาพ @X

ขณะที่อัปเดตสถานการณืล่าสุดวันนี้ (26 พ.ย.) ในส่วนของนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสงขลา หลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและสภาวะน้ำทะเลหนุน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้า

โดยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ได้ลงพื้นที่และให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง และอาหารปรุงสุก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยนายกเทศมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เร่งดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลาได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โทร. 0-7431-1016 หรือ 0-7431-2700 และ 0-7431-3037 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โทร. 087-2967067 (ผอ.มนิต) โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) และโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) โทร. 086-2884290 ได้ตลอด 24 ชม.

นายกหาดใหญ่
แฟ้มภาพ @X
สิ่งที่น่าเจ็บปวดของคนหาดใหญ่
แฟ้มภาพ @X
นายกเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ไหน
แฟ้มภาพ @X
ปริมาณฝนจังหวัดสงชลา 26 พฤศจิกายน 2568
ภาพ @ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
รถยนต์และบ้านเรือนจมอยู่ในน้ำท่วมที่จังหวัดสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย วันพุธที่ 26 พ.ย.68 (AP Photo/Arnun Chonmahatrakool)

