อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซนอล VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส, วิคตอร์ โยเคเรส และ ไค ฮาแวร์ตซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ กาเบรียล เชซุส กับ มาร์ติน โอเดการ์ด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มิเกล เมริโน่
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือใต้ ภายใต้การคุมทัพของ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวิส, จามาล มูเซียล่า และ แซร์จ กนาบรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง หลุยส์ ดิอาซ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, โยซิป สตานิซิช แดนกลางเป็น โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช แนวรุกนำทัพมาโดย ไมเคิล โอลิเซ่, แฮร์รี่ เคน, เลนนาร์ต คาร์ล ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น นิโคลัส แจ็คสัน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล – บาเยิร์น มิวนิค
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 17/04/24 บาเยิร์น มิวนิค 1-0 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 09/04/24 อาร์เซนอล 2-2 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/07/19 อาร์เซนอล 2-1 บาเยิร์น มิวนิค (กระชับมิตร)
- 19/07/17 บาเยิร์น มิวนิค 1-1 อาร์เซนอล (กระชับมิตร)
- 07/03/17 อาร์เซนอล 1-5 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 23/11/25 ชนะ สเปอร์ส 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
บาเยิร์น มิวนิค
- 22/11/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 6-2 (บุนเดสลีกา)
- 08/11/25 เสมอ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-2 (บุนเดสลีกา)
- 04/11/25 ชนะ เปแอสเช 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 29/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ – มิเกล เมริโน่
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, โยซิป สตานิซิช – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – เลนนาร์ต คาร์ล, แฮร์รี่ เคน, ไมเคิล โอลิเซ่ – นิโคลัส แจ็คสัน
Thaiger ทายผลบอล อาร์เซนอล 2-2 บาเยิร์น มิวนิค
