โรงพยาบาลหาดใหญ่ โต้กระแสข่าวผู้ป่วยตาย 100 ศพ หลังน้ำท่วมถูกตัดไฟ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 09:08 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:09 น.
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โต้กระแสข่าวผู้ป่วยตาย 100 ศพ หลังน้ำท่วมถูกตัดไฟ วอนขอความร่วมมืองดแชร์ข่าวเท็จ สร้างความตื่นตระหนก

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า คนไข้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เสียชีวิตเป็น 100 ศพ เนื่องจากไฟฟ้าถูกตัด ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเสียชีวิต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

โดยทางโรงพยาบาลออกมาโต้ว่าไม่เป็นความจริง โดยระบุว่า “ขอความร่วมมือทุกคน งดแชร์ข้อมูลเท็จ !!! อันจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนหมู่มาก ทั้งยังเป็นการซ้ำเติมความเจ็บปวดให้กับชาวโรงพยาบาลหาดใหญ่”

ก่อนจะอธิบายว่า “ศพผู้ป่วยที่ฝากแช่ในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลก่อนน้ำท่วม มี 27 ศพ
ศพที่เสียชีวิตขณะเกิดน้ำท่วม ตั้งแต่ 22 -25 พ.ย. 2568 มี 14 ศพ (ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยวิกฤติ) ซึ่งเป็นอัตราตายเทียบเท่าภาวะปกติของโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ขณะนี้มีศพที่ทาง รพ.เก็บรักษาให้ทั้งสิ้น 41 ศพ

ทางโรงพยาบาลเก็บรักษาศพเหล่านี้ในห้องแช่เย็นอย่างดี ด้วยหัวใจชาวโรงพยาบาลหาดใหญ่

ปล. ตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า บางครั้งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก”

