สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 11:05 น.
สามีชาวจีนวัย 50 ปี ตัดสินยื่นฟ้องหย่าภรรยา หลังจับได้ว่าเมียเอาเก็บกว่า 5 ล้านบาทที่ให้ไปดูแลบ้าน แต่กลับเอาไปเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

เรื่องราวสุดช้ำในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เมื่อสามีคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอย่างประหยัดและส่งเงินทั้งหมดให้กับภรรยาที่ไม่ได้ทำงานตั้งแต่แต่งงาน ถูกจับได้ว่าภรรยาใช้เงินเก็บทั้งหมดไปจนหมดเกลี้ยง โดยเฉพาะการเปย์เงินให้ชายไลฟ์สด สูงถึง 670,000 หยวน (ประมาณ 3.05 ล้านบาท)

สามีผู้ร่ำไห้กล่าวกับ Henan TV ว่า ตอนนี้เขากำลังพยายามกู้คืนทรัพย์สินสมรสครึ่งหนึ่ง ก่อนยื่นฟ้องหย่า

ชายคนดังกล่าวแซ่ หลิว แต่งงานกับภรรยามา 8 ปี และอาศัยอยู่ที่เมืองซิงหยาง มณฑลเหอหนาน เขาทำงานในเมืองเจิ้งโจว (Zhengzhou) ซึ่งอยู่ห่างออกไป 25 กม. หลิวกล่าวว่า หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเช่าห้องพักเพียง 300 หยวน (ราว 1,365 บาท) ต่อเดือน เขาจะส่งรายได้เกือบทั้งหมดให้ภรรยา เพราะต้องการให้เธอรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลิวให้เงินภรรยาไปรวมทั้งสิ้น 1.16 ล้านหยวน (ประมาณ 5.28 ล้านบาท) ซึ่งถูกฝากไว้ในบัญชีของเธอ

ไม่นานมานี้ หลิวขอดูบัญชีธนาคารของภรรยา แต่เธอปฏิเสธ ทำให้เขาสงสัย เมื่อถูกคาดคั้น ภรรยาจึงสารภาพว่าเงินในบัญชีไม่เหลือแล้ว และเธอยังได้กู้ยืมเงินนอกระบบมาอีก 80,000 หยวน (ราว 364,000 บาท)

ภรรยาของหลิวไม่สามารถอธิบายได้ว่าเงินจำนวน 1.16 ล้านหยวนหายไปไหนบ้างนอกจากเงิน 670,000 หยวนที่โอนไปให้ชายไลฟ์สด

หลิวกล่าวอย่างเจ็บช้ำว่า “ผมประหยัดเรื่องอาหารและค่าใช้จ่ายทุกอย่าง แล้วส่งเงินทั้งหมดให้เธอ แต่เธอกลับเอาเงินไปให้ผู้ชายคนอื่น ผมคิดว่าเธอแค่ทนความเหงาไม่ได้”

“ที่เจิ้งโจว ผมพักอยู่ในห้องธรรมดาๆ ค่าเช่าแค่ 300 หยวน ซึ่งแทบจะกันฝนกันลมไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่ดูสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่สิบ้านที่สะดวกสบายพร้อมระบบทำความร้อน” หลิวกล่าวกับภรรยา

“ผมเชื่อใจคุณมาก แต่สิ่งที่คุณทำมันเหมือนกับเอา ‘มีดมาแทงข้างหลังผม’ ผมไม่รักคุณอีกต่อไปแล้ว”

ภรรยาของหลิวยอมรับว่าเธอหมกมุ่นอยู่กับชายไลฟ์สดจนเอาแต่ทุ่มเงินให้เขา การบันทึกแชตออนไลน์เผยว่า เธอเคยขอให้ชายไลฟ์สดเรียกเธอว่า “ที่รัก” ด้วย แต่ยืนยันว่าไม่เคยพบเขาตัวต่อตัว

หลิวเปิดเผยว่าครอบครัวตอนนี้ไม่เหลือเงินเก็บและติดหนี้ 80,000 หยวน เขาจึงวางแผนที่จะกู้คืนทรัพย์สินสมรสครึ่งหนึ่ง ก่อนยื่นฟ้องหย่า ด้านแพลตฟอร์มไลฟ์สดกล่าวว่ากำลังสืบสวนคดีนี้

ด้านโลกออนไลน์ ก็ให้ความสนใจกับเรื่องราวนี้ จนมีคนเข้ามาดูมากถึง 31 ล้านครั้ง พร้อมความเห็นต่างๆ นานา ส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังฝ่ายช่าย พร้อมติงพฤติกรรมฝ่ายหญิงที่นำเงินที่สามีให้ไปใช้แบบไม่เกิดประโยชน์

อ้างอิง : www.scmp.com

 

