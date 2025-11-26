ข่าว

ซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วม แฉ “เจ้าของเรือ” ฉวยโอกาสเรียก 5 หมื่น ต่อ 1 เคส

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:35 น.
76
เจ้าของเรือฉวยโอกาส
แฟ้มภาพ

วิจารณ์สนั่น เจ้าของเรือฉวยโอกาส เรียก 5 หมื่น ก่อนพลเมืองดีโพสต์แฉพฤติกรรมจนเจอคนใจดี รีบขนเรือมาช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ทั้ง 10 จังหวัดที่ตอนนี้ “กรมอุตุฯ” ย้ำยังมีฝนฟ้าคะนอง และกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลาง ปกคลุม

ช่วยกันตีแผ่กรณีเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ บุคคลซึ่งฉกฉวยโอกาสในหน้าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 10 จังหวัดภาคใต้ ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลาง ปกคลุม จ.สุราษฎร์ธานี ในพื้นที่อำเภอพนม

  • จ.กระบี่ อ.ปลายพระยา อ.อ่าวล็ก อ.เมือง อ.เหนือคลอง อ.ล่าทับ อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา
  • จ.นครศรีธรรมราช อ.พิปุ่น อ.พรหมครี อ.เมือง อ.ช้างกลาง อ.ลานสกา อ.พระพรหม อ.ปากพนัง อ.นาบอน อ.ร่อนพิบูลย์ อ.เฉลิมพระเกียรดิ อ.จุฟ้าภรณ์ อ.ชะอวด อ.บางขัน
  • จ.ตรัง (ทั่วทุกอำเภอ)
  • จ.พัทลุง (ทั่วทุกอำเภอ)
  • จ.สตูล อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู อ.มะนัง อ.ท่าแพ อ.ควนกาหลง
  • จ.ยะลา (ทั่วทุกอำเภอ)
  • จ.สงขลา (ทั่วทุกอำเภอ)
  • จ.ปัตตานี (ทั่วทุกอำเภอ)
  • จ.นราธิวาส (ทั่วทุกอำเภอ)

ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sun Tanapol Kongboonvijit เปิดเผยเรื่องราวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา หลังจากมีอาสาสมัครได้ว่าจ้างเรือเพื่อหวังรีบเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย แต่ต่อมาขณะกำลังวางแผนเข้าไปช่วย ปรากฏระหว่างทางเจอพวกรอฉกฉวยโอกาสจำนวนมาก บางกลุ่มที่มีเรือเรียกเงินจำนวน 50,000 บาท ต่อการช่วย 1 เคส

เล่าถึงบรรทัดข้างต้น เจ้าของเรื่องถึงกับหลุดใช้คำหยาบ ตำหนิพฤติกรรมของกลุ่มเจ้าของเรือที่ขูดรีด หาผลประโยชน์ในยามวิกฤตซึ่งมีผู้คนทั้งลอยคอและกำลังรอความช่วยเหลือชนิดที่ เวลาทุกวินาทีมีค่า แต่สุดท้ายมาเจอจิตสำนึกแบบนี้ก็อดไม่ไดท้ที่จะขอแชร์ ขอโพสต์เพื่อย้ำเป็นอุทาหรณ์ และถ้าพอจะเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าของเรื่อที่เป็นประเด็นได้ย้อนคิดดูอย่างละเอียดถึงค่าจ้างที่กำลังเป็นประเด็น

อย่างไรก็ดี เจ้าเรื่องยืนยันว่าปัญหาค่าจ้างนั้น เวลานี้หาทางออกได้แล้ว โดยเรือที่จ้างมาจากนครศรีธรรมราช 3 ลำ ตอนนี้มาถึงแล้วหนึ่งลำ เจ้าของเรือบอกขอแค่ค่าน้ำมันพอ

อัปเดตล่าสุด ปัจจุบันได้เรือเพิ่มมาเป็น 6 ลำเรียบร้อยแล้ว รอตามมาสมทบจนครบเพื่อช่วยแจกจ่ายอาหาร

เจ้าของเรื่องยืนยันว่าได้เรือมาช่วยแล้วหลังเจอเหตุการณ์เจ้าของเรือฉวยโอกาสเรียกงเินแพง
ภาพ Facebook @Puchita Vanapitakvong
น้ำท่วมภาคใต้ 26 พ.ย. 2568 เรือช่วยผู้ประสบภัยวันนี้
ภาพ Facebook @Puchita Vanapitakvong
น้ำท่วมภาคใต้ 26 พ.ย. 2568
ภาพ Facebook @jinlengsun

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

