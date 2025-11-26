วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ “คดีทหารทุจริต” ขึ้นศาลทหารตามเดิม – หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม
วิโรจน์ ผิดหวังอย่างรุนแรง หลัง สส.เพื่อไทยเสนอ ให้คดีทุจริตของทหารกลับไปพิจารณาใน “ศาลทหาร” ตามเดิม แทนที่จะเป็นศาลอาญาคดีทุจริตฯ ตามร่างแก้ไข กังวล คดีอาญาทหารกระทำต่อประชาชน าจถูกดึงกลับเข้าศาลทหารเช่นกัน
นายวิโรจน์ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ว่า มีเรื่องน่าผิดหวังอย่างมาก เนื่องจากเดิมทีกรรมาธิการมีแนวทางแก้ไขมาตรา 14 ให้ทหารที่กระทำการทุจริตต้องขึ้น “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เหมือนข้าราชการพลเรือน เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาซ้ำรอยกรณีอื้อฉาวอย่าง GT200 ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กองทัพ
แต่ปรากฏว่า ในที่ประชุม นายธงทอง นิพัทธรุจิ กรรมาธิการสัดส่วนพรรคเพื่อไทย ได้เสนอให้คดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทหาร ยังคงต้องพิจารณาในศาลทหารเช่นเดิม ซึ่งที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ลงมติเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ทำให้นายวิโรจน์กังวลว่าอาจขัดกับหลักการวาระที่ 1 และอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง
หวั่นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย คดีทหารทำร้ายประชาชน นายวิโรจน์ยังระบุถึงอีกประเด็นน่ากังวล คือร่างเดิมกำหนดให้คดีอาญาที่ทหารกระทำต่อพลเรือน ต้องขึ้นศาลยุติธรรมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้เหยื่อ โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต ทั้ง 14 ตุลา, 6 ตุลา, พฤษภา 35, เมษา 52, และพฤษภา 53 รวมถึงกรณี 6 ศพวัดปทุมวนาราม และคดีการเสียชีวิตของ นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ในค่ายทหาร ซึ่งเมื่อคดีเข้าสู่ศาลทหาร มักจบลงด้วยการหาคนผิดไม่ได้ หรือยกฟ้อง
อย่างไรก็ตาม นายธงทอง ได้เสนอให้ตัดประเด็นนี้ออกเช่นกัน ยืนยันให้คดีที่ทหารกระทำต่อประชาชนยังคงขึ้นศาลทหารตามเดิม
สำหรับประเด็นคดีอาญาที่ทหารกระทำต่อประชาชนนั้น ยังไม่มีการลงมติในทันที เนื่องจากกรรมาธิการหลายท่านต้องการให้คดีเหล่านี้ขึ้นศาลยุติธรรม จึงขอเวลาปรับแก้ถ้อยคำให้รัดกุมและสอดคล้องกับกฎหมายอื่น โดยจะนำกลับมาเสนอและลงมติชี้ขาดในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568
นายวิโรจน์ ทิ้งท้ายว่า การนำคดีทุจริตและคดีอาญาที่ทหารทำกับประชาชนไปขึ้นศาลยุติธรรม คือทางออกที่จะกู้ภาพลักษณ์ให้กองทัพเป็น “ทหารของประชาชน” แต่การยื้อให้อยู่ในอำนาจศาลทหารต่อไป รังแต่จะทำให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ และตั้งคำถามว่าเหตุใดประชาชนที่ถูกกระทำจึงไม่มีสิทธิได้รับความเป็นธรรมจากศาลยุติธรรมเฉกเช่นคนทั่วไป
