ซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วม แฉ “เจ้าของเรือ” ฉวยโอกาสเรียก 5 หมื่น ต่อ 1 เคส
วิจารณ์สนั่น เจ้าของเรือฉวยโอกาส เรียก 5 หมื่น ก่อนพลเมืองดีโพสต์แฉพฤติกรรมจนเจอคนใจดี รีบขนเรือมาช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ทั้ง 10 จังหวัดที่ตอนนี้ “กรมอุตุฯ” ย้ำยังมีฝนฟ้าคะนอง และกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลาง ปกคลุม
ช่วยกันตีแผ่กรณีเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ บุคคลซึ่งฉกฉวยโอกาสในหน้าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 10 จังหวัดภาคใต้ ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลาง ปกคลุม จ.สุราษฎร์ธานี ในพื้นที่อำเภอพนม
- จ.กระบี่ อ.ปลายพระยา อ.อ่าวล็ก อ.เมือง อ.เหนือคลอง อ.ล่าทับ อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา
- จ.นครศรีธรรมราช อ.พิปุ่น อ.พรหมครี อ.เมือง อ.ช้างกลาง อ.ลานสกา อ.พระพรหม อ.ปากพนัง อ.นาบอน อ.ร่อนพิบูลย์ อ.เฉลิมพระเกียรดิ อ.จุฟ้าภรณ์ อ.ชะอวด อ.บางขัน
- จ.ตรัง (ทั่วทุกอำเภอ)
- จ.พัทลุง (ทั่วทุกอำเภอ)
- จ.สตูล อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู อ.มะนัง อ.ท่าแพ อ.ควนกาหลง
- จ.ยะลา (ทั่วทุกอำเภอ)
- จ.สงขลา (ทั่วทุกอำเภอ)
- จ.ปัตตานี (ทั่วทุกอำเภอ)
- จ.นราธิวาส (ทั่วทุกอำเภอ)
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sun Tanapol Kongboonvijit เปิดเผยเรื่องราวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา หลังจากมีอาสาสมัครได้ว่าจ้างเรือเพื่อหวังรีบเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย แต่ต่อมาขณะกำลังวางแผนเข้าไปช่วย ปรากฏระหว่างทางเจอพวกรอฉกฉวยโอกาสจำนวนมาก บางกลุ่มที่มีเรือเรียกเงินจำนวน 50,000 บาท ต่อการช่วย 1 เคส
เล่าถึงบรรทัดข้างต้น เจ้าของเรื่องถึงกับหลุดใช้คำหยาบ ตำหนิพฤติกรรมของกลุ่มเจ้าของเรือที่ขูดรีด หาผลประโยชน์ในยามวิกฤตซึ่งมีผู้คนทั้งลอยคอและกำลังรอความช่วยเหลือชนิดที่ เวลาทุกวินาทีมีค่า แต่สุดท้ายมาเจอจิตสำนึกแบบนี้ก็อดไม่ไดท้ที่จะขอแชร์ ขอโพสต์เพื่อย้ำเป็นอุทาหรณ์ และถ้าพอจะเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าของเรื่อที่เป็นประเด็นได้ย้อนคิดดูอย่างละเอียดถึงค่าจ้างที่กำลังเป็นประเด็น
อย่างไรก็ดี เจ้าเรื่องยืนยันว่าปัญหาค่าจ้างนั้น เวลานี้หาทางออกได้แล้ว โดยเรือที่จ้างมาจากนครศรีธรรมราช 3 ลำ ตอนนี้มาถึงแล้วหนึ่งลำ เจ้าของเรือบอกขอแค่ค่าน้ำมันพอ
อัปเดตล่าสุด ปัจจุบันได้เรือเพิ่มมาเป็น 6 ลำเรียบร้อยแล้ว รอตามมาสมทบจนครบเพื่อช่วยแจกจ่ายอาหาร
