สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือ
สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ ขอให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์มหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ โดยระบุข้อความว่า “สถานทูตขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่ออุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและส่งผลกระทบให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่ สถานทูตญี่ปุ่นขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยพิบัติและขอภาวนาให้สถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติฟื้นกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน
ประเทศญี่ปุ่นขอยืนเคียงข้างประเทศไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ และมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังกับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยทุกคน
โอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กู้ภัยระทึก ถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิงไล่หลังสามนัด โมโหช่วยล่าช้า
- กู้ภัยโพสต์คลิปเศร้า เจ็บใจมาช้าไป ยายเกาะไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว
- “อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: